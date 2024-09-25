العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت وزارة العمل مجددا المواطنين من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها وشعارها أو شعار "البرنامج الوطني للتشغيل"، ويتم تداولها والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن ما يتم تداوله من إعلانات وهمية تستخدم اسم وزارة العمل لغايات التشغيل عارية عن الصحة تماما ولا علاقة للوزارة بها، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع تلك الإعلانات أو تداولها مع الآخرين أو الترويج لها.
ودعا الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو منصاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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