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1247 شهيدا حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان

9/25/2024 3:14:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بلغت 51 شهيدا و223 جريحا.
فيما كشف تقرير محدث أعدته غرفة الطوارئ التابعة للحكومة اللبنانية، أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ بدئها وصلت إلى 1247 شهيدا و5278 جريحا.
وأشار التقرير إلى أن عدد النازحين من مناطق العدوان، بلغ 43 ألفا و600 نازح توزعوا على 347 مركز إيواء. -(بترا)

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