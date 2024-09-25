غارات إسرائيلية مكثفة جنوبي لبنان والبقاع وسقوط شهداء

MENAFN - Alghad Newspaper) رفع الطيران الحربي الإسرائيلي، وتيرة غاراته، على جنوب لبنان ابتداء من صباح اليوم الأربعاء، وسجل غارات كثيفة على 14 بلدة جنوبية،الامر الذي تسبب حتى الساعة بسقوط شهيدة وعدد من الجرحى في النميرية وبدمار شديد.



وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت ان الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات عنيفة بصواريخ ثقيلة على إحدى عشرة بلدة في البقاع الأوسط ولا سيما المنطقة الواقعة بين بريتال والطيبة ومدينة بعلبك، ما أدى الى إلى سقوط شهداء وجرحى توزعوا على المستشفيات لتلقي العلاج.



كما تسجل سلسلة غارات على بلدات مشغرة و ميدون و سحمر ويحمر و لبايا وقليا في البقاع الغربي.



ودعا الصليب الأحمر اللبناني في نداء عاجل إلى التبرع بالدم. وبحسب حصيلة رسمية فقد ارتفع عدد الشهداء في البقاع إلى116 شهيداً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

