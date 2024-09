Merz Aesthetics تُعلن عن إطلاق منصَّة Ultherapy PRIME باعتبارها الجيل التالي من علاجات شد الجلد غير الجراحية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Merz Aesthetics، أكبر شركة متخصَّصة في مجال الطب التجميلي في العالم، اليوم عن إطلاق منصَّة Ultherapy PRIME - وهو غير جراحي للطب التجميلي معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويقوم بشد الجلد لفترات طويلة الأمد في جلسة واحدة وبدون فترة نقاهة. 1

تعكس منصَّة Ultherapy PRIME تطوُّر Ultherapy®، والذي تم الاعتراف به كمعيار الكفاءة الذهبية لشد البشرة غير الجراحي نظرًا لهيكله الكبير من الأدلة السريرية وآلية العمل الراسخة (MOA) ورضا المرضى العالي. 1،2،3 صُممِّت منصَّة Ultherapy PRIME استنادًا إلى إرث من النتائج الطبيعية المعتمدة، وتُعيد تعريف مستقبل شد الجلد غير الجراحي من خلال الجمع بشكلٍ فريد بين تقنية الموجات فوق الصوتية المتقدمة والتصوير الإشعاعي الحي في الوقت الحقيقي والنتائج المعتمدة. تُسهِّم هذه التطورات في تعزيز النتائج طويلة الأمد إلى جانب الحصول على بشرة بمظهر أكثر صحة ونضارة. 1،2،3،4،5

يوفر التصميم العصري ونظام التشغيل المتقدم للمنصَّة علاجات أسرع بنسبة 20%*، وبيئة عمل متطورة، وسير عمل أكثر كفاءة لأخصائيي الرعاية الصحية التجميلية. توفر شاشة Ultherapy PRIME الأكبر بنسبة 35% ومعدل تحديث الصورة الأسرع صورًا أكثر سطوعًا ووضوحًا من جميع الزوايا، ومن ثمَّ، ضمان الاستمتاع بتجربة تصوير حية.8

صرَّح Bob Rhatigan، الرئيس التنفيذي لشركة Merz Aesthetics قائلاً: "يوضح إطلاق منصَّة Ultherapy PRIME التزامنا الراسخ بمواصلة الابتكار". "وبما أننا الشركة الرائدة في مجال شد البشرة غير الجراحي، تنتابنا حالة من الحماس الشديد لتقديم منصَّة Ultherapy PRIME لعملائنا باعتبارها الجيل القادم من المنصَّة الرائدة وكتكنولوجيا معتمدة وخيار علاجي قابل للتخصيص وطويل الأمد."

تتجاوز تقنية Ultherapy PRIME الفريدة من نوعها مع التصوير في الوقت الحقيقي إطار العلاجات غير الجراحية الأخرى لاستهداف طبقات الأنسجة الغنية بالكولاجين والإيلاستين على مستويات متعددة من الأعماق، مما يوفر طاقة متسَّقة ودقيقة يكون المريض في أمس الحاجة إليها.1،2،3،4،6،7 تسمح آلية عمل منصَّة Ultherapy PRIME بالحصول على نتائج شد للجلد مخصَّصة من خلال تحفيز الكولاجين والإيلاستين، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى عام أو أكثر.1،2،3،4،6،7 تُشكِّل هذه المنصَّة خيارًا رائعًا لعلاج جميع أنواع البشرة ودرجات لونها للحفاظ على مظهر شبابي وصحي في جلسة واحدة فقط وبدون فترة نقاهة.1

وإزاء القيام بإجراء جلسات علاجية يبلغ عددها ثلاثة ملايين بتقنية Ultherapy حول العالم، تعمل منصَّة Ultherapy PRIME بشكل فعَّال وآمن على شد الجلد على الحاجبين والذقن والرقبة وتحسين مظهر الخطوط والتجاعيد على منطقة الصدر.1،2،3 حازت تقنية Ultherapy على رضا العملاء بنسبة 95% في السنة الأولى وتُعدَّ واحدة من أقوى الهيئات السريرية التي تم ذكرها في أكثر من 120 منشورًا و56 دراسة سريرية,2،4 صُممِّت منصَّة Ultherapy PRIME استنادًا إلى إرث من النتائج الآمنة والفعَّالة. تجعلكِ منصَّة Ultherapy PRIME تحصلين على مستوى الشد الذي تحتاجينه.

