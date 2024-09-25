جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا في الضفة



أفادت بذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك الأربعاء، وصل الأناضول نسخة منه.



وقال البيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم الأربعاء، 35 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأسرى سابقون".



وأوضح أن عمليات الاعتقال "توزعت في غالبية محافظات الضفة الغربية".

وأضاف أن الاعتقالات "صاحبتها اعتداءات على المنازل وتهديدات لعائلات المعتقلين".



وفيما يتعلق بإجمالي معتقلي الضفة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أشار البيان إلى "اعتقال أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس"، مع الإشارة إلى أن هذا العدد "لا يشمل معتقلي القطاع".



وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى مقتل 717 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.



وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(الأناضول)