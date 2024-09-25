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عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني

9/25/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل ‏نهيان، في نيويورك، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون ‏الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ.‏
وبحث الشيخ عبدالله وكاغ، خلال اللقاء الذي عقد على هامش ‏أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأوضاع ‏الإنسانية الصعبة التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة، وسبل ‏تعزيز الاستجابة الدولية لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في ‏القطاع.‏

كذلك، تطرق الجانبان إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة ‏تجاه وقف إطلاق النار في القطاع، بما يسمح بنفاذ المساعدات ‏الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل كاف وعلى نحو آمن ‏ومستدام.‏

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على التزام ‏دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً ‏إلى الحرص على التعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف ‏المعنية في المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني اللازم ‏للمدنيين المتضررين في القطاع بما يسهم في تخفيف معاناتهم.‏ وكالات

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