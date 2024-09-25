Flora AI مشروع ريادي يدمج الذكاء الاصطناعي بالتغذية الصحية للفرد

MENAFN - Alghad Newspaper) ديمة محبوبة

عمان- في خطوة ريادية ومبتكرة، أطلقت طالبة اليرموك في سنتها الأولى بتخصص المعلومات والأعمال، وسن يعقوب، تطبيقها الذكي "Flora AI"، والذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين على الوصول إلى أهدافهم الصحية من خلال اقتراح أنظمة غذائية مخصصة.

وتقول: "بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتيح التطبيق تجربة سهلة وشاملة للمستخدم، حيث يتم تقديم توصيات غذائية بناء على المعلومات الشخصية للمستخدم مثل العمر، الجنس، النشاط اليومي، والتاريخ المرضي".

وتوضح يعقوب فكرة المشروع: "دمجت بين دراستي للأعمال والذكاء الاصطناعي بعد أن شاركت في مسابقة (تكنولوجيا للحلول الغذائية)، وحصلت على المركز الثالث على مستوى الأردن والخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتؤمن وسن أن الحلول الغذائية التقليدية غالبا ما تتجاهل الخصوصية الفردية، مما يؤدي إلى الملل أو الفشل في تحقيق الأهداف. و"Flora AI" يقدم حلا مخصصا يعتمد على دراسة شاملة لكل مستخدم، حيث يقدم خططا غذائية مصممة خصيصا بناء على احتياجاته الفردية.

وتؤكد أن التطبيق صمم بعد استشارات عدة، مع اختصاصي تغذية، ويأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمستخدم، خصوصا في حالة الأمراض المزمنة، ليقدم حلولا غذائية مبنية على البيانات المدخلة.

ومن الميزات التي يطرحها التطبيق وفقا ليعقوب، اقتراح مطاعم تقدم وجبات صحية مع خصومات خاصة لمستخدمي التطبيق، ما يجعل من السهل على الأفراد المشغولين أو كبار السن الحصول على طعام صحي بسهولة، ولتشجيع النشاط البدني، يتيح التطبيق لمشتركيه دخولا مجانيا إلى بعض الأندية الرياضية المهمة في المملكة.

وتبين وسن أن "Flora AI"، يقدم ميزة إضافية تتمثل في تقديم وصفات غذائية بناء على المواد المتوفرة لدى المستخدم، ما يساعد على تقليل الهدر الغذائي ويعزز من القدرة على تحضير وجبات صحية من دون الحاجة إلى شراء مكونات جديدة.

وتقول وسن: "هدفنا أن نكون جزءا من حياة المستخدم خطوة بخطوة، بتوفير معلومات دقيقة حول الأطعمة المتناولة وفوائدها للجسم، إضافة إلى تأثيرها على معدل الحرق".

ويضم فريق المشروع ثلاثة شركاء، إلى جانب يعقوب سعد التعمري، خبير في الذكاء الاصطناعي، عدنان العنيسي خبير واجهة المستخدم، وأدهم منصور خبير تغذية، وتعمل هذه المجموعة المتنوعة من المهارات والخبرات من أجل ضمان تقديم منتج متكامل ومتخصص.

وتؤكد وسن أن مؤسسة "إنجاز" لعبت دورا محوريا في دعم المشروع، من خلال تقديم التدريبات اللازمة، وتوفير استشارات قيمة، والمساعدة في التشبيك مع المستثمرين لترويج التطبيق.









وتطمح إلى أن يصبح "Flora AI"، التطبيق الأول من نوعه في الأردن، وأن ينتشر بشكل واسع في العالم العربي، وصولا إلى العالمية بقولها: "نحن نؤمن بأن هناك حاجة ملحة لمثل هذه الحلول المبتكرة، ونهدف إلى أن نكون جزءا من كل رحلة صحية لكل فرد"، وتختم وسن حديثها بتفاؤل كبير حول المستقبل.

بهذا المشروع الريادي تمثل وسن يعقوب وشركاؤها، نموذجا للشباب الأردني الطموح، الذين يسعون إلى استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير إيجابي في حياتهم وحياة الآخرين.