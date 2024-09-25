Flora AI مشروع ريادي يدمج الذكاء الاصطناعي بالتغذية الصحية للفرد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان- في خطوة ريادية ومبتكرة، أطلقت طالبة جامعة اليرموك في سنتها الأولى بتخصص تكنولوجيا المعلومات والأعمال، وسن يعقوب، تطبيقها الذكي "Flora AI"، والذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين على الوصول إلى أهدافهم الصحية من خلال اقتراح أنظمة غذائية مخصصة.
وتقول: "بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتيح التطبيق تجربة سهلة وشاملة للمستخدم، حيث يتم تقديم توصيات غذائية بناء على المعلومات الشخصية للمستخدم مثل العمر، الجنس، النشاط اليومي، والتاريخ المرضي".
وتوضح يعقوب فكرة المشروع: "دمجت بين دراستي للأعمال والذكاء الاصطناعي بعد أن شاركت في مسابقة (تكنولوجيا للحلول الغذائية)، وحصلت على المركز الثالث على مستوى الأردن والخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتؤمن وسن أن الحلول الغذائية التقليدية غالبا ما تتجاهل الخصوصية الفردية، مما يؤدي إلى الملل أو الفشل في تحقيق الأهداف. و"Flora AI" يقدم حلا مخصصا يعتمد على دراسة شاملة لكل مستخدم، حيث يقدم خططا غذائية مصممة خصيصا بناء على احتياجاته الفردية.
وتؤكد أن التطبيق صمم بعد استشارات عدة، مع اختصاصي تغذية، ويأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمستخدم، خصوصا في حالة الأمراض المزمنة، ليقدم حلولا غذائية مبنية على البيانات المدخلة.
ومن الميزات التي يطرحها التطبيق وفقا ليعقوب، اقتراح مطاعم تقدم وجبات صحية مع خصومات خاصة لمستخدمي التطبيق، ما يجعل من السهل على الأفراد المشغولين أو كبار السن الحصول على طعام صحي بسهولة، ولتشجيع النشاط البدني، يتيح التطبيق لمشتركيه دخولا مجانيا إلى بعض الأندية الرياضية المهمة في المملكة.
وتبين وسن أن "Flora AI"، يقدم ميزة إضافية تتمثل في تقديم وصفات غذائية بناء على المواد المتوفرة لدى المستخدم، ما يساعد على تقليل الهدر الغذائي ويعزز من القدرة على تحضير وجبات صحية من دون الحاجة إلى شراء مكونات جديدة.
وتقول وسن: "هدفنا أن نكون جزءا من حياة المستخدم خطوة بخطوة، بتوفير معلومات دقيقة حول الأطعمة المتناولة وفوائدها للجسم، إضافة إلى تأثيرها على معدل الحرق".
ويضم فريق المشروع ثلاثة شركاء، إلى جانب يعقوب سعد التعمري، خبير في الذكاء الاصطناعي، عدنان العنيسي خبير واجهة المستخدم، وأدهم منصور خبير تغذية، وتعمل هذه المجموعة المتنوعة من المهارات والخبرات من أجل ضمان تقديم منتج متكامل ومتخصص.
وتؤكد وسن أن مؤسسة "إنجاز" لعبت دورا محوريا في دعم المشروع، من خلال تقديم التدريبات اللازمة، وتوفير استشارات قيمة، والمساعدة في التشبيك مع المستثمرين لترويج التطبيق.
وتطمح إلى أن يصبح "Flora AI"، التطبيق الأول من نوعه في الأردن، وأن ينتشر بشكل واسع في العالم العربي، وصولا إلى العالمية بقولها: "نحن نؤمن بأن هناك حاجة ملحة لمثل هذه الحلول المبتكرة، ونهدف إلى أن نكون جزءا من كل رحلة صحية لكل فرد"، وتختم وسن حديثها بتفاؤل كبير حول المستقبل.
بهذا المشروع الريادي تمثل وسن يعقوب وشركاؤها، نموذجا للشباب الأردني الطموح، الذين يسعون إلى استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير إيجابي في حياتهم وحياة الآخرين.
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