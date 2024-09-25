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مواقع سياحية مهيأة وأخرى تنتظر.. ذوو الإعاقة أمام فرحة منقوصة في عجلون

9/25/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - على غرار ما يتلقاه ذوو الإعاقة من اهتمام ورعاية في منشآت ومناح حياتية عدة لدى جهات مختلفة، يجدد ناشطون ومهتمون في محافظة عجلون مطالبهم بالالتفات إلى هذه الشريحة في المجالات الترفيهية، وذلك من خلال تأهيل جميع المواقع السياحية والأثرية بما يتلاءم مع حاجات ذوي الإعاقة، والتسهيل عليهم عند زيارتهم لتلك المناطق.
وتتضمن هذه الدعوات التي تتكرر بين حين وآخر، مطالبات بضرورة تأهيل المواقع السياحية والأثرية، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الوعرة، كمناطق عجلون، لتسهيل عملية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وحتى كبار السن والمرضى إلى جميع المنشآت السياحية وتلك المواقع، والتمتع بزيارتها كغيرهم، باعتباره حقا من حقوقهم الأساسية.
ويقول الناشط محمد القضاة، إنه من الضروري ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياحة والتمتع بها كغيرهم عند وضع مخططات المشاريع وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة لهم لتمكينهم من هذا الحق، لافتا إلى أن استثمار السياحة للأشخاص ذوي الإعاقة سيكون له مردود اقتصادي، ليس محلياً فقط، بل باستقطاب سياح من الخارج، مطالباً بلدية عجلون الكبرى بضرورة توفير حديقة عامة تكون مؤهلة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويؤكد رئيس اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة في عجلون، عبدالهادي انجادات، أن تأهيل المواقع السياحية والأثرية بما يتلاءم مع احتياجات ذوي الإعاقة، يعد مطلباً مهماً، فهو يساعد في إدماج هذه الفئة، والتسهيل عليهم لممارسة حقهم في التمتع بزيارة تلك المواقع من دون أن تواجههم أي معاناة.
وقال انجادات، إنه تم عرض هذا المطلب في أكثر من مناسبة أمام الجهات المعنية، معرباً عن أمله بأن يتم في المستقبل القريب العمل على تحقيقه بما يسهل على ذوي الإعاقة زيارة المواقع الأثرية والسياحية في عجلون من دون أن تكون هناك أي معاناة على أهاليهم.
من جهته، يقول رئيس جمعية كفرنجة للتربية الخاصة، مصطفى فريحات، إن مسألة تأهيل المواقع السياحية والأثرية تعد من أبرز مطالبهم واحتياجاتهم التي نص عليها القانون، بما يساعد على إشراكهم في جميع المجالات التي تنمي قدراتهم ومواهبهم المتنوعة، لافتاً إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الثقافة والترويح والسياحة، وألزم الجهات المعنية بضرورة تهيئة الأماكن السياحية والمواقع الأثرية.
ووفق تقديرات عالمية، فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم يتجاوز 180 مليون سائح، إلى جانب مئات الملايين من السياح كبار السن.
يشار إلى أن ورقة سياسات أعدها معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا قبل أكثر من عامين، حول تهيئة الأماكن السياحية والأثرية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية في محافظة عجلون، وتحديداً قلعة عجلون وموقع مار إلياس، بينت أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ 11.2 % من مجمل السكان الأردنيين ممن أعمارهم 5 سنوات فأكثر، بحيث كانت الإعاقة البصرية الأكثر انتشاراً وتلتها الإعاقة الحركية، لافتة إلى وجود دعوات حقوقية تجاه هذه الفئات، وضرورة حقهم في الوصول إلى الأماكن السياحية، وإعادة النظر في مدى تهيئة الأماكن السياحية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة من دون المساس بهوية المعالم الأثرية، لا سيما وأن غالبية تلك الأماكن تعاني من قصور وقلة الإمكانات التي تحتاجها تلك الفئة، وتحديداً الحركية والبصرية، ما زاد من صعوبة اصطحابهم من قبل ذويهم، وجعلهم حبيسي المنازل.
وأشار الباحثون، إلى أن الورقة جاءت بهدف دراسة واقع الأماكن السياحية والأثرية في عجلون، وتحديداً قلعة عجلون وتل مار إلياس، ومدى تهيئتهما بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وتقديم عدد من التوصيات لصناع القرار والجهات ذات العلاقة، بما يضمن تهيئة الأماكن السياحية لذوي الإعاقة لتمتعهم بأحد حقوقهم بالوصول للمواقع السياحية والأثرية.
وتؤكد مصادر في وزارة السياحة، أن الوزارة، بالتعاون مع المجلس، تعمل جاهدة على البدء بتهيئة المواقع والمنشآت السياحية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير تجربة سياحية متكاملة لهم، وذلك من خلال خطة عمل إجرائية تتضمن مجموعة من المحاور، منها محور التشريعات، والتدريب، والتوعية، وتأهيل المواقع السياحية، بالإضافة إلى تضمين قانون السياحة لسنة 2023 نصوصاً تشريعية لضمان توفير متطلبات الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تؤكد مصادر في دائرة الآثار العامة، أن الدائرة تعمل، وبالتعاون مع المجلس، على تهيئة العديد من الأماكن السياحية، كموقع مار إلياس في محافظة عجلون، وجبل القلعة بالعاصمة، بالإضافة إلى موقع المغطس في البلقاء، وخربة الدير بمدينة الفحيص، ومتحف الأردن وغيرها، مبينة أن الدائرة تعمل على إعداد خطة لتأهيل 15 موقعاً أثرياً جديداً بتمويل من البنك الدولي لتضمينها متطلبات التهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه الخطة.
ووفق رئيس بلدية عجلون الكبرى، حمزة الزغول، فإن البلدية تولي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كل الاهتمام، مؤكداً أنه يتم خدمتهم عبر تجهيز المرافق العامة والحدائق المخصصة لهم وتوفير الممرات الخاصة، وإشراكهم في المشاريع التنموية مثل مشروع سوق ريف عجلون، الذي تم تخصيص نسبة 2 % من العاملين فيه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره، أكد مدير سياحة المحافظة، فراس الخطاطبة، أن وزارة السياحة تولي ذوي الإعاقة وكبار السن رعاية خاصة في سبيل تيسير زيارتهم للمواقع الأثرية والسياحية، لافتاً إلى وجود تنسيق مع المجلس الأعلى لذوي الإعاقة بهدف بحث آليات تقديم المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن محافظة عجلون ذات طبيعة وعرة.
وبين الخطاطبة، أن مركز الزوار وموقع مار إلياس وساحات قلعة عجلون والتلفريك مؤهلة حالياً لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لافتاً إلى وجود 3 عربات تقوم بنقلهم من مركز الزوار إلى ساحات قلعة عجلون، بانتظار إيجاد الحلول لضمان وصولهم إلى داخل القلعة والتجول في مرافقها المختلفة.

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