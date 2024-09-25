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الصفدي يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

9/25/2024 3:15:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، لبحث ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإيجاد الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وضرورة توفير الدعم الدولي للاجئين السوريين، والدول المضيفة.
كما يبحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضرورة توفير الحماية اللازمة للمنظمات الأممية والعاملين فيها، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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