أردوغان للأميركيين: حماس مجموعة مقاومة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتبر حركة حماس "مجموعة مقاومة تسعى للحفاظ على أراضيها".
جاء ذلك في مقابلة مع الصحفي "كير سيمونز" على قناة "NBC News" الأمريكية، الثلاثاء، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وركز أردوغان خلال المقابلة على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وقال: "نحن ضد الإرهابيين، ولكني كزعيم أعرف حماس جيدًا، لم أصفها بتنظيم إرهابي أبدًا، ولا أعتبرها تنظيما إرهابيا حاليا".
وأردف: "حماس مجموعة مقاومة تسعى للحفاظ على أراضيها، لذلك كيف لي أن أقول عن مجموعة مقاومة كهذه إنها تنظيم إرهابي".
وأكد أردوغان على ضرورة "عدم نسيان الآلام التي تعرض لها الشعب الفلسطيني قبل أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأضاف: "منذ عام 1947 وحتى اليوم، وصلت فلسطين إلى يومنا هذا وهي تفقد أراضيها تباعًا، وعندما نتأمل ما وراء الكواليس، فعلينا للأسف أن نعرف جيداً الأسباب التي هيأت هذه الظروف لـ 7 أكتوبر ومن الضروري أن نفهمها جيدًا". (الأناضول)
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