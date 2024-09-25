Thursday, 26 September 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

9/25/2024 3:14:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلن المستشفى الأهلي بمدينة الخليل اليوم الأربعاء استشهاد الشاب يحيى دانيال عوض (32 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفوار جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.


وكان الشهيد عوض أصيب بالرصاص في الصدر وتم اسعافه الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا قبل تحويله الى المستشفى الأهلي.

MENAFN25092024000072011014ID1108715527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث