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اللاجئون السوريون لا يستفيدون من تحسن الأمن الغذائي بالأردن

9/25/2024 3:15:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – على الرغم من تحسن الأمن الغذائي بشكل عام في المملكة مقارنة بالعام 2022، إلا أنه في عام 2023 أصبحت مجموعات معينة من اللاجئين السوريين، مثل الأسر التي تعولها نساء، والعاطلين عن العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، أكثر عرضة للخطر، وارتفعت مستويات الديون حيث يقترض اللاجئون لتغطية نفقاتهم الغذائية الأساسية.
وقال التقرير العالمي حول أزمات الغذاء للنصف الأول من العام الحالي 2024 إن 62 % من اللاجئين السوريين في الأردن يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي "الحاد المتوسط والشديد،" وهو المستوى الثالث من مقياس الأمن الغذائي، أو ما يسمى بـ"مقياس ريختر" للجوع، والذي يتكون من خمسة مستويات.
وأضاف التقرير الذي رصد حالة الأمن الغذائي في العالم للنصف الأول من العام الحالي إنّ هناك نصف مليون شخص أو 62 % من اللاجئين السوريين في الأردن واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الماضي.
وفي حين يعيش 81 % من اللاجئين في الأردن خارج المخيمات، يعيش البقية في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث يتمتعون بحرية محدودة في الحركة. فيما انخفض متوسط دخل اللاجئين بنسبة 12 % بين الربع الرابع من عام 2022 والأول من عام 2023.
وكان أكثر من 90 % منهم مدينين لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وبلغ معدل البطالة بينهم 28 %، ما أثر على النساء والشباب أكثر من غيرهم.
كما واجه حوالي 0.02 مليون لاجئ فلسطيني من الجمهورية العربية السورية نقاط ضعف كبيرة ناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقًا لمسح أجرته الأونروا في آب/ أغسطس 2023، كان 30 % فقط من اللاجئين الفلسطينيين من سورية البالغين في الأردن يعملون.
يشار هنا إلى أن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يتكون من خمسة مستويات، المستوى الأول هو مستوى "اللامشكلة"، والمستوى الثاني هو مستوى "الضغط" من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ثمّ المستوى الثالث وهو "الأزمة" من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الطوارئ، فيما تعد المرحلة الخامسة مرحلة الكارثة أو المجاعة.
وفي المستوى الثالث، فإنّ الأسر في هذه المرحلة إما تواجه نقصاً في استهلاك الغذاء إلى جانب سوء التغذية الحاد، أو تكون قادرة فقط على تلبية احتياجاتها الغذائية من خلال اللجوء إلى تدابير للتكيف مع الأزمات، مثل بيع أصول سبل العيش الأساسية، وهناك خيارات غذائية محدودة، ويجب على الناس بذل قصارى جهدهم للحصول على السعرات الحرارية التي يحتاجونها، وفي هذه المرحلة يعاني ما بين
10-15 %من السكان من سوء التغذية الحاد، كما أن هناك قصورًا شديدًا في دخول الناس.
ولفت التقرير الذي تنفذه عدة منظمات ومؤسسات دولية إلى أن عدد النازحين داخلياً بسبب النزاع في سورية يبلغ نحو 6.6 مليون شخص، كما يوجد نحو 5.5 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، حيث يواجه العديد منهم مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسط تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ونقص التمويل الإنساني.
وبحسب التقرير "أدى نقص التمويل لمنظمات الإغاثة إلى الحد من المساعدات المتاحة لسكان اللاجئين".
ووفقًا لتحليلات السكان اللاجئين السوريين، واجه 69 % في مصر،
و62 % في الأردن، و53 % في لبنان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان المضيفة.
وواجه حوالي 28 % من اللاجئين الصحراويين في الجزائر مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وكان وضع انعدام الأمن الغذائي الحاد أقل حدة بالنسبة للاجئين السوريين في تركيا والعراق.
وأشار التقرير إلى أنّ أكثر من نصف إجمالي السكان الذين تم تحليلهم في تسع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد عام 2023 حيث تكافح المنطقة مع انعدام الأمن المتزايد وعدم الاستقرار، والفقر المتزايد، والبطالة المرتفعة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنزوح القسري الواسع النطاق والأزمات الناشئة - ولا سيما التصعيد المدمر للأعمال العدائية في فلسطين (قطاع غزة) منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال إن 36.7 مليون شخص أو
54 % من السكان الذين تم تحليلهم في المنطقة واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد عام 2023 في تسع دول في المنطقة من بينها الأردن.
وأشار إلى أنّ هناك 22.2 مليون شخص نزحوا قسراً في تسع دول/أقاليم بحلول عام 2023 - بما في ذلك 12.3 مليون نازح داخلياً و9.9 مليون لاجئ وطالب لجوء.
وهناك أكثر من 800 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد تحت سن الخامسة في بلدين، منهم 0.2 مليون طفل يعانون من أشد أشكال سوء التغذية الحاد.
وقال إنّ التوقعات لعام 2024 "مثيرة للقلق الشديد" بسبب الصراع المكثف وتقييد وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وخطر تفاقم الأزمات الاقتصادية الكلية في المنطقة، وخاصة في مصر والأردن ولبنان.
كما تشهد المنطقة أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، ما يعني أن الطلب على الغذاء سيستمر في النمو في حين يتم استنفاد الموارد، وتبلغ المعدلات أعلى مستوياتها في الأردن بنسبة 6.8 %.
وأشار إلى أنّ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المضيفة وارتفاع معدلات الفقر بين المجتمعات المضيفة، إلى جانب انخفاض التمويل للأزمة السورية، تشكل خطرًا كبيرًا لتفاقم التوترات في العديد من البلدان، ما قد يقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأدى زلزال شباط/ فبراير 2023 في تركيا وسورية إلى تفاقم هذا الوضع المروع بالفعل، ووصل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مستويات عالية بشكل خاص بين اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة 62 %، ولبنان 53%، وبين جميع اللاجئين في مصر 69 %.
كما أكد التقرير أنّ الأردن، وبسبب قربه الجغرافي من الصراع في إسرائيل، يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية وأمنية، وتأثرت السياحة، وهي مكون رئيسي من الناتج المحلي الإجمالي، بالفعل، مع وجود احتمالات غير مؤكدة لانتعاشها.
وما تزال البطالة مرتفعة، وعلى الرغم من احتواء الزيادات في أسعار الطاقة والغذاء، فإن الأسر الضعيفة تشهد تآكل قدرتها الشرائية.

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