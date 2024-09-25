Merz Aesthetics تُعلن عن إطلاق منصَّة Ultherapy PRIME باعتبارها الجيل التالي من علاجات شد الجلد غير الجراحية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Merz Aesthetics، أكبر شركة متخصَّصة في مجال الطب التجميلي في العالم، اليوم عن إطلاق منصَّة Ultherapy PRIME - وهو غير جراحي للطب التجميلي معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويقوم بشد الجلد لفترات طويلة الأمد في جلسة واحدة وبدون فترة نقاهة. 1

تعكس منصَّة Ultherapy PRIME تطوُّر Ultherapy®، والذي تم الاعتراف به كمعيار الكفاءة الذهبية لشد البشرة غير الجراحي نظرًا لهيكله الكبير من الأدلة السريرية وآلية العمل الراسخة (MOA) ورضا المرضى العالي. 1،2،3 صُممِّت منصَّة Ultherapy PRIME استنادًا إلى إرث من النتائج الطبيعية المعتمدة، وتُعيد تعريف مستقبل شد الجلد غير الجراحي من خلال الجمع بشكلٍ فريد بين تقنية الموجات فوق الصوتية المتقدمة والتصوير الإشعاعي الحي في الوقت الحقيقي والنتائج المعتمدة. تُسهِّم هذه التطورات في تعزيز النتائج طويلة الأمد إلى جانب الحصول على بشرة بمظهر أكثر صحة ونضارة. 1،2،3،4،5

يوفر التصميم العصري ونظام التشغيل المتقدم للمنصَّة علاجات أسرع بنسبة 20%*، وبيئة عمل متطورة، وسير عمل أكثر كفاءة لأخصائيي الرعاية الصحية التجميلية. توفر شاشة Ultherapy PRIME الأكبر بنسبة 35% ومعدل تحديث الصورة الأسرع صورًا أكثر سطوعًا ووضوحًا من جميع الزوايا، ومن ثمَّ، ضمان الاستمتاع بتجربة تصوير حية.8

صرَّح Bob Rhatigan، الرئيس التنفيذي لشركة Merz Aesthetics قائلاً: "يوضح إطلاق منصَّة Ultherapy PRIME التزامنا الراسخ بمواصلة الابتكار". "وبما أننا الشركة الرائدة في مجال شد البشرة غير الجراحي، تنتابنا حالة من الحماس الشديد لتقديم منصَّة Ultherapy PRIME لعملائنا باعتبارها الجيل القادم من المنصَّة الرائدة وكتكنولوجيا معتمدة وخيار علاجي قابل للتخصيص وطويل الأمد."

تتجاوز تقنية Ultherapy PRIME الفريدة من نوعها مع التصوير في الوقت الحقيقي إطار العلاجات غير الجراحية الأخرى لاستهداف طبقات الأنسجة الغنية بالكولاجين والإيلاستين على مستويات متعددة من الأعماق، مما يوفر طاقة متسَّقة ودقيقة يكون المريض في أمس الحاجة إليها.1،2،3،4،6،7 تسمح آلية عمل منصَّة Ultherapy PRIME بالحصول على نتائج شد للجلد مخصَّصة من خلال تحفيز الكولاجين والإيلاستين، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى عام أو أكثر.1،2،3،4،6،7 تُشكِّل هذه المنصَّة خيارًا رائعًا لعلاج جميع أنواع البشرة ودرجات لونها للحفاظ على مظهر شبابي وصحي في جلسة واحدة فقط وبدون فترة نقاهة.1

وإزاء القيام بإجراء جلسات علاجية يبلغ عددها ثلاثة ملايين بتقنية Ultherapy حول العالم، تعمل منصَّة Ultherapy PRIME بشكل فعَّال وآمن على شد الجلد على الحاجبين والذقن والرقبة وتحسين مظهر الخطوط والتجاعيد على منطقة الصدر.1،2،3 حازت تقنية Ultherapy على رضا العملاء بنسبة 95% في السنة الأولى وتُعدَّ واحدة من أقوى الهيئات السريرية التي تم ذكرها في أكثر من 120 منشورًا و56 دراسة سريرية,2،4 صُممِّت منصَّة Ultherapy PRIME استنادًا إلى إرث من النتائج الآمنة والفعَّالة. تجعلكِ منصَّة Ultherapy PRIME تحصلين على مستوى الشد الذي تحتاجينه.

