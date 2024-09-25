تدعم شركة Netapp مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال البنية التحتية الذكية للبيانات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ®NetApp (مدرجة في بورصة تحت الرمز: NTap)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن تطورات جديدة في تعاونها مع قادة الصناعة لتسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي. من خلال توفير البنية التحتية الذكية للبيانات المطلوبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي، تساعد NetApp المؤسسات على الاستفادة من أحد أهم التطورات في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في العقد الماضي.

يدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي حالات الاستخدام العملية والواضحة للغاية للابتكار في الأعمال التجارية مثل توليد المحتوى وتلخيص كميات كبيرة من المعلومات والرد على الأسئلة. تتوقع شركة Gartner Research أن ينمو الإنفاق على برمجيات الذكاء الاصطناعي إلى 297.9 مليار دولار بحلول عام 2027 وأن الذكاء الاصطناعي التوليدي سوف يشكل أكثر من ثلث هذا المبلغ. مفتاح النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي هو التمكن من البيانات القابلة للتحكم والموثوقة والتي يمكن تتبعها.

أطلق George Kurian، الرئيس التنفيذي لشركة NetApp، أمس مؤتمر NetApp INSIGHT 202 برؤية واسعة النطاق لعصر ذكاء البيانات. إن جزءًا كبيرًا من تحدي الذكاء الاصطناعي هو تحدي البيانات، وقد وضع Kurian رؤية لكيفية ضمان البنية التحتية الذكية للبيانات مفادها أن البيانات ذات الصلة آمنة ومحكومة ومحدّثة دائمًا لتغذية مكدس الذكاء الاصطناعي التوليدي الموحد والمتكامل.

ستكشف شركة NetApp اليوم خلال مؤتمر NetApp INSIGHT عن المزيد من الابتكارات في البنية التحتية الذكية للبيانات، بما في ذلك رؤية تحويلية للذكاء الاصطناعي الذي يعمل على NetApp ONTAP®، نظام التشغيل الرائد للتخزين الموحد. على وجه التحديد، تتضمن رؤية NetApp ما يلي:



شهادة تخزين NVIDIA DGX SuperPOD لـ NetApp ONTAP : بدأت شركة NetApp عملية الحصول على شهادة NVIDIA لنظام تخزين NetApp ONTAP على منصة AFF A90 مع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي NVIDIA DGX SuperPO ، مما سيُمكِّن المؤسسات من الاستفادة من قدرات إدارة البيانات الرائدة في الصناعة لأكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ستعمل هذه الشهادة على استكمال وبناء شهادة NetApp ONTAP الحالية مع NVIDIA DGX BasePOD . يعالج NetApp ONTAP تحديات إدارة البيانات لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، مما يلغي الحاجة إلى اختراق إدارة البيانات لأعباء عمل التدريب على الذكاء الاصطناعي.

إنشاء مساحة اسمية للبيانات الوصفية العالمية لاستكشاف البيانات وإدارتها بطريقة آمنة ومتوافقة عبر مجموعة سحابية متعددة هجينة للعملاء لتمكين استخراج الميزات وتصنيف البيانات للذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة NetApp اليوم بشكل منفصل عن تكامل جديد مع برنامج NVIDIA AI الذي يمكنه الاستفادة من المساحة الاسمية للبيانات الوصفية العالمية مع ONTAP لتشغيل الجيل المعزز لاسترجاع المؤسسة (RAG) للذكاء الاصطناعي الوكيل.

خط أنابيب بيانات الذكاء الاصطناعي المتكامل بشكل مباشر ، الذي يسمح لـ ONTAP بتجهيز البيانات غير المنظمة للذكاء الاصطناعي تلقائيًا وتكراريًا من خلال التقاط التغييرات التدريجية لمجموعة بيانات العملاء، وإجراء تصنيف البيانات القائمة على السياسات وإخفاء الهوية، وإنشاء تضمينات متجهة قابلة للضغط بدرجة عالية وتخزينها في قاعدة بيانات متجهة متكاملة مع نموذج بيانات ONTAP، وجاهزة للبحث الدلالي عالي النطاق ومنخفض الكمون واستدلال التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).

بنية تخزين مصنفة تتيح المشاركة الكاملة لخلفية التخزين، مما يزيد من الاستفادة من سرعات الشبكة والفلاش ويخفض تكلفة البنية التحتية، ويحسن الأداء بشكل كبير مع توفير مساحة الرف والطاقة لأحمال العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عالية النطاق والتي تتطلب حوسبة مكثفة مثل تدريب LLM. ستكون هذه البنية جزءًا لا يتجزأ من NetApp ONTAP، لذلك ستستفيد من بنية تخزين مفصلة ولكنها لا تزال تحافظ على المرونة المثبتة لـ ONTAP وإدارة البيانات والأمان وميزات الحوكمة. قدرات جديدة للخدمات السحابية المحلية لدفع ابتكار الذكاء الاصطناعي في السحابة. عبر جميع خدماتها السحابية الأصلية، تعمل NetApp على توفير منصة بيانات متكاملة ومركزية لاستيعاب البيانات واكتشافها وفهرستها. تقوم NetApp أيضًا بدمج خدماتها السحابية مع مستودعات البيانات وتطوير خدمات معالجة البيانات لتصور البيانات وإعدادها وتحويلها. يمكن بعد ذلك مشاركة مجموعات البيانات المعدة بشكل آمن واستخدامها مع خدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمقدمي الخدمات السحابية، بما في ذلك حلول الجهات الخارجية. وستعلن NetApp أيضًا عن تكامل مخطط يسمح للعملاء باستخدام وحدات تخزين NetApp من Google Cloud كمخزن بيانات لـ BigQuery وVertex AI.

