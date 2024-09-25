من هو إبراهيم قبيسي الذي اغتالته إسرائيل بضاحية بيروت الجنوبية؟



وبعد ذلك بساعات، أكد حزب الله، ليل الثلاثاء الأربعاء، ما أعلنته إسرائيل بشأن اغتيالها قبيسي بغارة نفذتها طائرة من طراز“إف 35” على منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية.



وقال الحزب في بيان:“بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي (الحاج أبو موسى)، الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.



من هو إبراهيم قبيسي؟



وفق معلومات نشرها“حزب الله”، ولد قبيسي في بلدة زبدين في جنوب لبنان عام 1962.



وانضم إلى صفوف الحزب منذ تأسيسه عام 1982، قبل أن يتدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكلياته، ويحصل على العديد من الدورات القيادية العليا.

أشرف قبيسي على وخطط للعديد من عمليات حزب الله ضد إسرائيل، خصوصا ضمن“محور الإقليم” (جناح عسكري بالحزب) الذي تولى مسؤوليته بين عامي 1998 و2000.



وبين عامي 2001 و2018، تولى قبيسي مسؤولية قيادة“وحدة بدر” العسكرية، التي تعمل في منطقة شمال نهر الليطاني، كما قاد عددا من التشكيلات الصاروخيّة في“حزب الله”.



فيما قال الجيش الإسرائيلي في إعلان اغتياله للقبيسي، إن الأخير كان“قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله”.



5 غارات على الضاحية



والغارة التي أسفرت عن اغتيال قبيسي في الضاحية الجنوبية لبيروت هي الخامسة منذ موجة المواجهات الحالية بين حزب الله في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



إذ سبق أن اغتالت إسرائيل بالضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/ كانون الثاني 2024 نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وفي 30 يوليو/ تموز الماضي القيادي البارز في“حزب الله” فؤاد شكر.



وفي 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، اغتالت إسرائيل القيادي البارز في الحزب إبراهيم عقيل، فيما شنت غارة أخرى في الـ23 من الشهر ذاته مستهدفة القيادي في الحزب علي كركي الذي قال“حزب الله” إن محاولة اغتياله فشلت.-(الأناضول)