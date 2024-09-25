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القبض على مطلق النار الذي أصاب ثلاثة أشخاص باحتفال انتخابي بمعان

9/25/2024 3:12:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة داهمت مكان وجود الشخص المطلوب الذي أطلق النار وأصاب ثلاثة أشخاص في منطقة أذرح بمحافظة معان أثناء الاحتفالات بأحد المقرّات الانتخابية وتمكنت من إلقاء القبض عليه .
وفي التفاصيل فقد أُسعف للمستشفى بتاريخ 13/9/2024 م ثلاثة أشخاص إثر تعرّضهم للإصابة بعيارات نارية أثناء وجودهم بأحد المقار الانتخابية بمنطقة أذرح بمحافظة معان، بعد أنْ قام أحد الموجودين بإطلاق عيارات نارية داخل المقر ولاذ بالفرار بعدها وتوارى عن الأنظار .

وأكّد أنّ لجان المتابعة المشكّلة في مديرية الأمن العام للرصد والتحقيق في القضايا والبلاغات كافّة المرتبطة بإطلاق العيارات النارية أثناء وبعد الانتخابات النيابية واصلت تحقيقاتها وجمع المعلومات لحين تحديد مكان ذلك الشخص ومداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.

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