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رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب محافظة البلقاء

9/25/2024 3:15:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) العيسوي: صوت الأردن، بقيادة الملك، تجاه القضية الفلسطينية سيبقى يصدح بالحق ولن يلين

خطاب الملك أمام الأمم المتحدة يجسد الموقف الأردني الشجاع إزاء معاناة الشعب الفلسطيني


المتحدثون: مواقف الأردن الداعمة لفلسطين وأهلها، قوية بقيادته الهاشمية وبعزيمة شعبه


قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني التاريخي، الذي ألقاه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، جسد الموقف الأردني الشجاع إزاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض لحرب وحشية وإبادة وتجويع من قبل آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف العيسوي، خلال لقائه وفدا من شباب محافظة البلقاء في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأربعاء، أن خطاب جلالة الملك كشف حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، غير آبهة بالمواثيق والقوانين والقرارات الدولية، في ظل تخاذل عالمي وغياب المساءلة الدولية.

وبين أن جلالة الملك عبر في خطابه عن الضمير الإنساني الحر، ووضع قادة العالم ومنظماته الدولية أمام اختبار الضمير والإنسانية وأمام مسؤولياته الأخلاقية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق، ووضع حد لتمادي إسرائيل في انتهاكاتها وممارساتها العدوانية واعتداءاتها على شعب وأرض ومقدسات إسلامية ومسيحية.
وأكد العيسوي أن صوت الأردن، بقيادة جلالة الملك الحكيمة، سيبقى يصدح بالحق ولن يلين، تجاه قضيته المركزية فلسطين، التي حمل لواءها الهاشميون، ودافعوا عن عدالتها في كل المحافل، لافتا إلى أن الأردن سيبقى ثابتا على مواقفه الداعمة والمساندة للأشقاء، ولا يقبل أبدا، كما أكد جلالة الملك، بالتهجير القسري للفلسطينيين عن أرضهم باعتبارها جريمة حرب.

وقال العيسوي أن الموقف الأردني الطليعي، المساند الشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غز، برز سواء في الخطاب السياسي، وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان، وفي تقديم المساعدات الإغاثية وكسر الحصار المفروض على القطاع.

وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، صعّدت خطابها السياسي، في مواجهة المخططات الإسرائيلية، حيث قام جلالته بسلسلة من الجولات على الساحة الدولية لشرح الأوضاع في غزة وتفنيد الأكاذيب، التي حملتها الرواية الإسرائيلية وتعريتها.

وأشار العيسوي إلى أن الحراك الملكي والدبلوماسية الأردنية، حققت مكتسبات وغيرّت الكثير من المواقف والقناعات، لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، وأن الجهود الأردنية نجحت في توحيد الموقف العربي الرافض لاستمرار العدوان، والرافض أيضاً لسياسات التهجير، والتحذير من التداعيات الكارثية لهذا العدوان على أمن واستقرار المنطقة.



وأكد أن الأردن، تجسيدا لواجبه الإنساني وبتوجيهات ملكية مباشرة، سيستمر ببذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية، ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية، نصرة للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار العيسوي إلى أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الطبية والدوائية، التي شارك جلالة الملك فيها، ما زالت مستمرة.

وأوضح أن مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، والمعنية بتركيب أطراف اصطناعية، لمن تعرضوا لبتر في الأطراف، بمدة لا تزيد عن ساعة، تهدف إلى مساعدة أكثر من (14) ألف مصاب ، من بينهم أطفال، لمساعدتهم في مواصلة حياتهم واندماجهم وتأهيلهم.

وتطرق العيسوي، في حديثه، إلى حرص جلالة الملكة رانيا العبدالله لإجلاء صورة الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتوضيح الصورة الحقيقية لماهية الصراع لدى الرأي العام العالمي.

ولفت إلى جهود ووقفات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الشجاعة، والتي تجسد مواقف الأردن، قيادة وشعبا.



وأشار إلى الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبتوجيهات ملكية، لتعزيز المستشفيات الميدانية الأردنية، بكوادر طبية وتمريضية وتزويدها بمواد طبية وعلاجية لضمان ديمومة جاهزية عملها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في قطاع غزة.

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، مواقفه ثابته وراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وحق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الأردن لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال العيسوي إن الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية خط أحمر عند جلالة الملك، الذي يؤكد دوما بأنه لا للتوطين ولا للوطن البديل والقدس خط أحمر، وأن الأردن لن يقبل باي تسوية للقضية الفلسطينية على حسابه، أو على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل تحت أي ظرف بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه المواقف الشجاعة نابعة من وطن قوي، بقيادته الهاشمية، وبوعي شعبه وبجيشه العربي المصطفوي وأجهزته الأمنية، وسيبقى حصنا منيعا في وجه التحديات.


من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم وجميع الأردنيين خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والمتقدمة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالوا إن مواقف الأردن الداعمة لفلسطين وأهلها، رغم محدودية موارده، قوية بقيادته الهاشمية وبعزيمة شعبه، مثمنين خطاب جلالة الملك، الذي ألقاه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعبر عن وجدان كل الأردنيين.

وقدروا الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لمساندة ونصرة الأشقاء، والتي كان لها تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة.

وأشادوا بجهود الأردن ومواقفه الشجاعة، بكسر الحصار على غزة، والتي تمثلت في عمليات الإنزال الجوي وإرسال المستشفيات الميدانية ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية الإغاثية للقطاع برا وجوا.

وثمنوا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، لتقديم حقيقة ما يجري في فلسطين من انتهاكات وجرائم إسرائيلية أمام الرأي العام العالي، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة لجهود جلالة الملك.



واعتبروا أن جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، تجسد موقف الأردن التاريخي الثابت، قيادة وشعبا، تجاه الأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالوا إن الهاشميين جسدوا على مدار التاريخ أسمى مواقف الشرف والرجولة والتضحية تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لإستعادة حقوقه المشروعة ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

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