Thursday, 26 September 2024 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب الملك يتابع جانبا من تمرين عسكري في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية

9/25/2024 3:15:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تابع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، جانبا من تمرين صنع القرار العسكري (القرار الأمثل 2)، الذي تجريه كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية لدورة القيادة والأركان 65 المشتركة 29.
ويهدف التمرين لتدريب ضباط من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي ومن دول شقيقة وصديقة، على منهجية التخطيط وصنع القرار العسكري على مستوى هيئات الركن والقادة.

واستمع سمو ولي العهد خلال زيارته للكلية، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز عن الكلية وخطط التطوير والتحديث التي شهدتها أخيرا في أساليب التدريب والتأهيل القيادي.

وأثنى سموه على مستوى الكلية المتطور في إعداد وتأهيل القادة وضباط الركن من الناحيتين النظرية والتطبيقية، داعيا للاستفادة من الخبرات والكفاءات والفرص التي توفرها الكلية للدارسين، في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه المنطقة والإقليم.

MENAFN25092024000072011014ID1108715551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث