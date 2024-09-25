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حلوة يا أرضي يمثل الأردن في جوائز الأوسكار 2025

9/25/2024 3:14:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسراء الردايدة عمان - رشح الأردن الفيلم الوثائقي الطويل "حلوة يا أرضي"، للمخرجة سارين هيرابديان، لتمثيل المملكة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار لعام 2025 عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية. يعد هذا الترشيح خطوة بارزة في مسيرة السينما الأردنية، خاصة وأنه يعكس عملاً مميزاً يروي قصة واقعية بلمسة إنسانية مؤثرة.
اختيار مستقل
وقع اختيار لجنة مستقلة تماماً مؤلفة من ستة أعضاء من الخبراء والمهنيين الأردنيين المعنيين بالقطاع المرئي والمسموع على هذا الفيلم لتمثيل المملكة. وتولت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تنظيم سير العملية، والتأكد من شفافيتها واستقلاليتها باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار. تم فتح باب التقديم للأفلام الطويلة في شهر يوليو الماضي، ضمن إطار يضمن النزاهة والمنافسة العادلة.
فيلم وثائقي يحكي معاناة إنسانية عميقة
يعتبر "حلوة يا أرضي" أول فيلم طويل للمخرجة الأردنية الأرمنية سارين هيرابديان، التي حققت نجاحاً سابقاً مع فيلمها الوثائقي "لم ننتهِ بعد"، الذي حاز على عدة جوائز. يروي الفيلم قصة فريج، الصبي البالغ من العمر 11 عامًا من آرتساخ (ناغورنو كاراباخ)، والذي يحلم بأن يصبح طبيب أسنان في قريته التي دمرتها الحروب. تتبع القصة رحلة فريج عندما يضطر هو وعائلته للفرار بسبب اندلاع الصراع مرة أخرى، ليعودوا لاحقاً إلى وطنهم المدمر بعد خسارة الحرب، ويجد نفسه مجبراً على مواجهة صدمات الواقع والتحديات الجديدة.
الفيلم يعتمد على أسلوب المراقبة الوثائقية، حيث تقدم الكاميرا نظرة حميمة ومؤثرة على الحياة اليومية لفريج وعائلته، ما يسمح للمشاهدين بمشاهدة الأحداث بشكل طبيعي دون تدخل كبير من المخرجة. يتطرق الفيلم لقضايا الحرب والنزوح والصدمة بين الأجيال، ويسلط الضوء على النضال المستمر من أجل الأرض والهوية.
نجاحات محلية ودولية
حقق "حلوة يا أرضي" نجاحات بارزة، حيث فاز بثلاث جوائز في مهرجان عمان السينمائي الدولي 2024، بما في ذلك جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي طويل وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل. كما ترشح الفيلم في مهرجانات دولية بارزة مثل مهرجان شيفيلد الدولي للأفلام الوثائقية.
حصل الفيلم على دعم من عدة جهات محلية ودولية، بما في ذلك منحة تطوير من صندوق الأردن لدعم الأفلام، وبدعم من القناة التلفزيونية الأوروبية ARTE والصندوق العربي للثقافة والفنون AFAC. هذا الدعم يعكس أهمية الفيلم والاعتراف بجودته الفنية وتأثيره الاجتماعي.
إنتاج مميز ومؤثر
يعد الفيلم نتاج تعاون بين المخرجة سارين هيرابديان والمنتجة الأردنية عزة حوراني، التي تمتلك خبرة طويلة في صناعة الأفلام وشاركت في إنتاج أعمال مميزة مثل "العنكبوت المقدس" و"هجان". بفضل هذا التعاون، جاء "حلوة يا أرضي" كعمل متكامل يبرز قصصاً إنسانية مهمة تحتاج إلى أن تُروى.
آمال كبيرة وترقب
من المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات للأوسكار في 17 ديسمبر، بينما سيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة في 17 يناير 2025. يأتي هذا الترشيح كفرصة كبيرة للفيلم الأردني لإيصال صوته إلى العالم، وتعزيز مكانة السينما الأردنية على الساحة الدولية.
يقدم "حلوة يا أرضي" قصة مؤثرة تسلط الضوء على معاناة الأطفال في مناطق النزاع، ويجسد صراعهم اليومي بين الأمل والخوف. الفيلم لا يقتصر على كونه عملاً فنياً بل هو شهادة حية على تأثير الحرب على الأجيال الناشئة، ودعوة للتأمل في قوة الإرادة البشرية في مواجهة الظروف القاسية. هذا العمل السينمائي يعزز من أهمية توثيق قصص المجتمعات المهمشة التي غالبًا ما تُنسى في خضم الأحداث العالمية.
بترشيحه للأوسكار، يفتح "حلوة يا أرضي" الباب أمام السينما الأردنية لمزيد من الاعتراف الدولي، ويثبت أن الأفلام الوثائقية يمكن أن تكون أداة قوية لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية الكبرى. بانتظار الإعلان عن النتائج النهائية، يبقى الأمل بأن يحقق هذا الفيلم نجاحاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاته، ويعزز من حضور الأردن على الساحة السينمائية العالمية.

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