تشكيلات أكاديمية واسعة في الأردنية (أسماء)

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- Alghad Newspaper)
قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة الدكتور عدنان بدران، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات الموافقة على إجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات للعام الجامعي 2024/2025 على النحو الآتي:
الدكتور مروان أحمد طلال الطويل - نائب العميد للشؤون الأكاديمية والادارية / كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
الدكتورة منى سليحات - نائب العميد لشؤون الدراسات العليا و المتاحف / كلية
الآثار والسياحة
الدكتور فؤاد خصاونة نائب العميد / كلية الفنون والتصميم
الدكتور أحمد عبدالسلام حمدان - نائب العميد لشؤون المستشفى / كلية طب
الأسنان
الدكتور يوسف حمدان - نائب العميد لشؤون لدراسات العليا / كلية الآداب
الدكتور أدهم الشرقاوي - نائب العميد لشؤون الجودة والاعتماد والتصنيفات /
كلية الهندسة
الدكتور محمد أيوب عبدالمجيد - نائب العميد للأنشطة وشؤون الطلبة / عمادة شؤون الطلبة
الدكتور علي محمد صالح - نائب العميد للدراسات العليا والشؤون الاكاديمية /
كلية التمريض
الدكتورة لطيفة علي دردس - نائب العميد لشؤون الجودة والاعتماد والتصنيفات الدولية / كلية التمريض
الدكتور رامي محمد الدويري - نائب العميد للشؤون الإدارية والتطوير / كلية الأعمال
الدكتور فؤاد مرزوق كريشان - نائب العميد للشؤون الاكاديمية والدراسات العليا /
كلية الأعمال
الدكتور عبدالحكيم عقله أخو ارشيده - نائب العميد لشؤون الشراكات والاتصال مع المجتمع / كلية الأعمال
الدكتور عبدالرحمن متعب التخاينة - نائب العميد لشؤون الجودة والاعتماد والتصنيفات / كلية اللغات الأجنبية
الدكتورة ميس نايل الشرعه- نائب العميد لشؤون الشراكات والإعداد الوظيفي /
كلية اللغات الأجنبية
الدكتور أيمن صالح البراسنة - نائب العميد / كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية
الدكتورة دانية عصري قطيشات - نائب العميد لشؤون الدراسات العليا / كلية
علوم التأهيل
الدكتورة رند هاني الضمور - نائب العميد للمجلات والخدمات البحثية / عمادة
البحث العلمي
الدكتورة اسراء فواز الزغول - نائب العميد لشؤون التطوير وضمان الجودة / عمادة
البحث العلمي
الدكتورة ايناس محمد الزيادنة - نائب العميد لشؤون الجودة والاتصال والتصنيفات الدولية / كلية الطب
الدكتورة مرام يوسف عبدالجليل -نائب عميد لشؤون الامتحانات/ كلية الطب
الدكتور جهاد محمد محمود العناتي - نائب العميد للشؤون الإدارية / كلية العلوم التربوية
الدكتورة فاتن عبدالرحيم صالح الجغل - نائب العميد لضمان الجودة والاعتماد /
كلية الشريعة
وقرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ، بناءاً على تنسيب العمداء، الموافقة على إجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام للعام الجامعي 2024/2025 على النحو الآتي:
كلية علوم التأهيل
الأستاذة الدكتورة سنا محمد نذير حمدي ابو الذهبنائب العميد لشؤون الجودة والإعتماد والبحث العلمي والتصنيفات الدولية
الدكتورة ميس عاطف شاكر الدغميرئيس قسم العلاج الطبيعي بالنيابة
الدكتورة سارة وجدي صلاح الحنبليرئيس قسم علوم السمع والنطق بالنيابة
