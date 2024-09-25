القبض على مطلق النار الذي أصاب ثلاثة أشخاص باحتفال انتخابي بمعان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة داهمت مكان وجود الشخص المطلوب الذي أطلق النار وأصاب ثلاثة أشخاص في منطقة أذرح بمحافظة معان أثناء الاحتفالات بأحد المقرّات الانتخابية وتمكنت من إلقاء القبض عليه .
وفي التفاصيل فقد أُسعف للمستشفى بتاريخ 13/9/2024 م ثلاثة أشخاص إثر تعرّضهم للإصابة بعيارات نارية أثناء وجودهم بأحد المقار الانتخابية بمنطقة أذرح بمحافظة معان، بعد أنْ قام أحد الموجودين بإطلاق عيارات نارية داخل المقر ولاذ بالفرار بعدها وتوارى عن الأنظار .
وأكّد أنّ لجان المتابعة المشكّلة في مديرية الأمن العام للرصد والتحقيق في القضايا والبلاغات كافّة المرتبطة بإطلاق العيارات النارية أثناء وبعد الانتخابات النيابية واصلت تحقيقاتها وجمع المعلومات لحين تحديد مكان ذلك الشخص ومداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.
MENAFN25092024000072011014ID1108715491
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.