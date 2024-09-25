صحة غزة ترفض استلام جثامين شهداء لعدم وجود وثائق تدل عليهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أوقفت وزارة الصحة في غزة، إجراءات استلام كونتينر من طرف الاحتلال الإسرائيلي يحتوي على نحو 88 جثمان شهيد، دون أي بيانات أو معلومات تدل على أصحابها وأماكن انتشالها ووقت الوفاة.
وأشارت الوزارة إلى أنها أوقفت إجراءات استلام الكونتينر لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثامين، للتعرف على أصحابها وأسمائهم، معتبرة أن ذلك أدنى حقوق هؤلاء الأشخاص و ذويهم.
وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوضع إجراءات واضحة تمكن الوزارة من استلام الجثامين مع إحضار بياناتها وتفاصيلها من حيث الأسماء والأعمار والمناطق التي أُخذت منها هذه الجثامين.
كما أكدت ضرورة استلام الجثامين حسب المعايير الإنسانية والدولية،بما يحفظ حقوق وكرامة أصحابها.
MENAFN25092024000072011014ID1108715523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.