"يسعى المرضى الآن أكثر من أي وقت مضى، للحصول على علاجات مصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات بشرتهم الفريدة. "ولهذا السبب، يُعدَّ العلاج بمنصَّة Ultherapy الركن الأساسي في تطوُّر عملي المهني"، حسبما أفادت الدكتورة Sabrina Fabi، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة والمعروفة عالميًا. "توفر منصَّة Ultherapy PRIME الجديدة جميع المزايا الفائقة لمنصَّة Ultherapy الخاصة بشد البشرة دون الحاجة إلى التدخل الجراحي والتي تدوم لفترات طويلة، وقد صاحبها الآن تطورات كبيرة. تُحسِّن منصَّة Ultherapy PRIME جودة البشرة، وتعمل على تلبية احتياجات المرضى المتنوعة من جميع أنواع البشرة الذين يأملون في الخضوع لعلاج شد البشرة دون تدخل جراحي والحصول على مظهر أكثر شبابًا وصحة في جلسة واحدة فقط وبدون فترة نقاهة.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول منصَّة Ultherapy PRIME، تفضَّل بزيارة Ultherapy وتابع @Ultherapy على Instagram.

نبذة عن شركة Merz Aesthetics

Merz Aesthetics هي شركة متخصَّصة في مجال الطب التجميلي وتمتلك سجلاً حافلاً فيما يتعلق بتمكين أخصائيي الرعاية الصحية والمرضى والعاملين من بث روح الثقة في حياتهم اليومية. نهدف إلى مساعدة الأشخاص في جميع أنحاء العالم على الحصول على أفضل مظهر وإضفاء شعور الراحة والعيش بمنتهى الرضا والاطمئنان - بغض النظر عما يتراءى لكل فرد عن الآخر. وقد أثبتت منتجاتها مدى فعاليتها من الناحية السريرية، وتتضمَّن مجموعة منتجاتها الحقن والأجهزة وعلاجات العناية بالبشرة المصمَّمة لتلبية احتياجات كل مريض بمستويات عالية من السلامة والفعالية. تشتهر شركة Merz Aesthetics، وهي شركة مملوكة للعائلة منذ أكثر من 115 عامًا، ببناء علاقات فريدة مع العملاء الذين يشعرون وكأنهم عائلة. يقع المقر الرئيسي العالمي لشركة Merz Aesthetics في مدينة رالي، بولاية كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك حضورًا تجاريًا في 90 دولة حول العالم. وتُشكِّل أيضًا جزء من Merz Group، التي تأسست عام 1908 ومقرها في فرانكفورت، ألمانيا. تعرَّف على المزيد على merzaesthetics .

نبذة عن منصَّة ®Ultherapy:

تمت الموافقة على إجراء Ultherapy® غير الجراحي من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لشد الجلد في منطقة الرقبة وعلى الحاجب وتحت الذقن بالإضافة إلى تحسين مظهر الخطوط والتجاعيد على منطقة الصدر. تمثلت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في التجارب السريرية في الاحمرار والتورم والألم والتأثيرات العصبية المؤقتة. تتوفَّر الأحداث الضائرة المُبلغ عنها من المراقبة بعد التسويق في إرشادات الاستخدام (IFU). يُرجى الاطّلاع على إرشادات الاستخدام (IFU) للحصول على معلومات حول المنتج والسلامة، بما في ذلك القائمة الكاملة لهذه الأحداث على Ultherapy/IFU .

المراجع:

*متوسط ​​الزيادة المُبلغ عنها في سرعة النظام مقارنةً بسرعة منصَّة Ultherapy القديمة استنادًا إلى دراسة استقصائية مُقدَّمة من قِبل مقدمي الخدمة.

© 2024 Merz North America, Inc. وMerz وMerz Aesthetics هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Merz Pharma GmbH & Co. KGaA في الولايات المتحدة و/أو بعض البلدان الأخرى. وتُعدَّ Ultherapy وUlthera علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لشركة Ulthera, Inc. في الولايات المتحدة و/أو بعض البلدان الأخرى. تتم تغطية الميزات المختلفة لنظام ULTHERA® من خلال براءات الاختراع الأمريكية المُحدَّدة في . تم إصدار براءات اختراع أمريكية ودولية أخرى تمتلك شركة Ulthera, Inc. حقوقها أو نشرها أو تعليقها.

