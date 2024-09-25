تدعم شركة Netapp مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال البنية التحتية الذكية للبيانات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ®NetApp (مدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: NTap)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن تطورات جديدة في تعاونها مع قادة الصناعة لتسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي. من خلال توفير البنية التحتية الذكية للبيانات المطلوبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي، تساعد NetApp المؤسسات على الاستفادة من أحد أهم التطورات في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في العقد الماضي.
يدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي حالات الاستخدام العملية والواضحة للغاية للابتكار في الأعمال التجارية مثل توليد المحتوى وتلخيص كميات كبيرة من المعلومات والرد على الأسئلة. تتوقع شركة Gartner Research أن ينمو الإنفاق على برمجيات الذكاء الاصطناعي إلى 297.9 مليار دولار بحلول عام 2027 وأن الذكاء الاصطناعي التوليدي سوف يشكل أكثر من ثلث هذا المبلغ. مفتاح النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي هو التمكن من البيانات القابلة للتحكم والموثوقة والتي يمكن تتبعها.
أطلق George Kurian، الرئيس التنفيذي لشركة NetApp، أمس مؤتمر NetApp INSIGHT 202 برؤية واسعة النطاق لعصر ذكاء البيانات. إن جزءًا كبيرًا من تحدي الذكاء الاصطناعي هو تحدي البيانات، وقد وضع Kurian رؤية لكيفية ضمان البنية التحتية الذكية للبيانات مفادها أن البيانات ذات الصلة آمنة ومحكومة ومحدّثة دائمًا لتغذية مكدس الذكاء الاصطناعي التوليدي الموحد والمتكامل.
ستكشف شركة NetApp اليوم خلال مؤتمر NetApp INSIGHT عن المزيد من الابتكارات في البنية التحتية الذكية للبيانات، بما في ذلك رؤية تحويلية للذكاء الاصطناعي الذي يعمل على NetApp ONTAP®، نظام التشغيل الرائد للتخزين الموحد. على وجه التحديد، تتضمن رؤية NetApp ما يلي:
شهادة تخزين NVIDIA DGX SuperPOD لـ NetApp ONTAP : بدأت شركة NetApp عملية الحصول على شهادة NVIDIA لنظام تخزين NetApp ONTAP على منصة AFF A90 مع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي NVIDIA DGX SuperPO ، مما سيُمكِّن المؤسسات من الاستفادة من قدرات إدارة البيانات الرائدة في الصناعة لأكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ستعمل هذه الشهادة على استكمال وبناء شهادة NetApp ONTAP الحالية مع NVIDIA DGX BasePOD . يعالج NetApp ONTAP تحديات إدارة البيانات لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، مما يلغي الحاجة إلى اختراق إدارة البيانات لأعباء عمل التدريب على الذكاء الاصطناعي.
إنشاء مساحة اسمية للبيانات الوصفية العالمية لاستكشاف البيانات وإدارتها بطريقة آمنة ومتوافقة عبر مجموعة سحابية متعددة هجينة للعملاء لتمكين استخراج الميزات وتصنيف البيانات للذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة NetApp اليوم بشكل منفصل عن تكامل جديد مع برنامج NVIDIA AI الذي يمكنه الاستفادة من المساحة الاسمية للبيانات الوصفية العالمية مع ONTAP لتشغيل الجيل المعزز لاسترجاع المؤسسة (RAG) للذكاء الاصطناعي الوكيل.
خط أنابيب بيانات الذكاء الاصطناعي المتكامل بشكل مباشر ، الذي يسمح لـ ONTAP بتجهيز البيانات غير المنظمة للذكاء الاصطناعي تلقائيًا وتكراريًا من خلال التقاط التغييرات التدريجية لمجموعة بيانات العملاء، وإجراء تصنيف البيانات القائمة على السياسات وإخفاء الهوية، وإنشاء تضمينات متجهة قابلة للضغط بدرجة عالية وتخزينها في قاعدة بيانات متجهة متكاملة مع نموذج بيانات ONTAP، وجاهزة للبحث الدلالي عالي النطاق ومنخفض الكمون واستدلال التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
بنية تخزين مصنفة تتيح المشاركة الكاملة لخلفية التخزين، مما يزيد من الاستفادة من سرعات الشبكة والفلاش ويخفض تكلفة البنية التحتية، ويحسن الأداء بشكل كبير مع توفير مساحة الرف والطاقة لأحمال العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عالية النطاق والتي تتطلب حوسبة مكثفة مثل تدريب LLM. ستكون هذه البنية جزءًا لا يتجزأ من NetApp ONTAP، لذلك ستستفيد من بنية تخزين مفصلة ولكنها لا تزال تحافظ على المرونة المثبتة لـ ONTAP وإدارة البيانات والأمان وميزات الحوكمة.
