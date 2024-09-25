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أردوغان للأميركيين: حماس مجموعة مقاومة

9/25/2024 3:14:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتبر حركة حماس "مجموعة مقاومة تسعى للحفاظ على أراضيها".
جاء ذلك في مقابلة مع الصحفي "كير سيمونز" على قناة "NBC News" الأمريكية، الثلاثاء، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وركز أردوغان خلال المقابلة على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقال: "نحن ضد الإرهابيين، ولكني كزعيم أعرف حماس جيدًا، لم أصفها بتنظيم إرهابي أبدًا، ولا أعتبرها تنظيما إرهابيا حاليا".

وأردف: "حماس مجموعة مقاومة تسعى للحفاظ على أراضيها، لذلك كيف لي أن أقول عن مجموعة مقاومة كهذه إنها تنظيم إرهابي".

وأكد أردوغان على ضرورة "عدم نسيان الآلام التي تعرض لها الشعب الفلسطيني قبل أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وأضاف: "منذ عام 1947 وحتى اليوم، وصلت فلسطين إلى يومنا هذا وهي تفقد أراضيها تباعًا، وعندما نتأمل ما وراء الكواليس، فعلينا للأسف أن نعرف جيداً الأسباب التي هيأت هذه الظروف لـ 7 أكتوبر ومن الضروري أن نفهمها جيدًا". (الأناضول)

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