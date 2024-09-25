تشكيلات أكاديمية واسعة في الأردنية (أسماء)



الدكتور مروان أحمد طلال الطويل - نائب العميد للشؤون الأكاديمية والادارية / كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

الدكتورة منى سليحات - نائب العميد لشؤون الدراسات العليا و المتاحف / كلية

الآثار والسياحة

الدكتور فؤاد خصاونة نائب العميد / كلية الفنون والتصميم

الدكتور أحمد عبدالسلام حمدان - نائب العميد لشؤون المستشفى / كلية طب

الأسنان

الدكتور يوسف حمدان - نائب العميد لشؤون لدراسات العليا / كلية الآداب

الدكتور أدهم الشرقاوي - نائب العميد لشؤون الجودة والاعتماد والتصنيفات /

كلية الهندسة

الدكتور محمد أيوب عبدالمجيد - نائب العميد للأنشطة وشؤون الطلبة / عمادة شؤون الطلبة

الدكتور علي محمد صالح - نائب العميد للدراسات العليا والشؤون الاكاديمية /

كلية التمريض

الدكتورة لطيفة علي دردس - نائب العميد لشؤون الجودة والاعتماد والتصنيفات الدولية / كلية التمريض

الدكتور رامي محمد الدويري - نائب العميد للشؤون الإدارية والتطوير / كلية الأعمال

الدكتور فؤاد مرزوق كريشان - نائب العميد للشؤون الاكاديمية والدراسات العليا /

كلية الأعمال

الدكتور عبدالحكيم عقله أخو ارشيده - نائب العميد لشؤون الشراكات والاتصال مع المجتمع / كلية الأعمال

الدكتور عبدالرحمن متعب التخاينة - نائب العميد لشؤون الجودة والاعتماد والتصنيفات / كلية اللغات الأجنبية

الدكتورة ميس نايل الشرعه- نائب العميد لشؤون الشراكات والإعداد الوظيفي /

كلية اللغات الأجنبية

الدكتور أيمن صالح البراسنة - نائب العميد / كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية

الدكتورة دانية عصري قطيشات - نائب العميد لشؤون الدراسات العليا / كلية

علوم التأهيل

الدكتورة رند هاني الضمور - نائب العميد للمجلات والخدمات البحثية / عمادة

البحث العلمي

الدكتورة اسراء فواز الزغول - نائب العميد لشؤون التطوير وضمان الجودة / عمادة

البحث العلمي

الدكتورة ايناس محمد الزيادنة - نائب العميد لشؤون الجودة والاتصال والتصنيفات الدولية / كلية الطب

الدكتورة مرام يوسف عبدالجليل -نائب عميد لشؤون الامتحانات/ كلية الطب

الدكتور جهاد محمد محمود العناتي - نائب العميد للشؤون الإدارية / كلية العلوم التربوية

الدكتورة فاتن عبدالرحيم صالح الجغل - نائب العميد لضمان الجودة والاعتماد /

كلية الشريعة

وقرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ، بناءاً على تنسيب العمداء، الموافقة على إجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام للعام الجامعي 2024/2025 على النحو الآتي:



كلية علوم التأهيل

الأستاذة الدكتورة سنا محمد نذير حمدي ابو الذهبنائب العميد لشؤون الجودة والإعتماد والبحث العلمي والتصنيفات الدولية

الدكتورة ميس عاطف شاكر الدغميرئيس قسم العلاج الطبيعي بالنيابة

الدكتورة سارة وجدي صلاح الحنبليرئيس قسم علوم السمع والنطق بالنيابة

الدكتورة مجد باسم محمد جراررئيس قسم العلاج الوظيفي بالنيابة

الدكتورة امنه زعل رجا الشوابكةرئيس قسم الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة بالنيابة

