منتخب الشباب يفتتح تصفيات آسيا بفوز كبير على هونج كونج

منتخب الشباب يفتتح تصفيات آسيا بفوز كبير على هونج كونج
التاريخ
9/25/2024 3:14:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- افتتح المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، بفوز كبير على منتخب هونج كونج بسباعية نظيفة، في المباراة التي جرت على ستاد حمد الكبير ضمن منافسات المجموعة العاشرة.
وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من عودة الفاخوري، محمود ذيب، عبد الرحمن الخضور، إبراهيم صبرة، عمر خضر، محمد طه وأنس الخب.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره السنغافوري بعد غد الجمعة لحساب الجولة الثانية من المجموعة العاشرة،
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