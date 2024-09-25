مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحياصات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الحياصات بوفاة الحاج سعيد عبدالكريم الحياصات.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الحياصات، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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