الدكتور محمد زيد محمد درابسةمساعد العميد لشؤون الطلبة والامتحانات

الدكتورة دعاء اكرم احمد الواويمساعد العميد لشؤون الخريجين

الدكتورة سمية برهان احمد ابو جابرمساعد العميد لشؤون التدريب السريري والشراكات

السيد محمد احمد مصطفى دمهوريةق.أ. مدير عيادة السمع والنطق



كلية اللغات الأجنبية

الأستاذ الدكتور يزيد محمد سعد الحمورينائب العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا

الدكتورة اسراء خليف فاضل القلاب مساعد العميد لشؤون تطوير البرامج المشتركة

الدكتورة ناديا حسن عبدالقادر نقرشمساعد العميد لشؤون التعلم الالكتروني والرقمنة

الفاضلة سكينه عبدالكريم عبدالرحمن علي مساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين

الدكتور حسين عبدالكريم حسين الحوامدةرئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها بالنيابة

الدكتور محمود خليل محمود جرنرئيس قسم اللغات الأوروبية بالنيابة

الدكتور اشرف احمد علي اللوامارئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بالنيابة

الدكتور مالك عيسى علي صوالحهرئيس قسم اللغات الأسيوية بالنيابة



كلية الأعمال

الدكتورة ريما وحيد علي الحسنمساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد المحلي

الدكتور زياد سامي عادل الكلحهمساعد العميد لشؤون الإعتماد الدولي والتصنيفات

الدكتور منتصر جمال خليل ملحممساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين

الدكتور معتصم محمد محمود الذنيباترئيس قسم ادارة الأعمال بالنيابة

الدكتور عمر تيسير حسين موافيرئيس قسم المحاسبة بالنيابة

الدكتورة غادة محمد عبدالفتاح تيمرئيس قسم التمويل بالنيابة

الدكتورة زينه عدنان حسن قاسمرئيس قسم التسويق بالنيابة

الدكتورة اسماء محمد قاسم جديتاوي رئيس قسم نظم المعلومات الادارية بالنيابة

الدكتورة ديانا فياض جديع الفايزرئيس قسم الادارة العامة بالنيابة

الدكتور رعد محمود يوسف التلرئيس قسم اقتصاد الاعمال بالنيابة



عمادة البحث العلمي

الأستاذ الدكتور أحمد عزات يوسف الجمرةنائب العميد للمشاريع البحثية

الدكتور أحمد محمد علي الملكاوي مساعد العميد للإدارة والحوسبة

الدكتورة هديل علي عطا غزاويمساعد العميد للتعاون البحثي



كلية التمريض

الدكتور ممدوح ياسين فالح الحنيطيرئيس قسم تمريض صحة المجتمع بالنيابة

الدكتور عامر علي محمد حسنينرئيس قسم التمريض السريري بالنيابة

الأستاذ الدكتورة هاله احمد عبد بواديرئيس قسم تمريض صحة الام والطفل

الفاضلة ايمان محمد محمود الحورانيمساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين

الفاضلة اروى فهد عيسى الزعمطمساعد العميد لشؤون التدريب



كلية الهندسة

الأستاذ الدكتور محمود محمد سليم البطاحنائب العميد للشؤون الاكاديمية

الأستاذ الدكتور اياد ارسلان احمد ابو الفيلاتنائب العميد للشؤون الإدارية

الدكتورة احلام سعود مغصوب الحراحشةمساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور ينال شاهر عبدالفتاح الفاعوريمساعد العميد لشؤون الحاسوب

الدكتور اسيد جودت محمد مطرمساعد العميد لشؤون التدريب والخريجين

الدكتور شادي يوسف رسمي مقبلرئيس قسم الهندسة المدنية بالنيابة

الدكتورة سماح زياد سالم رحامنهرئيس قسم هندسة الحاسوب بالنيابة

الدكتور محمد رسول حسام قطيشاترئيس قسم الهندسة الكيماويه بالنيابة

الدكتور هاني اسامه مراد جملةرئيس قسم الهندسة الكهربائية بالنيابة

الدكتور مضر حامد احمد الزغولرئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالنيابة

الاستاذ الدكتور سائد عوني حسين مسماررئيس قسم الهندسة الصناعية

الدكتور محمد فالح عثمان المشاقبةرئيس قسم هندسة الميكاترونكس بالنيابة

الدكتورة ديالا حماد سالم الطراونةرئيس قسم هندسة العمارة بالنيابة



كلية طب الأسنان

الأستاذة الدكتورة سهى بسام نايف أبو غزالةنائب العميد للشؤون الاكاديمية والادارية

الأستاذ الدكتور محمد حكم احمد محمد الشيابنائب العميد لشؤون الدراسات العليا

الأستاذة الدكتورة مريم محمد سالم العبداللهرئيس قسم طب أسنان الأطفال والتقويم

الدكتور عمر امجد جريس الكرادشةرئيس قسم جراحة الفم والفكين وأمراض الفم واللثة بالنيابة

الدكتور سري عادل محمد محاسنة رئيس قسم المعالجة الترميمية بالنيابة

الدكتور معتصم أحمد محمد ابو عوادرئيس قسم الاستعاضات السنية الثابته والمتحركة بالنيابة

الدكتورة نور حسن ابراهيم اسماعيلمساعد العميد لشؤون الخريجين والتصنيفات

الدكتورة اسيل محمد عادل الشراريمساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتورة اسلام محمد خليل عبدالرحيممساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد الدولي

الدكتورة سناء عبدالله ضافي الجمعانيمساعد العميد لشؤون الإمتحانات

الدكتور محمد حسان محمد البستانيمساعد العميد لشؤون التدريب



كلية الصيدلة

الأستاذ الدكتور حاتم سمير محمود الخطيبنائب العميد

الأستاذ الدكتورة لينا علي احمد ذهبيةنائب العميد لشؤون التطوير والجودة

الأستاذ الدكتور خالد علي قدرة الطواهارئيس قسم العلوم الصيدلانية

الأستاذ الدكتورة دينا عبدالرؤوف محمد السبعاويرئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية

الأستاذ الدكتورة مريم هنطش عبدالجليل عبدالجليلرئيس قسم الصيدلة

الحيوية والسريرية

الفاضلة سهى عبدالله عبد المحيسنمساعد العميد لشؤون الطلبة

الفاضلة ربى تحسين احمد الطراونةمساعد العميد لشؤون التدريب

الدكتورة ريما عطا الله جميل حجازينمساعد العميد لشؤون المستشفى وبرنامج

دكتور صيدلة

الدكتور حمزة قاسم محمد المومنيمساعد العميد لشؤون الخريجين



كلية علوم الرياضة

الأستاذ الدكتور ابراهيم مفلح عليان الدبايبةنائب العميد لشؤون الدراسات العليا والشؤون الإدارية

الأستاذة الدكتورة ختام موسى محمود اينائب العميد لشؤون التعلم الإلكتروني

رئيس قسم علوم الحركة والتدريب الرياضي

الأستاذ الدكتور حسن جمال حسن العورانرئيس قسم التربية البدنية

الدكتورة فاطمة معروف حمدالله الخريساتمساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين

الدكتور ادم توفيق العماويمساعد العميد للاعتماد الدولي والتصنيفات العالمية والاستعداد الوظيفي

الدكتور لؤي محمد عليان الشوابكةمساعد العميد للعلاقات العامة والشراكات وخدمة المجتمع

الدكتورة منال موفق احمد البياتمساعد العميد لشؤون الجودة



كلية الفنون والتصميم

الأستاذ الدكتور هيثم ياسين خليل سكريةرئيس قسم الفنون الموسيقية

الدكتور عدنان علي احمد المشاقبهرئيس قسم الفنون المسرحية بالنيابة

الدكتور محمد بكر محمد العباسرئيس قسم الفنون البصرية بالنيابة

الدكتور محمود نايل عيسى طعانيمساعد العميد لشؤون التحديث والتطوير

الفاضلة فاطمة محمود محمد الطوالبةمساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتورة هبه سامي سويلم عباسيمساعد العميد للنشاطات

