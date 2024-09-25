أم صفا.. قرية فلسطينية بين فكي الحصار والاستيطان بالضفة



هذه الأراضي التي زرعها مالكوها بأشجار مثمرة ومعمّرة على مدى سنوات، قال بعضهم إن مستوطنين استولوا عليها بقوة السلاح بزعم أنها "مملوكة للدولة".

وقال فلسطينيون من القرية، في أحاديث منفصلة للأناضول، إنهم يعيشون حصارا تفرضه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين تنهب أراضيهم لصالح بؤرة استيطانية.



وأوضحوا أن إسرائيل "تستثمر الانشغال الدولي بالحرب على قطاع غزة، لتنفيذ مخطط يهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من أراضي الضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني".



وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، إن "مجلس التخطيط الإسرائيلي صدّق على بناء 5 آلاف و295 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات بأنحاء الضفة".



ورصدت الأناضول مواصلة مركبات وجرافات إسرائيلية ضخمة تجريف وتدمير أراضي المواطنين الفلسطينيين بحراسة من آليات عسكرية.



وفي 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال رئيس مجلس قروي "أم صفا" مروان صباح، إن "أعمال التجريف والمصادرة للأراضي بدأت قبل نحو أسبوعين، وأن مساحة المنطقة المستهدفة تبلغ 500 دونم من أراضي القرية".



وأشار المسؤول المحلي، للأناضول حينها، إلى أن مستوطنين بحماية الجيش "نصبوا خياما ومنعوا الاقتراب من المنطقة"، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.



وخلال العام الأخير كثف مستوطنون هجماتهم على القرية بالتزامن مع رفع وتيرة أعمال التجريف والسيطرة على الأراضي بقوة السلاح، فيما شهدت الحركة الاستيطانية في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعا ملحوظا منذ وصول حكومة بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2022.



ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.



** قضم متسارع للأراضي



الناشط في مقاومة الاستيطان ماهر صبّاح، يقول للأناضول إن "أم صفا تعيش حالة من الحصار وقضم أراضيها بشكل متسارع".



ولفت إلى أن إسرائيل تستثمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لـ"تنفيذ مخططها الاستيطاني لسرقة أكبر قدر ممكن من الأراضي".



وهو يشير إلى محيط قريته، يقول صبّاح "القرية محاصرة من كل الجهات، حيث مستوطنة عطيرت شرقا، وحلميش غربا، وشارع التفافي جنوبا، فيما تعمل اليوم آليات عسكرية على تجريف أراض من الجهة الشمالية".



ومنذ 7 أكتوبر، تغلق إسرائيل مداخل القرية على الشارع الالتفافي ما جعل الوصول إليها معاناة أخرى.



وأوضح الناشط صبّاح أن جرافات عسكرية منذ بداية العام "باشرت شق طرقات في أراضي السكان، كما دمرت مزارع وحقولا وجدرانا استنادية بحماية من الجيش الإسرائيلي".



ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تدعي أن "الأراضي ملك للدولة، رغم امتلاك أصحابها أوراقا رسمية منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967، بالإضافة إلى مستندات إسرائيلية بهذا الشأن".



وفي محاولة لوقف أعمال التجريف، أشار صبّاح إلى أنه وقف برفقة أبناء قريته أمام الجرافات الإسرائيلية إلا أنهم تعرضوا للقمع.



وقال عن ذلك: "في إحدى المرات أبلغنا الجيش أن معه أمرا بإطلاق النار (عليهم)".

وفي الأشهر الأخيرة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتجريف للأراضي، وقمع إسرائيلي للسكان الفلسطينيين خلال اعتراضهم ومحاولة منعهم تلك الأعمال.



** ملكية خاصة



وبجوار الموقع الذي يطلق عليه السكان "جبل الرأس" حيث أعمال التجريف، يقف المسن الفلسطيني نمر سبتي ممسكا عصاه، ويقول: "على قمة الجبل أمتلك 18 دونما زرعتها قبل سنوات بالعنب والتفاح والخوخ".



وتابع للأناضول: "كانت هذه الأرض ملاذا لي، لكنها اليوم باتت خرابا لا يمكنني الوصول إليها".



وبحسرة يتابع: "اليوم يسكن في أرضي مستوطن بقوة السلاح والاحتلال"، دون توضيح تاريخ مصادرتها.



ولفت إلى أنه ورث هذه الأرض عن والده وجده، ويملك أوراقا رسمية تثبت الملكية منذ عام 1920، كما أنه يملك ورقة قيد إسرائيلية منذ 1978.



وأكمل المسن الفلسطيني: "اليوم تدعي إسرائيل أن الأرض أملاك دولة.. (إسرائيل) تسرق وتنهب".



ويستهجن الادعاء الإسرائيلي بملكية الأرض، قائلا: "يطلبون مني أن أثبت عكس ادعائهم أن الأرض ليست أملاك دولة، كيف ذلك وأنا من يملك كل الأوراق الرسمية!".



** مصير مجهول



في السياق، يقول الأمريكي من أصل فلسطيني حسام سليم، إن جرافات إسرائيلية تعمل في أرضه التي ورثها عن عائلته.



ويضيف سليم، للأناضول، وهو ينظر لأعمال التجريف من موقع مقابل لأرضه: "بدأت جرافات عسكرية إسرائيلية تجريف الأرض (دون تحديد التاريخ)، دون علمنا وبلا سابق إنذار".



وأوضح أن أرضه مزروعة بأشجار الزيتون المعمّر، كما تضم منشآت زراعية مثل البيوت البلاستيكية.



وقال متحسرا إنه يجهل مصير أرضه، متابعا: "مصيرنا جميعا مجهول لا نملك حق الدخول لها كونها منطقة عسكرية مغلقة".



وأشار إلى أنه يسعى لرفع قضية لدى الجهات الإسرائيلية ذات الاختصاص، لافتا إلى اعتزامه مخاطبة سفارة واشنطن في القدس والخارجية الأمريكية لحماية ممتلكاته وحياته.



وختم قائلا: "اليوم حياتنا في خطر وليست الأرض وحدها بفعل وجود المستوطنين، أخشى الذهاب إليها ... قد يطلق عليّ الرصاص".



ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل 716 فلسطينيا وجرح نحو 5 آلاف و800، واعتقال قرابة 10 آلاف و800.



فيما خلفت حرب إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية.-(الأناضول)