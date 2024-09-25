(عروس الجنوب) .. ما قصة الشهيدة مايا غريب؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تداول عدد كبير من رواد صور الشابة مايا غريب، التي توفيت هي وعائلتها إثر القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الساعات الماضية.

وكان أحمد غريب والد مايا، وهو مقدم متقاعد في الجيش اللبناني، قد تم استهدافه هو وكل أفراد عائلته المكونة من زوجته "حنان" وبناته الثلاث "رشا ومايا ونور" داخل منزلهم، في منطقة الحوش قرب صور جنوب لبنان.

وأطلق نشطاء لقب "عروس الجنوب" على مايا غريب، لأن فرحتها لم تكمل بحصولها على الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، مطلع يوليو (تموز) الماضي.

من جانبها، نعت الجامعة اللبنانية الشابتين رشا ومايا، قائلة "ننعي الطالبة رشا أحمد غريب (سنة رابعة طب أسنان)، والمهندسة المعمارية مايا أحمد غريب (خريجة كلية الفنون)، اللتان توفيتا جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) 2024".