الدكتور فراس خالد حمدان الريمونيمساعد العميد لشؤون الجودة

الدكتورة شيرين سبع لطفي طبلتمساعد العميد لشؤون خدمة المجتمع



كلية العلوم التربوية

الأستاذ الدكتور منعم عبدالكريم عبدالقادر السعايدةنائب العميد لشؤون الدراسات العليا

الأستاذ الدكتور رمزي فتحي سعود هاروننائب العميد لضمان الجودة والبحث العلمي والتعليم الالكتروني

الفاضلة ميسون احمد محمد الدويريمساعد العميد لشؤون الطلبة وخدمة المجتمع

السيد مؤيد احمد مقبل الخوالدةمساعد العميد لشؤون الدبلوم العالي لاعداد المعلمين والتدريب العملي

الدكتورة علا عبدالكريم موسى الحويانمساعد العميد لشؤون المدرسة والروضه والحضانه

الدكتورة سحر يعقوب عبدالله ابو حلومساعد العميد للإعتماد الدولي والتصنيفات العالمية

الأستاذ الدكتور اكرم عادل عبدالله البشيررئيس قسم المناهج والتدريس

الدكتور عبدالسلام فهد نمر العوامرةرئيس قسم القيادة التربوية والأصول بالنيابة

الدكتورة نشروان ناصر حسن طهرئيس قسم علم المكتبات والمعلومات بالنيابة

الدكتور محمد خلف علي الخوالدةرئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة بالنيابة

الدكتور ليث علي عبداللطيف جمعهرئيس قسم علم النفس التربوي بالنيابة



كلية الآثار والسياحة

الدكتورة ربا أسامة مرزوق سعيسعةرئيس قسم ادارة المصادر التراثية وصيانتها بالنيابة

الدكتورة لمعه محمود محمد العريناتمساعد العميد لشؤون الجودة والتصنيفات العالميه

الدكتورة نور صلاح ارشيد العقيليمساعد العميد لشؤون المشاريع والتشبيك مع الصناعة والاعتماد

الدكتور يزن صبحي سالم ابو الحسنمساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين



كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية

الدكتور محمد جمال حديثة الخريشةرئيس قسم العلوم السياسية بالنيابة

الأستاذ الدكتور حسن محمد حسين المومنيرئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية والدراسات الإقليمية

الأستاذ الدكتور وليد خالد نواش ابو دلبوحمساعد العميد لشؤون العلاقات الدولية

الدكتورة شيرا عادل محمد محاسنةمساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد الدولي

الدكتورة ايناس باهر عوده الدباسمساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين



كلية الحقوق

الأستاذ الدكتور عوض رجب خشمان الليموننائب العميد لشؤون الدراسات العليا.

الدكتور عمر صالح علي العكوررئيس قسم القانون العام بالنيابة

الدكتور علي عبدالمهدي عبدالله مساعدهرئيس قسم القانون الخاص بالنيابة

الدكتور قصي فواز فهد النشوانمساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين والامتحانات

الدكتور احمد علي محمد قباعةمساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد الدولي والتصنيفات



كلية الطب

الأستاذ الدكتور نافذ محمد صالح ابو طربوشنائب العميد لشؤون الكلية والدراسات العليا

الأستاذ الدكتور سامي عبدالحميد اسماعيل أبو حلاوهنائب العميد لشؤون المستشفى

الأستاذ الدكتور هبه محمد وليد راغب كلبونهنائب العميد لشؤون التطوير الاكاديمي والطلبة في الأقسام الأساسية.

