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العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها

9/25/2024 3:15:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت وزارة العمل مجددا المواطنين من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها وشعارها أو شعار "البرنامج الوطني للتشغيل"، ويتم تداولها والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن ما يتم تداوله من إعلانات وهمية تستخدم اسم وزارة العمل لغايات التشغيل عارية عن الصحة تماما ولا علاقة للوزارة بها، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع تلك الإعلانات أو تداولها مع الآخرين أو الترويج لها.
ودعا الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو منصاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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