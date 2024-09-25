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منتخب الشباب يفتتح تصفيات آسيا بفوز كبير على هونج كونج

9/25/2024 3:14:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- افتتح المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، بفوز كبير على منتخب هونج كونج بسباعية نظيفة، في المباراة التي جرت على ستاد حمد الكبير ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من عودة الفاخوري، محمود ذيب، عبد الرحمن الخضور، إبراهيم صبرة، عمر خضر، محمد طه وأنس الخب.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره السنغافوري بعد غد الجمعة لحساب الجولة الثانية من المجموعة العاشرة،

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