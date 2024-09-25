موظف بمطعم تركي ينقذ زبونا من الموت بمناورة هيمليك (فيديو)

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهد أحد المطاعم في محافظة أديامان التركية حادثة درامية عندما تعرض أحد الزبائن للاختناق أثناء تناوله الطعام.

وقد تمكن موظف في المطعم من التدخل بسرعة وإنقاذ الزبون باستخدام مناورة "هيمليك" الشهيرة التي تستخدم في حالات الاختناق.

وفقًا لشهود عيان، فقد بدأ الزبون فجأة في المعاناة من صعوبة في التنفس، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين. وبدون تردد، هرع الموظف إلى جانب الزبون وقام بتطبيق مناورة هيمليك، التي تتضمن الضغط على البطن لإخراج الجسم العالق في مجرى التنفس. بفضل تدخله السريع والفعّال، استعاد الزبون قدرته على التنفس بشكل طبيعي في غضون لحظات.





انتشر مقطع فيديو يوثق اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون بسرعة بديهة الموظف ومهارته في التعامل مع الموقف. هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية تدريب العاملين في الأماكن العامة على الإسعافات الأولية، خاصة في حالات الطوارئ مثل الاختناق.

مناورة هيمليك، التي ابتكرها الدكتور هنري هيمليك في السبعينيات، أصبحت أسلوبًا رئيسيًا في إنقاذ الأرواح عندما يتعلق الأمر بحالات انسداد مجرى التنفس بسبب الطعام أو أجسام أخرى. وتكررت الدعوات لتوفير التدريب على هذه المناورة في المطاعم والأماكن العامة لضمان سلامة الزبائن في مثل هذه المواقف الطارئة.