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“هآرتس”: 40 ألف مقاتل من سوريا واليمن والعراق تجمعوا قرب الجولان.. ينتظرون إشارة من نصر الله

9/25/2024 3:14:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة هآرتس العبرية الأربعاء 24 سبتمبر/ أيلول 2024، إن جيش الاحتلال يتابع بقلق قدوم نحو 40 ألف مقاتل من سوريا والعراق واليمن إلى الجولان السوري، مشيرة إلى أنهم ينتظرون دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للمشاركة في القتال.
حيث نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين في تل أبيب قولهم إنه رغم أن الـ40 ألفاً من المقاتلين المتواجدين في الجولان السوري ليسوا من النخبة، إلا أن الوضع لا يزال مقلقا بالنسبة إلى إسرائيل.

وأضافت كذلك نقلاً عن مصدر أمني رفيع قوله إن وجود المقاتلين أمر خطير.

كما نقلت الصحيفة عن تقديرات المؤسسة الأمنية بأن لدى حزب الله قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل.

وبحسب المصدر الأمني فإنه لا تزال لدى الحزب قوة تقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل، مؤكداً أنه يجب عدم الاستهانة بقدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجوماً هو الأعنف والأوسع على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن استشهاد 558 شخصاً، بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، و1835 جريحاً، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

ويطالب حزب الله وفصائل المقاومة بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي مطلق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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