وزير المياه: الموظف العام خادم للمواطن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شدد وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لجميع مدراء المياه والمعنيين بحضور امين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة وأمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه المهندس وائل دويري ومدراء الشركات والمساعدين على ضرورة احداث ثورة تشغيلية ولأعمال الصيانة والاستجابة الفورية والايجابية للمواطنين والتسهيل عليهم وتلبية احتياجاتهم دون تأخير في جميع المناطق والعمل للأستفادة من التجارب الحديثة بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي.
وقال أبو السعود إنه نريد خدمة فعالة وإيجابية تعكس صورة ان الموظف العام هو خادم للمواطن وسرعة إيجاد الحلول لأية شكوى ترد على مركز الشكاوى الموحد تليق بمستوى إنجازات قطاع المياه بالرغم من التحديات، واي تقصير من أي موظف فمديره هو المسؤول) مشددا على انه سيتابع ويتأكد من معالجة اية ملاحظة ترد الى مكتبه بمهنية ومسؤولية.
وزاد وزير المياه والري ان التواصل الفاعل مع المواطنين في الميدان واجراء كشوفات دورية ومسوحات للمناطق اولا بأول للـتأكد من جودة الخدمة ومعالجة الاختلالات والشكاوي المتعلقة بالكسور وانتظام وصول المياه مع تفعيل فرق التحصيل والجباية هو أولوية ، مطالبا بالاستماع للمواطن المراجع لاي من مرافق المياه بإيجابية عالية وتلبية احتياجاته وتفعيل جميع مراكز الشكاوي والمشغلين وفرق الصيانة لا تهاون فيها مشددا على تواصل مدراء الادارات والمعنيين مع كافة الجهات في المحافظات والالوية لخدمة المواطنين والتأكد من ذلك اولا بأول.
وبين الوزير أهمية اتاحة الفرصة والأولوية امام أهالي المناطق التي ينفذ فيها القطاع مشاريع جديدة خلق فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب من أهالي المنطقة بما يحقق رؤية التحديث الاقتصادي.
من ناحيته، بين امين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري الإجراءات التي تتبعها سلطة المياه في تسهيل الخدمة للمواطنين مؤكدا ان على جميع المعنيين تبسيط الإجراءات وعدم التأخير وتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات بما يخدم مصلحة المواطن.
وقال امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذها هو في رأس أولويات سلطة وادي الأردن التي تجري كل الاستعدادات اللازمة استعدادا للتعامل مع موسم الشتاء القادم، مؤكدا أهمية نقل الصلاحيات للتخفيف على المواطنين الى كافة الإدارات واستكمال الإجراءات دون مراجعة المركز ومتابعة التنسيق التام مع المزارعين والمستثمرين وضبط الاعتداءات.
من جهته، بين امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد ان الاستخدام المستدام وتحقيق الامن المائي وإيجاد الحلول لشح المياه والتكيف مع المناخ هي أولويات للقطاع المائي حيث حقق القطاع نسب انجاز وصلت الى 100% من الأولويات في الخطط الحكومية خلال عام 2023.
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