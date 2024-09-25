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الصفدي يجري مباحثات موسعة مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية

9/25/2024 3:15:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مباحثات موسعة مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لبحث أهمية تطبيق القانوني الدولي والقانوني الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

كما تتناول المباحثات جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ووجوب محاسبة المسؤولين عنها، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


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