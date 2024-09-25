Thursday, 26 September 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا في الضفة

9/25/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا بينهم سيدة وأسرى سابقون بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية ليرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 10 آلاف و900 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


أفادت بذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك الأربعاء، وصل الأناضول نسخة منه.


وقال البيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم الأربعاء، 35 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأسرى سابقون".


وأوضح أن عمليات الاعتقال "توزعت في غالبية محافظات الضفة الغربية".
وأضاف أن الاعتقالات "صاحبتها اعتداءات على المنازل وتهديدات لعائلات المعتقلين".


وفيما يتعلق بإجمالي معتقلي الضفة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أشار البيان إلى "اعتقال أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس"، مع الإشارة إلى أن هذا العدد "لا يشمل معتقلي القطاع".


وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى مقتل 717 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.


وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(الأناضول)

MENAFN25092024000072011014ID1108715530

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث