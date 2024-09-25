موظف بمطعم تركي ينقذ زبونا من الموت بمناورة هيمليك (فيديو)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شهد أحد المطاعم في محافظة أديامان التركية حادثة درامية عندما تعرض أحد الزبائن للاختناق أثناء تناوله الطعام.
وقد تمكن موظف في المطعم من التدخل بسرعة وإنقاذ الزبون باستخدام مناورة "هيمليك" الشهيرة التي تستخدم في حالات الاختناق.
وفقًا لشهود عيان، فقد بدأ الزبون فجأة في المعاناة من صعوبة في التنفس، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين. وبدون تردد، هرع الموظف إلى جانب الزبون وقام بتطبيق مناورة هيمليك، التي تتضمن الضغط على البطن لإخراج الجسم العالق في مجرى التنفس. بفضل تدخله السريع والفعّال، استعاد الزبون قدرته على التنفس بشكل طبيعي في غضون لحظات.
انتشر مقطع فيديو يوثق اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون بسرعة بديهة الموظف ومهارته في التعامل مع الموقف. هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية تدريب العاملين في الأماكن العامة على الإسعافات الأولية، خاصة في حالات الطوارئ مثل الاختناق.
مناورة هيمليك، التي ابتكرها الدكتور هنري هيمليك في السبعينيات، أصبحت أسلوبًا رئيسيًا في إنقاذ الأرواح عندما يتعلق الأمر بحالات انسداد مجرى التنفس بسبب الطعام أو أجسام أخرى. وتكررت الدعوات لتوفير التدريب على هذه المناورة في المطاعم والأماكن العامة لضمان سلامة الزبائن في مثل هذه المواقف الطارئة.
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