قدرات جديدة للخدمات السحابية المحلية لدفع ابتكار الذكاء الاصطناعي في السحابة. عبر جميع خدماتها السحابية الأصلية، تعمل NetApp على توفير منصة بيانات متكاملة ومركزية لاستيعاب البيانات واكتشافها وفهرستها. تقوم NetApp أيضًا بدمج خدماتها السحابية مع مستودعات البيانات وتطوير خدمات معالجة البيانات لتصور البيانات وإعدادها وتحويلها. يمكن بعد ذلك مشاركة مجموعات البيانات المعدة بشكل آمن واستخدامها مع خدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمقدمي الخدمات السحابية، بما في ذلك حلول الجهات الخارجية. وستعلن NetApp أيضًا عن تكامل مخطط يسمح للعملاء باستخدام وحدات تخزين NetApp من Google Cloud كمخزن بيانات لـ BigQuery وVertex AI.
قال Krish Vitaldevara، نائب الرئيس الأول لمنصة NetApp: "تجري المؤسسات بجميع أحجامها تجارب على الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة الكفاءة وتسريع الابتكار". "تُمكِّن NetApp المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع الابتكار وخلق قيمة عبر تطبيقات الصناعة المتنوعة. من خلال توفير بنية تحتية ذكية للبيانات آمنة وقابلة للتطوير وعالية الأداء تتكامل مع المنصات الأخرى الرائدة في الصناعة، تساعد NetApp العملاء على التغلب على الحواجز التي تحول دون تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي. باستخدام هذه الحلول، ستتمكن الشركات من تطبيق بياناتها بسرعة وكفاءة أكبر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمناورة مع المنافسين".
تواصل NetApp الابتكار مع النظام البيئي للذكاء الاصطناعي:
اختارت Domino Data Labs خدمة Amazon FSx لتطبيق NetApp ONTAP : لتعزيز حالة عمليات التعلم الآلي (MLOps)، دخلت NetApp في شراكة مع Domino Data Labs، مما يؤكد أهمية التكامل السلس في سير عمل الذكاء الاصطناعي. اعتبارًا من اليوم، تستخدم Domino خدمة Amazon FSx لـ NetApp ONTAP باعتبارها التخزين الأساسي لمجموعات بيانات Domino التي تعمل في منصة Domino Cloud لتوفير أداء فعال من حيث التكلفة والقابلية للتطوير والقدرة على تسريع تطوير النموذج. بالإضافة إلى استخدام Domino لـ FSx لـ NetApp ONTAP، بدأت Domino وNetApp أيضًا التطوير المشترك لدمج منصة MLOps الخاصة بـ Domino مباشرةً في NetApp ONTAP لتسهيل إدارة البيانات لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.
التوفر العام لـ AIPod مع Lenovo لـ NVIDIA OVX : تم الإعلان في مايو 2024 عن حل NetApp AIPod مع خوادم Lenovo ThinkSystem للبنية التحتية المتقاربة NVIDIA OVX وهو الآن متاح للجميع. تم تصميم حل البنية التحتية هذا للمؤسسات التي تهدف إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتوليد المعزز للاسترجاع لتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات وإطلاق العنان لفرص جديدة للإيرادات.
قدرات جديدة لـ FlexPod AI : أطلقت شركة NetApp ميزات جديدة لحل FlexPod AI الخاص بها، وهو عبارة عن بنية تحتية هجينة ومنصة تشغيل تعمل على تسريع تسليم أحمال العمل الحديثة. يعمل FlexPod AI الذي يعمل بنظام التوليد المعزز للاسترجاع على تبسيط وتشغيل وتأمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمؤسسات الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتها. بفضل الحوسبة من Cisco، وشبكات Cisco، وتخزين NetApp، يحظى العملاء بتكاليف أقل، وتوسع فعال، ووقت أسرع للحصول على القيمة، ومخاطر أقل.
قال Mike Leone، مدير الممارسات، وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، في Enterprise Strategy Group، وهي جزء من TechTarget: "يتطلب تنفيذ الذكاء الاصطناعي مجموعة من القطع المنسقة بدقة من البنية التحتية للتكنولوجيا التي تعمل معًا بشكل مثالي". "توفر NetApp إمكانات قوية للتخزين وإدارة البيانات لمساعدة العملاء على تشغيل ودعم خطوط بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. لكن التخزين هو جزء من اللغز. من خلال التعاون مع البائعين الرائدين في الصناعة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يمكن لعملاء NetApp أن يكونوا واثقين من أن حلول الحوسبة والشبكات والتخزين وبرامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم سوف تتكامل بسلاسة لدفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ".
الموارد الإضافية
رفع مستوى الذكاء الاصطناعي للمؤسسات: أحدث التطورات في النظام البيئي من NetApp للابتكار المتفو
إدارة بيانات الجيل التالي للذكاء الاصطناعي
حلول بيانات الذكاء الاصطناعي
AIPod: الوفاء بالوع
FlexPod
حول NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X و LinkedIn و Facebook و Instagram .
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