"يسعى المرضى الآن أكثر من أي وقت مضى، للحصول على علاجات مصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات بشرتهم الفريدة. "ولهذا السبب، يُعدَّ العلاج بمنصَّة Ultherapy الركن الأساسي في تطوُّر عملي المهني"، حسبما أفادت الدكتورة Sabrina Fabi، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة والمعروفة عالميًا. "توفر منصَّة Ultherapy PRIME الجديدة جميع المزايا الفائقة لمنصَّة Ultherapy الخاصة بشد البشرة دون الحاجة إلى التدخل الجراحي والتي تدوم لفترات طويلة، وقد صاحبها الآن تطورات كبيرة. تُحسِّن منصَّة Ultherapy PRIME جودة البشرة، وتعمل على تلبية احتياجات المرضى المتنوعة من جميع أنواع البشرة الذين يأملون في الخضوع لعلاج شد البشرة دون تدخل جراحي والحصول على مظهر أكثر شبابًا وصحة في جلسة واحدة فقط وبدون فترة نقاهة.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول منصَّة Ultherapy PRIME، تفضَّل بزيارة Ultherapy وتابع @Ultherapy على Instagram.

نبذة عن شركة Merz Aesthetics

Merz Aesthetics هي شركة متخصَّصة في مجال الطب التجميلي وتمتلك سجلاً حافلاً فيما يتعلق بتمكين أخصائيي الرعاية الصحية والمرضى والعاملين من بث روح الثقة في حياتهم اليومية. نهدف إلى مساعدة الأشخاص في جميع أنحاء العالم على الحصول على أفضل مظهر وإضفاء شعور الراحة والعيش بمنتهى الرضا والاطمئنان - بغض النظر عما يتراءى لكل فرد عن الآخر. وقد أثبتت منتجاتها مدى فعاليتها من الناحية السريرية، وتتضمَّن مجموعة منتجاتها الحقن والأجهزة وعلاجات العناية بالبشرة المصمَّمة لتلبية احتياجات كل مريض بمستويات عالية من السلامة والفعالية. تشتهر شركة Merz Aesthetics، وهي شركة مملوكة للعائلة منذ أكثر من 115 عامًا، ببناء علاقات فريدة مع العملاء الذين يشعرون وكأنهم عائلة. يقع المقر الرئيسي العالمي لشركة Merz Aesthetics في مدينة رالي، بولاية كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك حضورًا تجاريًا في 90 دولة حول العالم. وتُشكِّل أيضًا جزء من Merz Group، التي تأسست عام 1908 ومقرها في فرانكفورت، ألمانيا. تعرَّف على المزيد على merzaesthetics .

نبذة عن منصَّة ®Ultherapy:

تمت الموافقة على إجراء Ultherapy® غير الجراحي من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لشد الجلد في منطقة الرقبة وعلى الحاجب وتحت الذقن بالإضافة إلى تحسين مظهر الخطوط والتجاعيد على منطقة الصدر. تمثلت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في التجارب السريرية في الاحمرار والتورم والألم والتأثيرات العصبية المؤقتة. تتوفَّر الأحداث الضائرة المُبلغ عنها من المراقبة بعد التسويق في إرشادات الاستخدام (IFU). يُرجى الاطّلاع على إرشادات الاستخدام (IFU) للحصول على معلومات حول المنتج والسلامة، بما في ذلك القائمة الكاملة لهذه الأحداث على Ultherapy/IFU .

المراجع:

*متوسط ​​الزيادة المُبلغ عنها في سرعة النظام مقارنةً بسرعة منصَّة Ultherapy القديمة استنادًا إلى دراسة استقصائية مُقدَّمة من قِبل مقدمي الخدمة.

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