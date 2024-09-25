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موسم الزيتون في جرش.. رزق يفتح أبوابه للباحثين عن مصدر دخل

9/25/2024 3:12:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- بدأ المئات من المتعطلين عن العمل، ومنهم خريجو جامعات، وكذلك العديد من الأسر في محافظة جرش، بالاستعداد للعمل في موسم قطاف الزيتون، الذي يعد من أهم المواسم التي تتيح لهم إيجاد مصدر دخل مؤقت يعينهم على مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة.
ويشمل العمل في ذلك المجال، بناء "بسطات" و"معرشات" لبيع الزيتون "المكبوس" قبل بدء عصر الزيتون، فضلا عن العمل في القطاف والمعاصر، والتشبيك مع المزارعين لمساعدتهم في العديد من المجالات التي تطرأ في هذا الموسم.
ويجد المئات من المتعطلين في موسم قطاف الزيتون فرصة لتوفير دخل مناسب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تمكنهم من تلبية جزء من احتياجات فصل الشتاء، وأهمها توفير مواد الوقود بمختلف أنواعها، فضلاً عن توفير "مونة" منازلهم من الزيتون والزيت وباقي المنتجات الغذائية التي تتميز بها المحافظة.
وتعد محافظة جرش من أهم وأكبر المحافظات المنتجة للزيتون والزيت، في موسم يعد الأكبر بين المواسم الإنتاجية، وسيبدأ بعد أيام قليلة، فيما تفتح المعاصر أبوابها منتصف الشهر المقبل لبدء عصر الزيتون، وسط توقعات بإنتاج جيد من الزيت هذا الموسم، نظراً لكمية الثمر وجودته، وفق ما أكد مزارعون في حديث مع "الغد".
وتنتظر آلاف الأسر الغزية في مخيم جرش بشكل خاص، موسم قطاف الزيتون لتوفير فرص عمل مناسبة لها ولشبابها العاطلين عن العمل من كلا الجنسين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وينخرط معهم في الوقت ذاته اللاجئون السوريون والآلاف من الخريجين المتعطلين عن العمل من أبناء المحافظة، في حين يمتد العمل من قطاف الثمار إلى التجارة بها، حيث تتميز ثمار الزيتون المنتجة في محافظة جرش بجودتها العالية التي يطلبها المواطنون من مختلف أنحاء المملكة بمختلف أنواعها، وبعد انتهاء موسم القطاف، يبدأ موسم "جوال الزيتون".
وأكد أرباب الأسر أن موسم الزيتون من أهم المواسم الزراعية التي توفر فرص عمل للعائلات من أبناء مخيم جرش، الذين لا يقل تعدادهم عن 32 ألف نسمة، و90 % منهم غير حاصلين على أرقام وطنية، ولا يسمح لهم بمزاولة العديد من المهن التي يحتاجها سوق العمل، ما يجعل البديل المناسب لهم هو العمل في المواسم الزراعية والأعمال الحرفية والإنشائية والمهنية المختلفة.
ويعد موسم قطاف الزيتون من المواسم النشطة، لا سيما أن المزارعين بحاجة إلى عائلات تعمل في قطاف الثمر وعمال للتحميل والتنزيل، إلى جانب قيام المئات من الشباب بالتجارة بثمار الزيتون وبيعها في مختلف المحافظات التي لا تنتج الزيتون، فضلاً عن استخدامه في عمل "الرصيع" وبيعه جاهزاً على جوانب الطرق خلال المواسم السياحية.
وقالت ربة الأسرة منيرة البدارين "إن العائلات في مخيم جرش تعتمد على الأعمال الحرة في تغطية نفقاتها اليومية والتزاماتها الشهرية، من خلال العمل في القطاعات الحرة، لا سيما أنه لا يسمح لهم بالعمل في الوظائف الحكومية، مع إغلاق مئات فرص العمل أمامهم في القطاع الخاص، ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، حيث تعتمد هذه الأسر على المساعدات والتبرعات من الجهات المعنية لتغطية نفقاتها، خصوصا أنها أسر ممتدة وتعيش تحت خط الفقر".
