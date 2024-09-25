صحة غزة ترفض استلام جثامين شهداء لعدم وجود وثائق تدل عليهم



وأشارت الوزارة إلى أنها أوقفت إجراءات استلام الكونتينر لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثامين، للتعرف على أصحابها وأسمائهم، معتبرة أن ذلك أدنى حقوق هؤلاء الأشخاص و ذويهم.



وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوضع إجراءات واضحة تمكن الوزارة من استلام الجثامين مع إحضار بياناتها وتفاصيلها من حيث الأسماء والأعمار والمناطق التي أُخذت منها هذه الجثامين.



كما أكدت ضرورة استلام الجثامين حسب المعايير الإنسانية والدولية،بما يحفظ حقوق وكرامة أصحابها.