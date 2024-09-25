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‏لا نهاية لآلة القتل الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

9/25/2024 3:14:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة ملفين غودمان* - (كاونتربنش) 24/9/2024
"ما نزال نعتقد أن هناك وقتا ومساحة لحل دبلوماسي. الحرب ليست حتمية. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لمحاولة منعها".‏
‏- جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، 20 أيلول (سبتمبر) 2024‏
‏"أصبح من الواضح بشكل مروع أن تقنيتنا تجاوزت إنسانيتنا".‏
‏- ألبرت أينشتاين، عالم فيزياء نظرية ألماني المولد، 1879-1955‏
‏"كم مرة يمكن للرجل أن يدير رأسه/ ويتظاهر بأنه لا يرى".‏
‏- بوب ديلان، "في مهب الريح"، 1962‏
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لم تكن أي إدارة ديمقراطية راغبة في تحدي تجاوزات السياسة الإسرائيلية، وإدارة بايدن ليست استثناء. وقد أشار عناق الرئيس جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أيام عدة من هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) إلى أن السياسة الأميركية ستكون أحادية الجانب. والأسوأ من ذلك أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وصل إلى إسرائيل في 12 تشرين الأول (أكتوبر)، وقال إنه لم يكن هناك كوزير للخارجية فحسب، بل "كيهودي". وبذلك، كانت الولايات المتحدة متواطئة في كل جانب تقريبا من جوانب حملة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة، فضلا عن لامبالاتها الواضحة المتجسدة في قبول سياسات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية.‏
‏يشكل صمت الولايات المتحدة في أعقاب الانفجارات المميتة لأجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي حدثت في جميع أنحاء لبنان مؤشرًا آخر على عدم رغبة الولايات المتحدة في إدانة أعمال الإرهاب الإسرائيلية الشنيعة. ويواصل الدبلوماسيون الأميركيون والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، الادعاء بأن جهودهم حالت دون نشوب "حرب شاملة" بين إسرائيل ولبنان، لكن هذا ببساطة لم يكن واقع الحال. ولا يبدو أن حقيقة مقتل وإصابة مئات اللبنانيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والعاملون في مجال الرعاية الصحية، تعد "أعمال حرب". وفي الوقت نفسه، يحث بلينكن في مصر "جميع الأطراف" على تجنب الخطوات التي يمكن أن "تزيد من تصعيد الصراع الذي نحاول حله". ومن الواضح أن بلينكن يبدو وكأنه ليست لديه فكرة عن تجاهل الإسرائيليين له، وأن تصريحاته العقيمة لم تؤد إلا إلى إحراج الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وكذلك على المسرح العالمي الأوسع.‏
في الوقت نفسه، توشك هيئات الرقابة الحكومية في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين على إصدار بيانات تصادق على تصدير ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة الأميركية التي تنتهك القوانين التي تحظر نقل المساعدات العسكرية إلى البلدان التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وتمنع حركة المساعدات الإنسانية. وتوثق بيانات "محكمة العدل الدولية" و"المحكمة الجنائية الدولية هذه الانتهاكات"، وهو ما شرعت نتيجة له بعض الدول (مثل بلجيكا وبريطانيا وكندا واليابان وهولندا وإسبانيا) في تقييد تدفق الأسلحة إلى إسرائيل. وبصرف النظر عن التوقف المؤقت في شحنة واحدة من قنابل MK-84 هائلة التدمير التي يبلغ وزنها 2.000 رطل في حزيران (يونيو)، والتي لم يكن ينبغي تقديمها إلى إسرائيل في المقام الأول، لم تتخذ إدارة بايدن أي إجراء لتقييد زيادة تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل. وكان ما يقرب من 70 في المائة من الأسلحة المستخدمة ضد غزة ولبنان قد جاء من مخزونات الولايات المتحدة.‏
‏قبل خمسة أشهر، انتقد تقرير صادر عن وزارة الخارجية إسرائيل لفشلها في حماية المدنيين في غزة، لكن التقرير تجنب استنتاج أن إسرائيل انتهكت أي قوانين، وبالتالي لم يضغط على إدارة بايدن لتقييد إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. ووصف المحامي السابق في وزارة الخارجية، بريان فينوكين، التقرير بأنه "مخفف جداً" و"معالج قانونياً" بشكل كبير.‏
