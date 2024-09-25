(عروس الجنوب) .. ما قصة الشهيدة مايا غريب؟

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي
صور الشابة مايا غريب، التي توفيت هي وعائلتها إثر القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الساعات الماضية.
وكان أحمد غريب والد مايا، وهو مقدم متقاعد في الجيش اللبناني، قد تم استهدافه هو وكل أفراد عائلته المكونة من زوجته "حنان" وبناته الثلاث "رشا ومايا ونور" داخل منزلهم، في منطقة الحوش قرب صور جنوب لبنان.
وأطلق نشطاء لقب "عروس الجنوب" على مايا غريب، لأن فرحتها لم تكمل بحصولها على الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، مطلع يوليو (تموز) الماضي.
من جانبها، نعت الجامعة اللبنانية الشابتين رشا ومايا، قائلة "ننعي الطالبة رشا أحمد غريب (سنة رابعة طب أسنان)، والمهندسة المعمارية مايا أحمد غريب (خريجة كلية الفنون)، اللتان توفيتا جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) 2024".
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