الدكتورة مجد باسم محمد جراررئيس قسم العلاج الوظيفي بالنيابة
الدكتورة امنه زعل رجا الشوابكةرئيس قسم الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة بالنيابة
الدكتور محمد زيد محمد درابسةمساعد العميد لشؤون الطلبة والامتحانات
الدكتورة دعاء اكرم احمد الواويمساعد العميد لشؤون الخريجين
الدكتورة سمية برهان احمد ابو جابرمساعد العميد لشؤون التدريب السريري والشراكات
السيد محمد احمد مصطفى دمهوريةق.أ. مدير عيادة السمع والنطق
كلية اللغات الأجنبية
الأستاذ الدكتور يزيد محمد سعد الحمورينائب العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا
الدكتورة اسراء خليف فاضل القلاب مساعد العميد لشؤون تطوير البرامج المشتركة
الدكتورة ناديا حسن عبدالقادر نقرشمساعد العميد لشؤون التعلم الالكتروني والرقمنة
الفاضلة سكينه عبدالكريم عبدالرحمن علي مساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين
الدكتور حسين عبدالكريم حسين الحوامدةرئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها بالنيابة
الدكتور محمود خليل محمود جرنرئيس قسم اللغات الأوروبية بالنيابة
الدكتور اشرف احمد علي اللوامارئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بالنيابة
الدكتور مالك عيسى علي صوالحهرئيس قسم اللغات الأسيوية بالنيابة
كلية الأعمال
الدكتورة ريما وحيد علي الحسنمساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد المحلي
الدكتور زياد سامي عادل الكلحهمساعد العميد لشؤون الإعتماد الدولي والتصنيفات
الدكتور منتصر جمال خليل ملحممساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين
الدكتور معتصم محمد محمود الذنيباترئيس قسم ادارة الأعمال بالنيابة
الدكتور عمر تيسير حسين موافيرئيس قسم المحاسبة بالنيابة
الدكتورة غادة محمد عبدالفتاح تيمرئيس قسم التمويل بالنيابة
الدكتورة زينه عدنان حسن قاسمرئيس قسم التسويق بالنيابة
الدكتورة اسماء محمد قاسم جديتاوي رئيس قسم نظم المعلومات الادارية بالنيابة
الدكتورة ديانا فياض جديع الفايزرئيس قسم الادارة العامة بالنيابة
الدكتور رعد محمود يوسف التلرئيس قسم اقتصاد الاعمال بالنيابة
عمادة البحث العلمي
الأستاذ الدكتور أحمد عزات يوسف الجمرةنائب العميد للمشاريع البحثية
الدكتور أحمد محمد علي الملكاوي مساعد العميد للإدارة والحوسبة
الدكتورة هديل علي عطا غزاويمساعد العميد للتعاون البحثي
كلية التمريض
الدكتور ممدوح ياسين فالح الحنيطيرئيس قسم تمريض صحة المجتمع بالنيابة
الدكتور عامر علي محمد حسنينرئيس قسم التمريض السريري بالنيابة
الأستاذ الدكتورة هاله احمد عبد بواديرئيس قسم تمريض صحة الام والطفل
الفاضلة ايمان محمد محمود الحورانيمساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين
الفاضلة اروى فهد عيسى الزعمطمساعد العميد لشؤون التدريب
كلية الهندسة
الأستاذ الدكتور محمود محمد سليم البطاحنائب العميد للشؤون الاكاديمية
الأستاذ الدكتور اياد ارسلان احمد ابو الفيلاتنائب العميد للشؤون الإدارية
الدكتورة احلام سعود مغصوب الحراحشةمساعد العميد لشؤون الطلبة
الدكتور ينال شاهر عبدالفتاح الفاعوريمساعد العميد لشؤون الحاسوب
الدكتور اسيد جودت محمد مطرمساعد العميد لشؤون التدريب والخريجين
الدكتور شادي يوسف رسمي مقبلرئيس قسم الهندسة المدنية بالنيابة
