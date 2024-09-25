حزب الله وحده

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

عوديد غرانوت

القنبلة التي القاها أمس في المقابلة الصحفية رئيس إيران مسعود بزشكيان كادت تبتلع في أصداء القنابل التي اسقطها سلاح الجو على مئات أهداف حزب الله في ارجاء لبنان. خلاصة الرسالة: نحن في إيران لا يمكننا أن نسلم بتحويل لبنان الى غزة ثانية – وحزب الله وحده، بدون مساعدة من الخارج لن يتمكن من منع ذلك.

عني محللون لبنانيون وآخرون بمحاولة فهم اذا كان هذا تهديدا تجاه إسرائيل والغرب ويفيد بان اتساع المعركة في لبنان سيجبر إيران على الانضمام اليها أم العكس بالضبط: إشارة الى حزب الله بان يحظر الا يحطم كل الأواني في المواجهة مع إسرائيل كي لا يسرع نشوب حرب لبنان الثالثة.

إضافة بزشكيان في المقابلة التي جاء فيها ان "طهران لا تريد الحرب" كفيلة بان تلمح بانه وجه أقواله إلى حزب الله بالذات. ففي إيران، التي امتنعت حتى الان حتى عن الثأر لتصفية هنية، يفهمون بان مواجهة شاملة في الشرق الأوسط في الوقت الحالي من شأنها ان تؤدي ليس فقط الى سحق حزب الله"المعقل المتقدم للجمهورية الإسلامية"، بل وأيضا الى المس بحقول النفط ومنشآت النووي لديها.

لم تكن هذه هي المحاولة الوحيدة لتحذير نصرالله من أن يصعد اكثر فأكثر في ردود فعله الوضع المتوتر على أي حال. ففي لبنان يروون ان الولايات المتحدة أبلغت في اليوم الأخير رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري بان "الخطوة الدبلوماسية فشلت والآن لم يتبق أي طريق لكبح إسرائيل".

نصرالله لا يحتاج لهذه الرسائل كي يفهم بانه بقي وحده، بكل معنى الكلمة. وحيدا في محور، فيما أن باقي الجبهات، بما فيها تلك الإيرانية ما تزال تقف جانبا. وحيدا أيضا في الداخل، بينما معظم القادة الكبار الأكثر قربا منه صفتهم إسرائيل. وهذا تواصل أمس أيضا، مع تصفية رئيس منظومة الصواريخ في المنظمة.

هذه العزلة، الى جانب الخوف من أنه "في كل زاوية يختبئ جاسوس أو عميل مع إسرائيل"، تعمق فقط ضائقة الأمين العام. فمنذ بداية الحرب اعتقل حزب الله اكثر من 400 مشبوه منهم 130 اعتقلوا بعد تفجير أجهزة الاشعار المنسوب لإسرائيل. الحراسة على نصرالله اكثر تشددا من أي وقت مضى. والخطاب الذي القاه يوم الخميس الماضي سجل مسبقا لأول مرة، ولم ينقل بالبث الحي والمباشر من الخندق خوفا من ضربة مباشرة.

لكن كل هذه – التصفيات المركزة، القصف الواسع، هجمات السايبر، التحذيرات من كل الاتجاهات واحساس الضائقة والملاحقة – لم تتسبب له بعد بان ينزل عن الشجرة. وبخلاف ما نشر في إسرائيل، فان قسما هاما من منظومة صواريخه للمدى البعيد، بما فيها الدقيقة مخزنة في الخنادق ولم تتضرر بقصف سلاح الجو. كما أنه يقدر بانه سيتمكن من التصدي لغزو بري من الجيش الإسرائيلي الى جنوب لبنان بنجاح اكبر مما للتصدي للتفوق التكنولوجي الإسرائيلي.

في النظرة الإسرائيلية أيضا، يجب الاعتراف بأنه رغم الضربات القاسية التي أوقعت على المنظمة وعلى رئيسها في الأسبوع الماضي لم يسجل تقدم في تحقيق أي من الهدفين: الفصل بين ساحة لبنان وساحة غزة وإعادة سكان الشمال الى بيوتهم بامان. فحزب الله لا يوقف النار.