لبنان.. أزمة صحية مرتقبة

MENAFN - Alghad Newspaper) الدكتور حازم القرالة*

يدخل القطاع الصحي في لبنان أزمة حقيقية جراء العدوان الغاشم على الأراضي اللبنانيه ويسابق الزمن في إستقبال عشرات الاصابات التي يتم إسعافها ضمن فترات زمنية قصيره الأمر الذي يضع هذه الكوادر أمام خيارات صعبه تضطرها إلى استخدام بروتوكولات طبيه قد تكون قاسيه في بعض الأحيان.



شهد القطاع الطبي اللبناني نكسات وأزمات عديده خلال السنوات الماضيه نتيجة الأزمه الماليه التي عصفت بالبلاد والتي كان لها انعكاسات كبيره على قطاع الصحه أجبرت صانعي السياسه الصحيه هناك إلى تخفيض النفقات على قطاع الصحه لتصل الي الحد الأدنى الممكن لاستدامة عمل المستشفيات والعيادات والمراكز الصحيه والتي كان لها أثر بالغ وانعكاسات سلبيه على جودة الخدمه الصحيه المقدمه والتراجع في المنظومه الصحيه وتحفيز هجرة الكوادر الطبيه ولم يكتف لبنان الجريح بأزمته الماليه بل فاقم الظروف الصحيه انفجار مرفأ بيروت الذي قضى على آخر أمل في تصحيح المسار ويمكن تلخيص ما حدث من نكسات في القطاع الصحي في عدة نقاط



الأولى هجرة الأطباء والكوادر الطبيه، حيث هاجر من لبنان منذ بداية الأزمه الالاف من الاطباء والممرضين متأثرين بتداعياتها على الوضع المالي والمعيشي لهم ومن كان مترددا في الهجرة جاء انفجار مرفأ بيروت ليعزز اتخاذ قرارهم بالهجره بحثا عن حلول لأزماتهم الماليه، ويقدر عدد الكوادر الطبيه المهاجره من لبنان منذ بداية الأزمه بأكثر من ٣٥٠٠ طبيب من أصل ١٧٠٠٠ مسجلين في نقابة أطباء لبنان وأكثر من ٣٠٠٠ ممرض، وهذا أثر بشكل بالغ على جودة الخدمه الطبيه المقدمه في المستشفيات اللبنانيه خصوصا إذا علمنا أن معظم الاطباء المهاجرين هم أصحاب تخصصات دقيقه وحرجه ومطلوبه بشكل واسع.



النقطه الثانيه هي أن تداعيات الأزمه الماليه عصفت القطاع الصحي بشكل كبير فانخفاض الانفاق الحكومي وتراجع قدرة الفرد الاقتصاديه أدت الي تعثر مستشفيات ومراكز طبيه حكوميه وخاصه وصل ببعضها الي اقفال أقسام كامله وطوابق ووصل في بعضها الي الاغلاق التام وهذا أضعف بشكل كبير قدرة القطاع الصحي اللبناني



النقطه الثالثه وهي المخزون الاستراتيجي من معدات ومستلزمات طبيه وأدويه وغيرها تراجع بشكل كبير نتيجة ضعف القدره الاقتصاديه للحكومه اللبنانيه ومما لاشك فيه ان لبنان السياسي كان يقرأ الأحداث منذ عدة أشهر وما حدث اليوم ليس مفاجئا للجميع ولكن القدره الماليه جعلت خيارات الحكومه اللبنانيه محدوده حيث تحدثت بعض تقارير أن المخزون الاستراتيجي للقطاع الصحي يكفي لفترة أربعة أشهر ضمن ظروف الاستهلاك العاديه والتي تتضاعف وقت الكوارث والحروب



النقطه الرابعه والاخيره التي أدت إلى إرهاق قطاع الصحه وهي الانفجار السكاني في لبنان نتيجة الظروف غير الطبيعيه حيث يقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو مليون ونصف لاجئ شكلوا صغطا كبيرا على قطاع الصحه



حسب تصريح وزير الصحه اللبناني وصل عدد الشهداء في لبنان اليوم لنحو ٥٥٨ شهيدا أكثر من ٣٠٪ منهم من النساء والأطفال وأكثر من ١٨٣٥ مصابا مما يدل على وحشية القصف الهمجي واستهداف المدنيين بشكل واضح وهذه أرقام كبيره تعتبر اذا ما نظرنا لها من نظرة علمية طبية بحته حيث أن هذه الاعداد المهوله من الاصابات تراجع المستشفيات وأقسام الطوارئ ضمن فترة زمنيه قصيره فلك ان تتخيل وصول ٥٠ أصابه مثلا لمستشفى يتواجد في طبيبين أو ثلاثه كحد اقصى اختصاصي جراحه وهناك ١٠ أو أكثر من المرضى بحاجة لتدخل جراحي طارئ وهذا يحدو الكوادر الطبيه إلى اتخاذ قرارات طبيه قد تكون قاسيه أحيانا ضمن بروتوكولات علميه وضعت للتعامل مع مثل هذه الظروف.



خلاصة القول ان القطاع الطبي اللبناني ليس في أفضل حالاته ويعاني بشكل كبير واليوم يتعرض لاختبارات صعبه قد يكون قادرا حتى الآن على التعامل معها لكني أعتقد أنه على الجميع وضع خطط مستعجله لمساندة ومساعدة الأشقاء في لبنان وعلى مستوى دولي وان لا ننتظر لحظة إنهيار الكوادر والمستشفيات.

*رئيس اللجنة الإعلامية وعضو مجلس نقابة الأطباء