الدكتورة سماح زياد سالم رحامنهرئيس قسم هندسة الحاسوب بالنيابة
الدكتور محمد رسول حسام قطيشاترئيس قسم الهندسة الكيماويه بالنيابة
الدكتور هاني اسامه مراد جملةرئيس قسم الهندسة الكهربائية بالنيابة
الدكتور مضر حامد احمد الزغولرئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالنيابة
الاستاذ الدكتور سائد عوني حسين مسماررئيس قسم الهندسة الصناعية
الدكتور محمد فالح عثمان المشاقبةرئيس قسم هندسة الميكاترونكس بالنيابة
الدكتورة ديالا حماد سالم الطراونةرئيس قسم هندسة العمارة بالنيابة
كلية طب الأسنان
الأستاذة الدكتورة سهى بسام نايف أبو غزالةنائب العميد للشؤون الاكاديمية والادارية
الأستاذ الدكتور محمد حكم احمد محمد الشيابنائب العميد لشؤون الدراسات العليا
الأستاذة الدكتورة مريم محمد سالم العبداللهرئيس قسم طب أسنان الأطفال والتقويم
الدكتور عمر امجد جريس الكرادشةرئيس قسم جراحة الفم والفكين وأمراض الفم واللثة بالنيابة
الدكتور سري عادل محمد محاسنة رئيس قسم المعالجة الترميمية بالنيابة
الدكتور معتصم أحمد محمد ابو عوادرئيس قسم الاستعاضات السنية الثابته والمتحركة بالنيابة
الدكتورة نور حسن ابراهيم اسماعيلمساعد العميد لشؤون الخريجين والتصنيفات
الدكتورة اسيل محمد عادل الشراريمساعد العميد لشؤون الطلبة
الدكتورة اسلام محمد خليل عبدالرحيممساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد الدولي
الدكتورة سناء عبدالله ضافي الجمعانيمساعد العميد لشؤون الإمتحانات
الدكتور محمد حسان محمد البستانيمساعد العميد لشؤون التدريب
كلية الصيدلة
الأستاذ الدكتور حاتم سمير محمود الخطيبنائب العميد
الأستاذ الدكتورة لينا علي احمد ذهبيةنائب العميد لشؤون التطوير والجودة
الأستاذ الدكتور خالد علي قدرة الطواهارئيس قسم العلوم الصيدلانية
الأستاذ الدكتورة دينا عبدالرؤوف محمد السبعاويرئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية
الأستاذ الدكتورة مريم هنطش عبدالجليل عبدالجليلرئيس قسم الصيدلة
الحيوية والسريرية
الفاضلة سهى عبدالله عبد المحيسنمساعد العميد لشؤون الطلبة
الفاضلة ربى تحسين احمد الطراونةمساعد العميد لشؤون التدريب
الدكتورة ريما عطا الله جميل حجازينمساعد العميد لشؤون المستشفى وبرنامج
دكتور صيدلة
الدكتور حمزة قاسم محمد المومنيمساعد العميد لشؤون الخريجين
كلية علوم الرياضة
الأستاذ الدكتور ابراهيم مفلح عليان الدبايبةنائب العميد لشؤون الدراسات العليا والشؤون الإدارية
الأستاذة الدكتورة ختام موسى محمود اينائب العميد لشؤون التعلم الإلكتروني
رئيس قسم علوم الحركة والتدريب الرياضي
الأستاذ الدكتور حسن جمال حسن العورانرئيس قسم التربية البدنية
الدكتورة فاطمة معروف حمدالله الخريساتمساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين
الدكتور ادم توفيق العماويمساعد العميد للاعتماد الدولي والتصنيفات العالمية والاستعداد الوظيفي
الدكتور لؤي محمد عليان الشوابكةمساعد العميد للعلاقات العامة والشراكات وخدمة المجتمع
الدكتورة منال موفق احمد البياتمساعد العميد لشؤون الجودة
كلية الفنون والتصميم
الأستاذ الدكتور هيثم ياسين خليل سكريةرئيس قسم الفنون الموسيقية
الدكتور عدنان علي احمد المشاقبهرئيس قسم الفنون المسرحية بالنيابة
الدكتور محمد بكر محمد العباسرئيس قسم الفنون البصرية بالنيابة