قال Krish Vitaldevara، نائب الرئيس الأول لمنصة NetApp: "تجري المؤسسات بجميع أحجامها تجارب على الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة الكفاءة وتسريع الابتكار". "تُمكِّن NetApp المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع الابتكار وخلق قيمة عبر تطبيقات الصناعة المتنوعة. من خلال توفير بنية تحتية ذكية للبيانات آمنة وقابلة للتطوير وعالية الأداء تتكامل مع المنصات الأخرى الرائدة في الصناعة، تساعد NetApp العملاء على التغلب على الحواجز التي تحول دون تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي. باستخدام هذه الحلول، ستتمكن الشركات من تطبيق بياناتها بسرعة وكفاءة أكبر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمناورة مع المنافسين".

تواصل NetApp الابتكار مع النظام البيئي للذكاء الاصطناعي:



اختارت Domino Data Labs خدمة Amazon FSx لتطبيق NetApp ONTAP : لتعزيز حالة عمليات التعلم الآلي (MLOps)، دخلت NetApp في شراكة مع Domino Data Labs، مما يؤكد أهمية التكامل السلس في سير عمل الذكاء الاصطناعي. اعتبارًا من اليوم، تستخدم Domino خدمة Amazon FSx لـ NetApp ONTAP باعتبارها التخزين الأساسي لمجموعات بيانات Domino التي تعمل في منصة Domino Cloud لتوفير أداء فعال من حيث التكلفة والقابلية للتطوير والقدرة على تسريع تطوير النموذج. بالإضافة إلى استخدام Domino لـ FSx لـ NetApp ONTAP، بدأت Domino وNetApp أيضًا التطوير المشترك لدمج منصة MLOps الخاصة بـ Domino مباشرةً في NetApp ONTAP لتسهيل إدارة البيانات لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

التوفر العام لـ AIPod مع Lenovo لـ NVIDIA OVX : تم الإعلان في مايو 2024 عن حل NetApp AIPod مع خوادم Lenovo ThinkSystem للبنية التحتية المتقاربة NVIDIA OVX وهو الآن متاح للجميع. تم تصميم حل البنية التحتية هذا للمؤسسات التي تهدف إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتوليد المعزز للاسترجاع لتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات وإطلاق العنان لفرص جديدة للإيرادات. قدرات جديدة لـ FlexPod AI : أطلقت شركة NetApp ميزات جديدة لحل FlexPod AI الخاص بها، وهو عبارة عن بنية تحتية هجينة ومنصة تشغيل تعمل على تسريع تسليم أحمال العمل الحديثة. يعمل FlexPod AI الذي يعمل بنظام التوليد المعزز للاسترجاع على تبسيط وتشغيل وتأمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمؤسسات الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتها. بفضل الحوسبة من Cisco، وشبكات Cisco، وتخزين NetApp، يحظى العملاء بتكاليف أقل، وتوسع فعال، ووقت أسرع للحصول على القيمة، ومخاطر أقل.

قال Mike Leone، مدير الممارسات، وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، في Enterprise Strategy Group، وهي جزء من TechTarget: "يتطلب تنفيذ الذكاء الاصطناعي مجموعة من القطع المنسقة بدقة من البنية التحتية للتكنولوجيا التي تعمل معًا بشكل مثالي". "توفر NetApp إمكانات قوية للتخزين وإدارة البيانات لمساعدة العملاء على تشغيل ودعم خطوط بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. لكن التخزين هو جزء من اللغز. من خلال التعاون مع البائعين الرائدين في الصناعة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يمكن لعملاء NetApp أن يكونوا واثقين من أن حلول الحوسبة والشبكات والتخزين وبرامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم سوف تتكامل بسلاسة لدفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ".

الموارد الإضافية



رفع مستوى الذكاء الاصطناعي للمؤسسات: أحدث التطورات في النظام البيئي من NetApp للابتكار المتفو

إدارة بيانات الجيل التالي للذكاء الاصطناعي

حلول بيانات الذكاء الاصطناعي

AIPod: الوفاء بالوع FlexPod

حول NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X و LinkedIn و Facebook و Instagram .

شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة .NetApp، Inc وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

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