الصفدي يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، لبحث ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإيجاد الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وضرورة توفير الدعم الدولي للاجئين السوريين، والدول المضيفة.
كما يبحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضرورة توفير الحماية اللازمة للمنظمات الأممية والعاملين فيها، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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