الدكتور محمود نايل عيسى طعانيمساعد العميد لشؤون التحديث والتطوير
الفاضلة فاطمة محمود محمد الطوالبةمساعد العميد لشؤون الطلبة
الدكتورة هبه سامي سويلم عباسيمساعد العميد للنشاطات
الدكتور فراس خالد حمدان الريمونيمساعد العميد لشؤون الجودة
الدكتورة شيرين سبع لطفي طبلتمساعد العميد لشؤون خدمة المجتمع
كلية العلوم التربوية
الأستاذ الدكتور منعم عبدالكريم عبدالقادر السعايدةنائب العميد لشؤون الدراسات العليا
الأستاذ الدكتور رمزي فتحي سعود هاروننائب العميد لضمان الجودة والبحث العلمي والتعليم الالكتروني
الفاضلة ميسون احمد محمد الدويريمساعد العميد لشؤون الطلبة وخدمة المجتمع
السيد مؤيد احمد مقبل الخوالدةمساعد العميد لشؤون الدبلوم العالي لاعداد المعلمين والتدريب العملي
الدكتورة علا عبدالكريم موسى الحويانمساعد العميد لشؤون المدرسة والروضه والحضانه
الدكتورة سحر يعقوب عبدالله ابو حلومساعد العميد للإعتماد الدولي والتصنيفات العالمية
الأستاذ الدكتور اكرم عادل عبدالله البشيررئيس قسم المناهج والتدريس
الدكتور عبدالسلام فهد نمر العوامرةرئيس قسم القيادة التربوية والأصول بالنيابة
الدكتورة نشروان ناصر حسن طهرئيس قسم علم المكتبات والمعلومات بالنيابة
الدكتور محمد خلف علي الخوالدةرئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة بالنيابة
الدكتور ليث علي عبداللطيف جمعهرئيس قسم علم النفس التربوي بالنيابة
كلية الآثار والسياحة
الدكتورة ربا أسامة مرزوق سعيسعةرئيس قسم ادارة المصادر التراثية وصيانتها بالنيابة
الدكتورة لمعه محمود محمد العريناتمساعد العميد لشؤون الجودة والتصنيفات العالميه
الدكتورة نور صلاح ارشيد العقيليمساعد العميد لشؤون المشاريع والتشبيك مع الصناعة والاعتماد
الدكتور يزن صبحي سالم ابو الحسنمساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين
كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية
الدكتور محمد جمال حديثة الخريشةرئيس قسم العلوم السياسية بالنيابة
الأستاذ الدكتور حسن محمد حسين المومنيرئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية والدراسات الإقليمية
الأستاذ الدكتور وليد خالد نواش ابو دلبوحمساعد العميد لشؤون العلاقات الدولية
الدكتورة شيرا عادل محمد محاسنةمساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد الدولي
الدكتورة ايناس باهر عوده الدباسمساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين
كلية الحقوق
الأستاذ الدكتور عوض رجب خشمان الليموننائب العميد لشؤون الدراسات العليا.
الدكتور عمر صالح علي العكوررئيس قسم القانون العام بالنيابة
الدكتور علي عبدالمهدي عبدالله مساعدهرئيس قسم القانون الخاص بالنيابة
الدكتور قصي فواز فهد النشوانمساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين والامتحانات
الدكتور احمد علي محمد قباعةمساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد الدولي والتصنيفات
كلية الطب
الأستاذ الدكتور نافذ محمد صالح ابو طربوشنائب العميد لشؤون الكلية والدراسات العليا
الأستاذ الدكتور سامي عبدالحميد اسماعيل أبو حلاوهنائب العميد لشؤون المستشفى
الأستاذ الدكتور هبه محمد وليد راغب كلبونهنائب العميد لشؤون التطوير الاكاديمي والطلبة في الأقسام الأساسية.
