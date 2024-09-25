لسبب غريب.. تايلاند تعدم 125 تمساحاً في مزرعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعدمت مزرعة لتربية التماسيح في تايلاند 125 من زواحفها، حسب ما أفاد مالكها الأربعاء، تفادياً لهروبها خلال الفيضانات التي تشهدها المملكة وتعريضها السكان للخطر.

وأوضح مربّي التماسيح في مقاطعة لامفون (شمال غرب تايلاند) ناتاباك خومكاد أن "الأمطار صدّعت جدران المزرعة"، مما دفعه "يا للأسف إلى قتل 125" من هذه الزواحف التي يربّيها "منذ 17 عاماً".

وأشار صاحب المزرعة إلى أنه وموظفيه صعقوا التماسيح السيامية بالكهرباء، لمنعها من الهروب والتجول في الريف وتاليا مهاجمة القرويين والماشية.

وأظهرت صور نشرها عبر حسابه على فيس بوك حفّارة تستخرج بقايا الزواحف من حظيرتها.

ويُصنّف التمساح السيامي الذي يمكن أن يصل طوله إلى 3 أمتار ويستوطن جنوب شرق آسيا من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة في البرية، إلاّ أنه لا يزال يُربّى في المزارع في تايلاند بغية الاستفادة من جلده.

وقال صاحب المزرعة إنه طلب من السلطات وضع تماسيحه في مأوى موقت حتى تهدأ الفيضانات، لكنّ اقتراحه رُفض لأن الزواحف كبيرة جداW.



