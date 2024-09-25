نصر الله أخطأ في تقدير خطوات إسرائيل

تسفي برئيل

بعد عمليات الاغتيال لكبار قادة حزب الله وقادة الساحات والمسؤولين عن الأقسام في الحزب، فإن رئيس حزب الله، حسن نصر الله، هو رئيس الأركان الفعلي للحزب، وليس فقط الزعيم الذي يوجه ويرسم الإستراتيجية، بل هو قائد جبهة أيضا. هذه المهمة ليست غريبة عليه. فقبل تعيينه كرئيس لحزب الله كان قائد ساحة الجنوب في لبنان، وعمل بشكل مباشر على إدارة القوات العسكرية. هو يعرف جيدا منظومة القوات، وبشكل شخصي أيضا يعرف بعض قادة الألوية. حسن نصر الله يعرف قراءة الخرائط وتقدير قوة النيران التي توجد لديه، وحتى الآن يوجد لديه مخزون من القادة بدرجات عالية الذين يمكنهم مواصلة إدارة النار أمام إسرائيل، وهذا ما يفعلونه في الواقع. بهذا الشكل يمكن لحسن نصر الله مواصلة إدارة الحرب لفترة طويلة، لكنه يقترب من المرحلة التي سيكون عليه فيها تقرير إلى أين ستكون وجهته، في الوقت الذي فيه قائمة الاخطاء والتقديرات المسجلة ضده، وهو الذي يوصف بأنه الخبير بشؤون اسرائيل، تطول.

الصحفي اللبناني علي حمادة، الذي نشر يوم الإثنين في موقع صحيفة "النهار" اللبنانية، وضع الاصبع على معظم القائمة. "التقدير كان أن إسرائيل لن تدخل إلى حرب طويلة في قطاع غزة. لكنها دخلت إلى هذه الحرب وما تزال تحارب"، كتب. "تقدير آخر هو أن العالم سيقف ضدها وسيفرض عليها حصار بسبب المذبحة التي نفذتها في قطاع غزة، لكنها استكملتها وما تزال تستمر في تنفيذها. ومثل ذلك أيضا كان التقدير بأن الولايات المتحدة، والغرب بشكل عام، ستضغط على إسرائيل تحت غطاء صفقة التبادل لوقف إطلاق النار ووقف سفك الدماء، لكن إسرائيل لم تهتم بالمخطوفين وهي تستمر في التدمير والقتل".

حمادة أطلق سهامه أيضا نحو تقديرات حسن نصر الله بالنسبة للبنان. "التقدير كان أن صواريخ حزب الله ستفرض على إسرائيل معادلة ردع متبادلة تمنع التصعيد ضده. ولكنها قتلت حتى الآن أكثر من 500 مقاتل، من بينهم اصحاب رتب عالية، وتسببت بهرب المستشارين الإيرانيين من لبنان ومن سورية، وقامت بتدمير القنصلية الإيرانية في دمشق، وأصابت قلب تجمعات حزب الله في الضاحية.. وهي ستستمر في ذلك لأن خيار الحرب لديها ليس سياسي بل هو وجودي. من هنا ينبع تأييد 62 في المائة من الإسرائيليين لشن حرب شاملة ضد حزب الله. حزب الله الذي تم دفعه على يد إيران ارتكب خطأ كبير، وربما قاتل، لأنه لم يعرف قراءة الواقع. وبناء على ذلك فقد وجد نفسه الآن في حرب بقاء بدلا من حرب دعم (لحماس)"، كتب حمادة.

يمكننا عدم التوافق مع تحليل حمادة حول الاسباب التي جعلت إسرائيل تشن حربا واسعة ضد حزب الله. وأكثر من ذلك أن حسن نصر الله عرض على إسرائيل صيغة مضمونة لتجنبها، "وقف الحرب في غزة مقابل وقف إطلاق النار في الشمال". ولكن التقدير الذي بحسبه حزب الله ينتقل الآن من مرحلة الحرب المبادر إليها والتي يملي فيها الشروط إلى حرب "وجودية"، لا يقتصر فقط على حمادة المعارض أو على إصدقائه في لبنان. عندما يقول رئيس إيران مسعود بزشكيان في مقابلة مع "سي.ان.ان" بأن حزب الله لن يقف وحده أمام إسرائيل فإن هذا ليس موقف محلل يجلس على المنصة.

إذا كان هذا التقدير يعكس المزاج السائد في القيادة العليا في إيران، فإنه ستكون له تداعيات عملياتية، لأن بقاء حزب الله هو أمر حيوي لاستقرار منظومة مصالح إيران في المنطقة، وليس فقط في لبنان. نتائج الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنعكس ليس فقط على مكانة إيران في لبنان وسورية، بل أيضا على قوة "حلقة النار" التي اقامتها إيران، وعلى القدرة على استخدامها كتهديد رادع وناجع ضد أي هجوم عليها، لأنه عندما تضعف الحلقة الاقوى في هذه الدائرة فهي تضع محل اختبار وجودي الافكار الرئيسية التي قامت عليها هذه الدائرة، الأمر الذي يجعل إيران تعيد النظر في الإستراتيجية الإقليمية التي خدمتها حتى الآن بنجاعة وبنجاح كبير.

الحرب في لبنان حتى الآن ليست حربا إقليمية. والخشية من تطورها قائم ومهدد. ولكن التطورات على الأرض تضع محل اختبار نظرية إيران التي تقول بأن أي وكيل لها له حرية العمل باستقلالية، حسب شروط وظروف كل دولة يعمل فيها، شريطة أن لا يعرض للخطر مصالح إيران الاستراتيجية بعيدة المدى. التقديرات الخاطئة التي كتب عنها حمادة ليست فقط لحزب الله، بل أيضا لإيران، التي قامت ببناء عليها الخطوط العامة لتدخلها وتدخل وكلائها في الحرب في غزة، وهي لم تعد تناسب الانعطافة التي حدثت في الحرب في لبنان.

غزة كان يمكن أن تمنح حزب الله اداة ضغط على إسرائيل. وبالتالي، اعطاء إيران مكانة متميزة كمن تستطيع ممارسة تهديدات اقليمية دون تعريض نفسها لخطر التدخل المباشر في الحرب. في بداية الحرب شرح حسن نصر الله في احد خطاباته الاولى بأن قرار العمل ضد اسرائيل يرتكز الى أمرين، مساعدة حماس في حربها ضد اسرائيل والدفاع عن لبنان. الأمر الأول وصفه بأن هجماته أدت إلى اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى سحب جزء من قواته الى الحدود الشمالية، بشكل خفف الضغط العسكري على حماس في غزة. وقام بتفسير حجم الاضرار التي الحقها باسرائيل، لا سيما اخلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من بيوتهم. ولكن هذه ليست حرب من أجل حماس فقط، أو من أجل القضية الفلسطينية. حسن نصر الله أكد على أنه لو أنه لم يستخدم "قوة الردع التي لديه" لكانت إسرائيل ستحقق طموحها في احتلال لبنان. الجهود التي بذلها لعرض نفسه كمنظمة لبنانية، وكجزء لا يتجزأ من المجتمع والشعب اللبناني وأنه ليس وكيلا لإيران أو لمصالح خارجية، هي التي بررت تدخله العسكري، ليس فقط ضد إسرائيل.