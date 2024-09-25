الملك يجتمع برؤساء شركات وممثلي جامعات أمريكية

MENAFN - Alghad Newspaper) ميريلاند- اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني بمدينة أنابوليس بولاية ميريلاند، اليوم الأربعاء، بمجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات وجامعات أمريكية، لبحث فرص الاستثمار بالمملكة وتعزيز التعاون الاقتصادي.



وأكد جلالته خلال الاجتماع، الذي نظمه حاكم ولاية ميريلاند ويس مور، أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، لتوسيع التعاون، بما يعود بالفائدة على البلدين.

وتحدث جلالة الملك عن رؤية التحديث الاقتصادي التي يمضي الأردن بتنفيذها بهدف ترويج الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الصادرات، وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وشدد جلالته على استمرار المملكة بتنفيذ مساري التحديث السياسي والإداري، رغم التحديات الإقليمية.

وبحث الاجتماع سبل الاستفادة من المزايا الاستثمارية بالأردن، كما تناول تجارب شركات أمريكية رائدة تعمل فيه.

بدوره، تحدث مور عن أهمية التشبيك بين الأردن والشركات والجامعات الممثلة في الاجتماع، لبحث فرص التعاون والاستثمار.

وحضر الاجتماع رؤساء تنفيذيون وممثلون عن جامعات وشركات تعمل بقطاعات الرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الهندسية، وصناعات المواد الغذائية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والخدمات المالية، والفندقة والضيافة.

كما حضره مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.

وقد عقد جلالة الملك لقاء مع حاكم ولاية ميريلاند ويس مور، جرى خلاله استعراض الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة. -(بترا)