‏ووصفت فرقة عمل مستقلة التقرير بأنه "مضلل عمدًا في دفاعه عن أفعال وسلوكيات من المحتمل أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي والتي قد ترقى إلى جرائم حرب". وتم تسليم التقرير إلى الكونغرس في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، وهي وسيلة تستخدمها الوكالات الحكومية عادة لتقليل التأثير العام للإعلان. ونفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، كيربي، الذي يذعن باستمرار لإسرائيل، كما هو متوقع أن يكون للتأخير في التوقيت أي دافع "خبيث". ولم يشر التقرير إلى أن نمط الهجمات الإسرائيلية على قوافل المعونة الإنسانية كان إما متعمدا أو مؤشرا على عدم الكفاءة المتهورة. والإسرائيليون ليسوا غير أكفياء، ويمكنك استخلاص استنتاجاتك الخاصة.‏
‏السناتور كريس فان هولين (ديمقراطي / مقاطعة ميريلاند) هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ القلائل الذين يشددون على الحاجة إلى محاسبة إسرائيل. وقال فان هولين: "إذا كان السلوك الإسرائيلي يتوافق مع المعايير الدولية، فليساعدنا الله جميعا". ويحظر "قانون المساعدة الخارجية" بوضوح تقديم المساعدة العسكرية إلى أي بلد يقيد المساعدات الإنسانية، وهو ما تم توثيقه بما يكفي.‏
‏كان استمرار الاضطهاد الإسرائيلي للمجتمعات الفلسطينية والعربية واضحا منذ البداية. وتم التخطيط لتهجير المجتمع الفلسطيني حتى قبل إعلان قيام دولة إسرائيل. وأظهر تورط إسرائيل السري في حرب السويس في العام 1956 للدول العربية أن إسرائيل كانت جزءا من التجربة الاستعمارية البريطانية والفرنسية في الشرق الأوسط. ولم تكن هناك جهود إسرائيلية للإشارة إلى أي اهتمام بجعل إسرائيل جارة شرعية للمجتمع العربي. ولم تكن حرب الأيام الستة العام 1967 أبدا ذلك الهجوم الوقائي الذي يشكل الحديث عنه جزءا من المزاعم المتداولة بين النقاد والسياسيين.‏
‏أنتج الغزو الإسرائيلي للبنان في العام 1982 كابوسا استراتيجيا لإسرائيل لما يقرب من عقدين من الزمن. وفي محاولة لسحب حبات الكستناء الإسرائيلية من النار التي أشعلتها، عانت الولايات المتحدة من فقدان مئات عدة من الجنود والدبلوماسيين الأميركيين. ووضع الرئيس رونالد ريغان القوات في طريق الأذى من دون حماية كافية ثم فشل في الانتقام من العمل الإرهابي على الرغم من المعلومات الاستخباراتية الحساسة التي حددت الجناة. وقبل نائب مستشار الأمن القومي في عهد ريغان، الكولونيل روبرت ماكفرلين، علنًا اللوم على الافتقار إلى تدابير الحماية.‏
‏للأعمال العدائية الحالية في غزة والضفة الغربية أبعادها ومقدماتها الخاصة. فقد أكد الإسرائيليون دائما أن فلسطين كانت "أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض"، مما جعل من المحتم أن يحدث صراع عرقي وحشي. وأشار الكاتب الإسرائيلي، ديفيد شولمان، الذي كتب في "نيويورك ريفيو أوف بوكس"، إلى أن الإسرائيليين أنكروا "وجود شعب فلسطيني يتقاسم الأرض مع اليهود ولكنه محروم من حقوقه، من دون ملجأ في القانون، بل من دون أي حقوق إنسانية أساسية، الأمر الذي يولد حتما العنف والعدوان". وما يزال هذا الإنكار الإسرائيلي مرضًا لا يبدو أن له علاج.‏
‏من الواضح تماما أن استراتيجية نتنياهو هي القضاء على كل من "حماس" و"حزب الله" بغض النظر عن التكلفة التي يتحملها الرهائن الإسرائيليون أو المدنيون الفلسطينيون واللبنانيون. وتواصل وسائل الإعلام الرئيسية الإصرار على أن الولايات المتحدة ليس لها تأثير يذكر على إيران و"حزب الله"، لكنها تملك نفوذا كبيرا على إسرائيل. وسينطوي استخدام هذا النفوذ على الحد من نطاق ووتيرة شحنات الأسلحة الأميركية في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن إدارة بايدن ستتخذ مثل هذه الخطوة.‏

‏*ملفين غودمان Melvin A. Goodman: زميل أقدم في "مركز السياسة الدولية" وأستاذ الحوكمة في جامعة جونز هوبكنز. محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية، ومؤلف كتابي "فشل ‏‏الاستخبارات: تراجع وسقوط وكالة المخابرات المركزية"؛‏‏ ‏‏و"انعدام الأمن القومي: تكلفة النزعة العسكرية الأميركية"‏‏. ‏‏وهو مبلغ عن المخالفات في وكالة المخابرات المركزية‏‏. أحدث كتبه هي "المذبحة الأميركية: حروب دونالد ترامب"، (منشورات أوبس، 2019)؛ و"احتواء دولة الأمن القومي" (منشورات أوبس، 2021). وهو كاتب عمود الأمن القومي في "كاونتربنش".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: No End to Israel's Killing Machine and U.S. Complicity

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