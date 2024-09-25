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خطاب الملك رسائل تحمل قلوب الأردنيين إلى العالم

9/25/2024 3:15:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أميمة الجبور

جال خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بالأمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين ، في قلوب الأردنيين جميعا ' وأيقظت تلك الرسائل الضمائر الحية في جميع دول العالم لتصرخ معلنة جدية وحزم الارادة وثبات المبدأ الي لا يقبل التنازل .
وفي نشوة الفخر والاعتزاز بتلك القوة التي صعدت بها تلك المضامين والتي تؤكد وتوثق التزام الأردن كدولة شقيقة مساندة وداعمة وكتفا لن يميل لفلسطين الشقيقة وصرخة تعج بتصوير مظاهر الظلم والتدمير والقهر والتجويع التي يعاني منها الفلسطينيون والغزيون تحديدا منذ بدء الحرب .مؤكدا أن على الطاغية أن يقف عن ظلمه وأن الموقف الدولي يجب أن يخرج من عباءة الصمت والتجاهل للكوارث الحقيقية التي تحدث أمام عين الجميع لغزة وفلسطين وأن يتحمل العالم بأسره مسؤولياته الأخلاقية وينظر بعين الصواب والعدل والعقل والانسانية لتنتهي هذه الحرب وتتوقف تلك المجازر ويسجل التاريخ حكمه لسيادة القانون والمساواة والعدل أو الفشل الذريع للدول الأعضاء في الجمعية .

وفي أشد اللهجات وضوحا يشير سيد البلاد ويؤكد سيادة الوطن وحريته دونما تنازل أو تهادن عن ذرة من ترابه كمبدأ وميثاق ثابت غير قابل للتفاوض وعهد متجذر لا يضطرب وموقفه الأصيل مع الشقيقة فلسطين . وان كل محاولات العبث والترويج للانجرار وراء أقاويل وزعامات أن الأردن وطن بديل مرفوضة وباطلة ومستحيلة .

واخيرا، نتفق ونجمع و نقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه نبارك ونؤيد خطواته وخطاباته وندرك جدا ونعي أن الحمى هاشمي وأن الأرض أردنية وأن الجيش باسل مقدام والشعب فطرته عربية ووجدانه فلسطيني انتماءه لأرض وثرى الأردن بزيتونه وقمحه وملكه عربي هاشمي أول جنده وقادتهم .

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