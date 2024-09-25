اللاجئون السوريون لا يستفيدون من تحسن الأمن الغذائي بالأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس
عمان – على الرغم من تحسن الأمن الغذائي بشكل عام في المملكة مقارنة بالعام 2022، إلا أنه في عام 2023 أصبحت مجموعات معينة من اللاجئين السوريين، مثل الأسر التي تعولها نساء، والعاطلين عن العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، أكثر عرضة للخطر، وارتفعت مستويات الديون حيث يقترض اللاجئون لتغطية نفقاتهم الغذائية الأساسية.
وقال التقرير العالمي حول أزمات الغذاء للنصف الأول من العام الحالي 2024 إن 62 % من اللاجئين السوريين في الأردن يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي "الحاد المتوسط والشديد،" وهو المستوى الثالث من مقياس الأمن الغذائي، أو ما يسمى بـ"مقياس ريختر" للجوع، والذي يتكون من خمسة مستويات.
وأضاف التقرير الذي رصد حالة الأمن الغذائي في العالم للنصف الأول من العام الحالي إنّ هناك نصف مليون شخص أو 62 % من اللاجئين السوريين في الأردن واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الماضي.
وفي حين يعيش 81 % من اللاجئين في الأردن خارج المخيمات، يعيش البقية في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث يتمتعون بحرية محدودة في الحركة. فيما انخفض متوسط دخل اللاجئين بنسبة 12 % بين الربع الرابع من عام 2022 والأول من عام 2023.
وكان أكثر من 90 % منهم مدينين لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وبلغ معدل البطالة بينهم 28 %، ما أثر على النساء والشباب أكثر من غيرهم.
كما واجه حوالي 0.02 مليون لاجئ فلسطيني من الجمهورية العربية السورية نقاط ضعف كبيرة ناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقًا لمسح أجرته الأونروا في آب/ أغسطس 2023، كان 30 % فقط من اللاجئين الفلسطينيين من سورية البالغين في الأردن يعملون.
يشار هنا إلى أن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يتكون من خمسة مستويات، المستوى الأول هو مستوى "اللامشكلة"، والمستوى الثاني هو مستوى "الضغط" من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ثمّ المستوى الثالث وهو "الأزمة" من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الطوارئ، فيما تعد المرحلة الخامسة مرحلة الكارثة أو المجاعة.
وفي المستوى الثالث، فإنّ الأسر في هذه المرحلة إما تواجه نقصاً في استهلاك الغذاء إلى جانب سوء التغذية الحاد، أو تكون قادرة فقط على تلبية احتياجاتها الغذائية من خلال اللجوء إلى تدابير للتكيف مع الأزمات، مثل بيع أصول سبل العيش الأساسية، وهناك خيارات غذائية محدودة، ويجب على الناس بذل قصارى جهدهم للحصول على السعرات الحرارية التي يحتاجونها، وفي هذه المرحلة يعاني ما بين
10-15 %من السكان من سوء التغذية الحاد، كما أن هناك قصورًا شديدًا في دخول الناس.
ولفت التقرير الذي تنفذه عدة منظمات ومؤسسات دولية إلى أن عدد النازحين داخلياً بسبب النزاع في سورية يبلغ نحو 6.6 مليون شخص، كما يوجد نحو 5.5 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، حيث يواجه العديد منهم مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسط تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ونقص التمويل الإنساني.
وبحسب التقرير "أدى نقص التمويل لمنظمات الإغاثة إلى الحد من المساعدات المتاحة لسكان اللاجئين".
ووفقًا لتحليلات السكان اللاجئين السوريين، واجه 69 % في مصر،
و62 % في الأردن، و53 % في لبنان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان المضيفة.
وواجه حوالي 28 % من اللاجئين الصحراويين في الجزائر مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وكان وضع انعدام الأمن الغذائي الحاد أقل حدة بالنسبة للاجئين السوريين في تركيا والعراق.
وأشار التقرير إلى أنّ أكثر من نصف إجمالي السكان الذين تم تحليلهم في تسع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد عام 2023 حيث تكافح المنطقة مع انعدام الأمن المتزايد وعدم الاستقرار، والفقر المتزايد، والبطالة المرتفعة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنزوح القسري الواسع النطاق والأزمات الناشئة - ولا سيما التصعيد المدمر للأعمال العدائية في فلسطين (قطاع غزة) منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال إن 36.7 مليون شخص أو
54 % من السكان الذين تم تحليلهم في المنطقة واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد عام 2023 في تسع دول في المنطقة من بينها الأردن.
وأشار إلى أنّ هناك 22.2 مليون شخص نزحوا قسراً في تسع دول/أقاليم بحلول عام 2023 - بما في ذلك 12.3 مليون نازح داخلياً و9.9 مليون لاجئ وطالب لجوء.
وهناك أكثر من 800 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد تحت سن الخامسة في بلدين، منهم 0.2 مليون طفل يعانون من أشد أشكال سوء التغذية الحاد.
وقال إنّ التوقعات لعام 2024 "مثيرة للقلق الشديد" بسبب الصراع المكثف وتقييد وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وخطر تفاقم الأزمات الاقتصادية الكلية في المنطقة، وخاصة في مصر والأردن ولبنان.
كما تشهد المنطقة أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، ما يعني أن الطلب على الغذاء سيستمر في النمو في حين يتم استنفاد الموارد، وتبلغ المعدلات أعلى مستوياتها في الأردن بنسبة 6.8 %.
وأشار إلى أنّ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المضيفة وارتفاع معدلات الفقر بين المجتمعات المضيفة، إلى جانب انخفاض التمويل للأزمة السورية، تشكل خطرًا كبيرًا لتفاقم التوترات في العديد من البلدان، ما قد يقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأدى زلزال شباط/ فبراير 2023 في تركيا وسورية إلى تفاقم هذا الوضع المروع بالفعل، ووصل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مستويات عالية بشكل خاص بين اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة 62 %، ولبنان 53%، وبين جميع اللاجئين في مصر 69 %.
كما أكد التقرير أنّ الأردن، وبسبب قربه الجغرافي من الصراع في إسرائيل، يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية وأمنية، وتأثرت السياحة، وهي مكون رئيسي من الناتج المحلي الإجمالي، بالفعل، مع وجود احتمالات غير مؤكدة لانتعاشها.
وما تزال البطالة مرتفعة، وعلى الرغم من احتواء الزيادات في أسعار الطاقة والغذاء، فإن الأسر الضعيفة تشهد تآكل قدرتها الشرائية.
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