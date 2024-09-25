استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل
التاريخ
9/25/2024 3:14:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلن المستشفى الأهلي بمدينة الخليل اليوم الأربعاء استشهاد الشاب يحيى دانيال عوض (32 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفوار جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وكان الشهيد عوض أصيب بالرصاص في الصدر وتم اسعافه الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا قبل تحويله الى المستشفى الأهلي.
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