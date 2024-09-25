غارات إسرائيلية مكثفة جنوبي لبنان والبقاع وسقوط شهداء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رفع الطيران الحربي الإسرائيلي، وتيرة غاراته، على جنوب لبنان ابتداء من صباح اليوم الأربعاء، وسجل غارات كثيفة على 14 بلدة جنوبية،الامر الذي تسبب حتى الساعة بسقوط شهيدة وعدد من الجرحى في النميرية وبدمار شديد.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت ان الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات عنيفة بصواريخ ثقيلة على إحدى عشرة بلدة في البقاع الأوسط ولا سيما المنطقة الواقعة بين بريتال والطيبة ومدينة بعلبك، ما أدى الى إلى سقوط شهداء وجرحى توزعوا على المستشفيات لتلقي العلاج.
كما تسجل سلسلة غارات على بلدات مشغرة و ميدون و سحمر ويحمر و لبايا وقليا في البقاع الغربي.
ودعا الصليب الأحمر اللبناني في نداء عاجل إلى التبرع بالدم. وبحسب حصيلة رسمية فقد ارتفع عدد الشهداء في البقاع إلى116 شهيداً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
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