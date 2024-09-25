منظمة التعاون الرقمي وجامعة الدول العربية توقعان مذكرة تفاهم لتسريع التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية

MENAFN - AETOSWire) وقعت منظمة التعاون الرقمي - وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي- مذكرة تفاهم مع الدول العربية للتعاون في تطوير رقمي شامل ومستدام.

ووقع مذكرة التفاهم الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، وجرى التوقيع في 23 سبتمبر؛ على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعاون منظمة التعاون الرقمي وجامعة الدول العربية في تسريع الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام، والعمل معًا من أجل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات، وتسريع نمو التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية. وتشمل مجالات التعاون: تطوير السوق الرقمية، والتوافق في السياسات والتشريعات في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والبحث، والتطوير.

وبحسب المذكرة، سيقوم الطرفان بإجراء البحوث والدراسات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، كما سيتبادلان المعرفة من أجل سد الفجوة الرقمية عبر تحسين البنية التحتية الرقمية، والحوكمة الرقمية، والمهارات الرقمية، والوعي الرقمي.

وفي هذا الشأن، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، "إنّ مهمتنا هي تعزيز التعاون والتفاهم المتبادل، والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول والجهات غير الأعضاء، إذ نهدف إلى ضمان حصول كل دولة، وشركة، وفرد على فرصة متكافئة للازدهار في اقتصاد رقمي شامل، وعابر للحدود، ومستدام. وباعتبارها أقدم منظمة حكومية إقليمية؛ تؤدي جامعة الدول العربية دورًا محوريًا في توحيد رؤية المنطقة للمستقبل الرقمي. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة عبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق لتمكين رواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو والازدهار".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط، "لا بد للمنطقة العربية أن تُواكب التغيرات التكنولوجية السريعة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. وهذا يشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعليم التكنولوجي والابتكار، وضمان الوصول واسع النطاق إلى الأدوات والخدمات الرقمية. وبالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي، سنعمل على تطوير السياسات الرقمية في الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. كما يؤكد توقيع مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بالاستفادة من التكنولوجيا كأداة هامة في مكافحة الفقر، وتعزيز الأمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية".

وتأتي مذكرة التفاهم في أعقاب لقاء ثنائي في القاهرة بين منظمة التعاون الرقمي وجامعة الدول العربية في مايو عام 2024، حيث عبّر كلا الجانبين عن أهميّة التزامهما بتأطير التعاون وتعزيزه بما يخدم مصالح الدول الأعضاء والاقتصاد الرقمي العالميّ ككل.

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