وأكدت البدارين "أن الأسر تنتظر موسم القطاف بفارغ الصبر، وتقوم حالياً بالتجول بين الحقول لضمان توفر فرص عمل لها خلال الموسم لأطول مدة ممكنة، والتشبيك مع المزارعين لاعتمادهم في القطاف والتحميل والتنزيل وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل".
وأوضحت "أن العمل في قطاف الزيتون مجدٍ اقتصادياً لهم، حيث لا تقل الأجور عن 15 ديناراً يومياً، وتحيط الحقول بالمخيم من كل جانب، ويعمل كل أفراد الأسرة في القطاف، وبعد انتهاء الموسم مباشرة، تبدأ الأسر نفسها العمل في موسم (جوال الزيتون)، الذي يمتد حتى نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل".
وقال رب الأسرة، مأمون العياصرة، إن موسم قطاف الزيتون من المواسم النشطة، ويحب المزارعون توفير فرص عمل لأبناء المخيم وأبناء القرى والبلدات من كلا الجنسين، لا سيما أنهم على اطلاع بأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومدى حاجتهم للعمل، ويعملون من دون إلحاق ضرر بالأشجار، وقادرون على توفير أي عدد من الأيدي العاملة التي يحتاجها المزارعون، ويتوجه للحقول كل أفراد الأسر لضرورة العمل في "جوال الزيتون" وجمع كل الثمار للاستفادة منها، لأهمية موسم الزيتون لكل المزارعين ودوره في إنعاش الأوضاع الاقتصادية لهم وتلبية التزاماتهم.
من جهته، قال خضر العبسي، رئيس لجنة خدمات مخيم جرش، إن آلاف الأسر الغزية تعاني أوضاعا مالية صعبة بسبب ظروفهم السياسية والاجتماعية، ولا تتوفر لهم فرص عمل مناسبة، مما يجبرهم على العمل في المزارع والإنشاءات والمهن الثقيلة لضمان توفير احتياجات أسرهم.
وأوضح العبسي، أن أبناء المخيم يستغلون موسم قطاف الزيتون للعمل والتجارة والعمل في المعاصر و"جوال الزيتون"، لا سيما أنه من أطول المواسم الزراعية التي توفر فرص عمل مناسبة لأفراد الأسر كافة، وتتميز مواقع المزارع وحقول الزيتون بقربها من المخيم.
من جهة أخرى، قال مصدر مطلع في مديرية زراعة جرش، إن اللجان والفرق الفنية في المديرية قد أنهت جولاتها على المعاصر كافة العاملة في المحافظة وتأكدت من جاهزيتها للعمل للموسم، كما تأكدت من سلامة المعدات والآلات المستخدمة وعدد العمال.
وأضاف، أنه من المتوقع أن تبدأ المعاصر عملها منتصف الشهر المقبل، مع بدء المزارعين في قطاف الزيتون بعد ظهور علامات النضج عليه وجاهزيته للقطاف والعصر.
وبين المصدر "أن عدد المعاصر العاملة في جرش يبلغ 14 معصرة أتوماتيكية، ومن المتوقع أن تبلغ كمية الإنتاج هذا العام حوالي 1500 طن من الزيت، وما تزال الكميات غير واضحة في بداية الموسم، ووفقاً لمبدأ (المعاومة) ستكون كميات الزيت هذا العام أقل من العام الماضي".
يذكر أن المساحة الكلية لأشجار الزيتون في المحافظة تبلغ 130 ألف دونم، وتبلغ نسبة المثمر منها 110 آلاف دونم، تتوزع بين مختلف المناطق في المحافظة.
وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في الأردن حوالي 1.280 مليون دونم، تعادل 72 % من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي 34 % من كامل المساحة المزروعة في الأردن، بينما يقدر عدد أشجار الزيتون المزروعة بحوالي 17 مليون شجرة، تنتشر في معظم مناطق محافظات المملكة، بدءاً من المناطق المرتفعة وحتى مناطق وادي الأردن.

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