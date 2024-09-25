جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا في الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا بينهم سيدة وأسرى سابقون بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية ليرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 10 آلاف و900 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أفادت بذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك الأربعاء، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال البيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم الأربعاء، 35 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأسرى سابقون".
وأوضح أن عمليات الاعتقال "توزعت في غالبية محافظات الضفة الغربية".
وأضاف أن الاعتقالات "صاحبتها اعتداءات على المنازل وتهديدات لعائلات المعتقلين".
وفيما يتعلق بإجمالي معتقلي الضفة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أشار البيان إلى "اعتقال أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس"، مع الإشارة إلى أن هذا العدد "لا يشمل معتقلي القطاع".
وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى مقتل 717 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(الأناضول)
MENAFN25092024000072011014ID1108715530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.