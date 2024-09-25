أبحاث: الزواج بعد 60 عاما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف برنامج The Golden Bachelorette عن المنافسة بين 24 رجلا للزواج من جوان فاسوس (61 عاما)، لتبرز أسئلة عن فوائد العلاقات في سن متقدمة.

وأثبتت الدراسات أن الزواج يمكن أن يقدم فوائد صحية نفسية وجسدية عديدة، بما في ذلك تقليل خطر الاكتئاب وزيادة معدلات العيش لفترة أطول.

وتُظهر الأبحاث أن الزواج يسهم في تحسين الحالة النفسية للأفراد، إذ يشير الباحثون إلى أن الأشخاص المتزوجين يتمتعون بمستوى أعلى من احترام الذات وإحساس أكبر بالانتماء، كما أنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر سعادة من نظرائهم العازبين. ويرجع ذلك إلى أن اللمسات الجسدية والمودة والتعبير المتكرر عن الحب تُطلق هرمونات مثل الدوبامين والأوكسيتوسين، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الروابط الشعورية والشعور بالرفاهية.

أيضا الزواج يعزز من الصحة الجسدية، إذ أظهرت الدراسات أن المتزوجين لديهم نتائج صحية أفضل في حالات مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

وعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة ضخمة أن الرجال المتزوجين هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 17% مقارنة بالرجال العازبين. وعندما يصاب الأشخاص المتزوجون بالسرطان، يكون لديهم احتمالية أكبر للبقاء على قيد الحياة.

ومع ذلك، تثير الأبحاث تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الفوائد تقتصر على الزيجات السعيدة فقط. فقد وجدت الدراسات أن الأزواج الذين يتمتعون بعلاقات صحية قادرون على التخفيف من مستويات التوتر وتجنب العادات السيئة مثل التدخين. بينما يمكن أن تؤدي العلاقات السيئة إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تظهر الأبحاث أيضًا أن الزيجات المتأخرة في الحياة يمكن أن تقدم نفس الفوائد، بل قد تكون أكثر أهمية للذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. فالأزواج الأكبر سناً غالبًا ما يكون لديهم فهم أوضح لقيمهم واحتياجاتهم، مما يسمح لهم ببناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام.