وزير المياه: الموظف العام خادم للمواطن



وقال أبو السعود إنه نريد خدمة فعالة وإيجابية تعكس صورة ان الموظف العام هو خادم للمواطن وسرعة إيجاد الحلول لأية شكوى ترد على مركز الشكاوى الموحد تليق بمستوى إنجازات قطاع المياه بالرغم من التحديات، واي تقصير من أي موظف فمديره هو المسؤول) مشددا على انه سيتابع ويتأكد من معالجة اية ملاحظة ترد الى مكتبه بمهنية ومسؤولية.



وزاد وزير المياه والري ان التواصل الفاعل مع المواطنين في الميدان واجراء كشوفات دورية ومسوحات للمناطق اولا بأول للـتأكد من جودة الخدمة ومعالجة الاختلالات والشكاوي المتعلقة بالكسور وانتظام وصول المياه مع تفعيل فرق التحصيل والجباية هو أولوية ، مطالبا بالاستماع للمواطن المراجع لاي من مرافق المياه بإيجابية عالية وتلبية احتياجاته وتفعيل جميع مراكز الشكاوي والمشغلين وفرق الصيانة لا تهاون فيها مشددا على تواصل مدراء الادارات والمعنيين مع كافة الجهات في المحافظات والالوية لخدمة المواطنين والتأكد من ذلك اولا بأول.



وبين الوزير أهمية اتاحة الفرصة والأولوية امام أهالي المناطق التي ينفذ فيها القطاع مشاريع جديدة خلق فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب من أهالي المنطقة بما يحقق رؤية التحديث الاقتصادي.



من ناحيته، بين امين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري الإجراءات التي تتبعها سلطة المياه في تسهيل الخدمة للمواطنين مؤكدا ان على جميع المعنيين تبسيط الإجراءات وعدم التأخير وتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات بما يخدم مصلحة المواطن.



وقال امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذها هو في رأس أولويات سلطة وادي الأردن التي تجري كل الاستعدادات اللازمة استعدادا للتعامل مع موسم الشتاء القادم، مؤكدا أهمية نقل الصلاحيات للتخفيف على المواطنين الى كافة الإدارات واستكمال الإجراءات دون مراجعة المركز ومتابعة التنسيق التام مع المزارعين والمستثمرين وضبط الاعتداءات.



من جهته، بين امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد ان الاستخدام المستدام وتحقيق الامن المائي وإيجاد الحلول لشح المياه والتكيف مع المناخ هي أولويات للقطاع المائي حيث حقق القطاع نسب انجاز وصلت الى 100% من الأولويات في الخطط الحكومية خلال عام 2023.