الدكتور قيس عدلي حكمت البلبيسيمساعد العميد لشؤون التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

الدكتور مرزوق نزيه سلامه العمارينمساعد العميد لشؤون الطلبة في الأقسام السريرية والخريجين

الأستاذ الدكتور عبدالقادر حمدي بطاحرئيس قسم علم الأمراض والأحياء الدقيقة والطب الشرعي

الأستاذ الدكتور مالك عواد موسى الزحلفرئيس قسم علم الأدوية

الأستاذ الدكتور أيمن عوني حسين مسماررئيس قسم الجراحة العامة

الأستاذ الدكتورة أسماء سعد حسن باشارئيس قسم النسائية والتوليد

الأستاذ الدكتور وليد سليمان محمود محافظةرئيس قسم الأشعة والطب النووي

الأستاذ الدكتور خالد رضيان سحيمان الزبنرئيس قسم التخدير والعناية الحثيثة

الأستاذ الدكتورة عبير احمد محمد العساف رئيس قسم طب الأطفال

الدكتور حسام حمدان الحوري رئيس قسم الأمراض الباطنية بالنيابة

الدكتور معتصم فايز محمد الفلاحرئيس قسم الجراحة الخاصة بالنيابة

الدكتور سيرين محمود عبدالمجيد الخالديرئيس قسم طب الأسرة والمجتمع بالنيابة

الدكتور محمد عيسى احمد خطاطبةرئيس قسم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية بالنيابة

الدكتور احمد سعيد سالم سالمانرئيس قسم التشريح وعلم الأنسجة بالنيابة



عمادة شؤون الطلبة

الأستاذ الدكتورة اخلاص خلف حامد الحجوجنائب العميد للشؤون الادارية وشؤون الجودة والتطوير

الدكتورة هنادي عبدالرزاق احمد بني هانيمساعد العميد لشؤون المنازل والإرشاد الطلابي

الدكتور عبدالله امحمد خلف الطراونةمساعد العميد للشؤون القانونية.



كلية الزراعة

الأستاذ الدكتور نهاد غسان عيسى السميراتنائب العميد

الأستاذ الدكتور محمد عيسى موسى مجدلاوينائب العميد لشؤون الاعتماد والتصنيفات الدولية.

الأستاذ الدكتور حسام هاني رامز التيتيمساعد العميد لشؤون المحطات الزراعة

الأستاذ الدكتورة لما شريف نجيب البنا الهواريمساعد العميد لشؤون الخريجين والشركات.

الدكتور محمد عبدالناصر عرفات القيسيمساعد عميد لشؤون الطلبة

الدكتورة اسماء غالب علي البكري مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير

الأستاذ الدكتور جمال يوسف محمود عيادرئيس قسم البستنة والمحاصيل

الاستاذ الدكتور أنس محمد احمد عبدالقادررئيس قسم الانتاج الحيواني

الأستاذ الدكتورة نداء محمد اسماعيل سالم رئيس قسم وقاية النبات

الدكتورة ريما حسين عبدالله المشعل رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي بالنيابة

الدكتور محمد عبدالسميع أحمد طبية رئيس قسم الاقتصاد الزراعي وادارة الموارد الزراعية بالنيابة

الدكتور ميشيل ادوارد ميشيل راهبهرئيس قسم الأراضي والمياة والبيئة بالنيابة



كلية الآداب

الأستاذ الدكتورة فاطمة محمدأمين يوسف العمرينائب العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي.

الدكتورة رهام ابراهيم محمد ابو غبوشمساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتورة نسرين نبيل روحي عطيهمساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد

الدكتور معاذ هزاع علي الزعبيرئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالنيابة

الأستاذ الدكتور عايد عواد ارفيفه الوريكاترئيس قسم علم الاجتماع

الدكتورة ايمان عبدالرحمن فرحان هياجنهرئيس قسم التاريخ بالنيابة

الدكتورة هند خالد جميل الصرايرةرئيس قسم الجغرافيا بالنيابة

الاستاذ الدكتور مروان طاهر عبد الزعبيرئيس قسم علم النفس

الدكتورة آن موسى مصطفى النجداويرئيس قسم العمل الاجتماعي بالنيابة

الدكتورة دعاء خليل مصطفى عليرئيس قسم الفلسفة بالنيابة



كلية العلوم

الأستاذ الدكتور كمال عبدالرحيم موسى سويدان نائب العميد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي.

الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى القيسي نائب العميد للشؤون الإدارية وشؤون المختبرات.

الأستاذ الدكتور عماد احمد محمد أبواصبعنائب العميد لشؤون الجودة والإعتماد والتصنيفات الدولية

الدكتورة ختام أحمد نايل الزغولمساعد العميد لشؤون الطلبة.

الدكتورة ولاء رحاب كامل التميميمساعد العميد لشؤون الخريجين والتدريب.

الأستاذ الدكتور بهاء محمود نهار الزالقرئيس قسم الرياضيات.

الأستاذ الدكتور رياض صالح عطية مناصرةرئيس قسم الفيزياء.

الأستاذ الدكتور مراد عباس عبدالله الضامنرئيس قسم الكيمياء

الدكتورة منى رشدي عبدالحافظ حسونهرئيس قسم العلوم الحياتية بالنيابة

الدكتورة بيتي سالم عوده السقراترئيس قسم الجيولوجيا بالنيابة.

الدكتور احمد عبدالكريم محمد ابو صينيةرئيس قسم العلوم الطبية المخبرية بالنيابة



كلية الشريعة

الأستاذ الدكتور محمد محمود احمد ابو ليلنائب العميد للشؤون الأكاديمية

الأستاذ الدكتور رائد نصري جميل ابو مؤنسرئيس قسم الفقه وأصوله

الدكتور علاء الدين محمد أحمد عدويرئيس قسم أصول الدين بالنيابة

الأستاذ الدكتور أحمد شحده علي أبو سرحانرئيس قسم المصارف الإسلامية

الأستاذ الدكتور فادي سعود سليمان الجبورمساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور منير ماهر محمود احمد مساعد العميد لشؤون التصنيف والاعتماد الدولي والخريجين.



كلية الدراسات العليا

الأستاذ الدكتورة فريال محمد عثمان ابوعوادنائب العميد لشؤون الكليات الإنسانية

الأستاذة الدكتورة هنا محمود محمد حمادنائب العميد لشؤون الكليات العلمية والصحية



كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

الأستاذ الدكتور رزق محمد حمدان السيد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات

الأستاذ الدكتورة ربى فؤاد مصطفى عبيداترئيس قسم الذكاء الإصطناعي

الدكتورة رنا محمد مصطفى يوسفرئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية بالنيابة

الدكتور محمد سالم محمد عتومرئيس قسم علم الحاسوب بالنيابة

الدكتور عبدالباسط جمال نعيم عسافمساعد العميد لشؤون المختبرات والطلبة.

السيد نبيل مصطفى محمد العسافمساعد العميد لشؤون الخريجين

كما قرر رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات تكليف أعضاء هيئة التدريس الآتية أسماؤهم بالمهام الادارية في كليات فرع الجامعة/العقبة المبينة ازاء اسم كل منهم وذلك على النحو الآتي:



كلية اللغات

الدكتور باعث الحروبرئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالنيابة

الدكتورة هاله ابو طالبرئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها بالنيابة

الدكتورة عائشة البزلميطرئيس قسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابها بالنيابة



كلية العلوم الأساسية والبحرية

الدكتور محمد الزبدةرئيس قسم الأحياء البحرية بالنيابة / رئيس قسم العلوم الحياتية بالنيابة / رئيس قسم الرياضيات بالنيابة



كلية الأعمال

الدكتور محمد المحارمهرئيس قسم ادارة الاعمال بالنيابة

الدكتور عمر الحواتمهرئيس قسم التمويل بالنيابة / رئيس قسم المحاسبة بالنيابة



كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور عصام الحديد رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية بالنيابة / رئيس قسم تكنولوجيا معلومات الاعمال بالنيابة



كلية التمريض

الدكتور محمد ابو صبرة رئيس قسم التمريض بالنيابة



كلية الحقوق

الدكتور توفيق المجالي رئيس قسم القانون العام بالنيابة / رئيس قسم القانون الخاص بالنيابة