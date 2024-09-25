الصفدي يجري مباحثات موسعة مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مباحثات موسعة مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لبحث أهمية تطبيق القانوني الدولي والقانوني الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
كما تتناول المباحثات جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ووجوب محاسبة المسؤولين عنها، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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