الدكتور قيس عدلي حكمت البلبيسيمساعد العميد لشؤون التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الدكتور مرزوق نزيه سلامه العمارينمساعد العميد لشؤون الطلبة في الأقسام السريرية والخريجين
الأستاذ الدكتور عبدالقادر حمدي بطاحرئيس قسم علم الأمراض والأحياء الدقيقة والطب الشرعي
الأستاذ الدكتور مالك عواد موسى الزحلفرئيس قسم علم الأدوية
الأستاذ الدكتور أيمن عوني حسين مسماررئيس قسم الجراحة العامة
الأستاذ الدكتورة أسماء سعد حسن باشارئيس قسم النسائية والتوليد
الأستاذ الدكتور وليد سليمان محمود محافظةرئيس قسم الأشعة والطب النووي
الأستاذ الدكتور خالد رضيان سحيمان الزبنرئيس قسم التخدير والعناية الحثيثة
الأستاذ الدكتورة عبير احمد محمد العساف رئيس قسم طب الأطفال
الدكتور حسام حمدان الحوري رئيس قسم الأمراض الباطنية بالنيابة
الدكتور معتصم فايز محمد الفلاحرئيس قسم الجراحة الخاصة بالنيابة
الدكتور سيرين محمود عبدالمجيد الخالديرئيس قسم طب الأسرة والمجتمع بالنيابة
الدكتور محمد عيسى احمد خطاطبةرئيس قسم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية بالنيابة
الدكتور احمد سعيد سالم سالمانرئيس قسم التشريح وعلم الأنسجة بالنيابة
عمادة شؤون الطلبة
الأستاذ الدكتورة اخلاص خلف حامد الحجوجنائب العميد للشؤون الادارية وشؤون الجودة والتطوير
الدكتورة هنادي عبدالرزاق احمد بني هانيمساعد العميد لشؤون المنازل والإرشاد الطلابي
الدكتور عبدالله امحمد خلف الطراونةمساعد العميد للشؤون القانونية.
كلية الزراعة
الأستاذ الدكتور نهاد غسان عيسى السميراتنائب العميد
الأستاذ الدكتور محمد عيسى موسى مجدلاوينائب العميد لشؤون الاعتماد والتصنيفات الدولية.
الأستاذ الدكتور حسام هاني رامز التيتيمساعد العميد لشؤون المحطات الزراعة
الأستاذ الدكتورة لما شريف نجيب البنا الهواريمساعد العميد لشؤون الخريجين والشركات.
الدكتور محمد عبدالناصر عرفات القيسيمساعد عميد لشؤون الطلبة
الدكتورة اسماء غالب علي البكري مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير
الأستاذ الدكتور جمال يوسف محمود عيادرئيس قسم البستنة والمحاصيل
الاستاذ الدكتور أنس محمد احمد عبدالقادررئيس قسم الانتاج الحيواني
الأستاذ الدكتورة نداء محمد اسماعيل سالم رئيس قسم وقاية النبات
الدكتورة ريما حسين عبدالله المشعل رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي بالنيابة
الدكتور محمد عبدالسميع أحمد طبية رئيس قسم الاقتصاد الزراعي وادارة الموارد الزراعية بالنيابة
الدكتور ميشيل ادوارد ميشيل راهبهرئيس قسم الأراضي والمياة والبيئة بالنيابة
كلية الآداب
الأستاذ الدكتورة فاطمة محمدأمين يوسف العمرينائب العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي.
الدكتورة رهام ابراهيم محمد ابو غبوشمساعد العميد لشؤون الطلبة
الدكتورة نسرين نبيل روحي عطيهمساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد
الدكتور معاذ هزاع علي الزعبيرئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالنيابة
الأستاذ الدكتور عايد عواد ارفيفه الوريكاترئيس قسم علم الاجتماع
الدكتورة ايمان عبدالرحمن فرحان هياجنهرئيس قسم التاريخ بالنيابة
الدكتورة هند خالد جميل الصرايرةرئيس قسم الجغرافيا بالنيابة
الاستاذ الدكتور مروان طاهر عبد الزعبيرئيس قسم علم النفس
الدكتورة آن موسى مصطفى النجداويرئيس قسم العمل الاجتماعي بالنيابة
الدكتورة دعاء خليل مصطفى عليرئيس قسم الفلسفة بالنيابة
كلية العلوم
الأستاذ الدكتور كمال عبدالرحيم موسى سويدان نائب العميد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي.
الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى القيسي نائب العميد للشؤون الإدارية وشؤون المختبرات.
الأستاذ الدكتور عماد احمد محمد أبواصبعنائب العميد لشؤون الجودة والإعتماد والتصنيفات الدولية
الدكتورة ختام أحمد نايل الزغولمساعد العميد لشؤون الطلبة.
الدكتورة ولاء رحاب كامل التميميمساعد العميد لشؤون الخريجين والتدريب.
الأستاذ الدكتور بهاء محمود نهار الزالقرئيس قسم الرياضيات.
الأستاذ الدكتور رياض صالح عطية مناصرةرئيس قسم الفيزياء.
الأستاذ الدكتور مراد عباس عبدالله الضامنرئيس قسم الكيمياء
الدكتورة منى رشدي عبدالحافظ حسونهرئيس قسم العلوم الحياتية بالنيابة
الدكتورة بيتي سالم عوده السقراترئيس قسم الجيولوجيا بالنيابة.
الدكتور احمد عبدالكريم محمد ابو صينيةرئيس قسم العلوم الطبية المخبرية بالنيابة
كلية الشريعة
الأستاذ الدكتور محمد محمود احمد ابو ليلنائب العميد للشؤون الأكاديمية
الأستاذ الدكتور رائد نصري جميل ابو مؤنسرئيس قسم الفقه وأصوله
الدكتور علاء الدين محمد أحمد عدويرئيس قسم أصول الدين بالنيابة
الأستاذ الدكتور أحمد شحده علي أبو سرحانرئيس قسم المصارف الإسلامية
الأستاذ الدكتور فادي سعود سليمان الجبورمساعد العميد لشؤون الطلبة
الدكتور منير ماهر محمود احمد مساعد العميد لشؤون التصنيف والاعتماد الدولي والخريجين.
كلية الدراسات العليا
الأستاذ الدكتورة فريال محمد عثمان ابوعوادنائب العميد لشؤون الكليات الإنسانية
الأستاذة الدكتورة هنا محمود محمد حمادنائب العميد لشؤون الكليات العلمية والصحية
كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
الأستاذ الدكتور رزق محمد حمدان السيد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات
الأستاذ الدكتورة ربى فؤاد مصطفى عبيداترئيس قسم الذكاء الإصطناعي
الدكتورة رنا محمد مصطفى يوسفرئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية بالنيابة
الدكتور محمد سالم محمد عتومرئيس قسم علم الحاسوب بالنيابة
الدكتور عبدالباسط جمال نعيم عسافمساعد العميد لشؤون المختبرات والطلبة.
السيد نبيل مصطفى محمد العسافمساعد العميد لشؤون الخريجين
كما قرر رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات تكليف أعضاء هيئة التدريس الآتية أسماؤهم بالمهام الادارية في كليات فرع الجامعة/العقبة المبينة ازاء اسم كل منهم وذلك على النحو الآتي:
كلية اللغات
الدكتور باعث الحروبرئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالنيابة
الدكتورة هاله ابو طالبرئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها بالنيابة
الدكتورة عائشة البزلميطرئيس قسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابها بالنيابة
كلية العلوم الأساسية والبحرية
الدكتور محمد الزبدةرئيس قسم الأحياء البحرية بالنيابة / رئيس قسم العلوم الحياتية بالنيابة / رئيس قسم الرياضيات بالنيابة
كلية الأعمال
الدكتور محمد المحارمهرئيس قسم ادارة الاعمال بالنيابة
الدكتور عمر الحواتمهرئيس قسم التمويل بالنيابة / رئيس قسم المحاسبة بالنيابة
كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عصام الحديد رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية بالنيابة / رئيس قسم تكنولوجيا معلومات الاعمال بالنيابة
كلية التمريض
الدكتور محمد ابو صبرة رئيس قسم التمريض بالنيابة
كلية الحقوق
الدكتور توفيق المجالي رئيس قسم القانون العام بالنيابة / رئيس قسم القانون الخاص بالنيابة
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