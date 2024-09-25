بدعم خاص من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كشريك استراتيجي

ستُعقد النسخة المنتظرة بشغف من "توظيف × زاهب" لعام 2024- الذي ازدادت شعبيته بشكل مستمر على مدار 17 نسخة حتى الآن، ويُمكن للمواطنين الإماراتيين حضوره مجاناً- في مركز أدنيك أبوظبي بين 19 و21 نوفمبر 2024. ويُعرف "توظيف x زاهب" على نطاق واسع باعتباره الحدث الأهم في تقويم فعاليات التوطين في دولة الإمارات، ويكتسب مكانة خاصّة في قلوب ووجدان الطلبة والخريجين الإماراتيين الشباب، بالإضافة إلى المهنيين ذوي الخبرة الذين يسعون إلى تحسين مهاراتهم أو التحوّل إلى مسارات مهنيّة بديلة.

سيتضمن المعرض خدمات التوجيه المهني، جلسات محاكاة المقابلات، والجولات الإرشادية في قاعة المعرض. بالإضافة إلى محطة لالتقاط الصور المهنية، سيكون هناك مسابقات مثيرة تتيح للزوار فرصة الفوز بجوائز قيمة. ومن أبرز الفعاليات ورش العمل الحصرية التي يقودها محترفون، حيث يمكن للزوار اكتساب استراتيجيات عملية في كتابة السيرة الذاتية ومهارات التفاوض. وسيشمل الحدث أيضاً جلسات تحفيزية يقدمها قادة رأي من مختلف القطاعات، حيث يشاركون رؤاهم الشخصية ونصائحهم لتحقيق النجاح المهني. كما تتضمن الفعالية جلسات نقاش حول قضايا تنظيمية مهمة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: "يسرنا -كشريك استراتيجي حكومي- المساهمة بدعم النسخة الجديدة من معرض "توظيف x زاهب"، نظراً لكونه منصّة استثنائية تتيح للشباب الإماراتي الفرصة للازدهار والارتقاء ضمن مختلف القطاعات الحيويّة الحكوميّة والخاصّة، وبما يتناسب مع مؤهلاتهم العلميّة وطموحاتهم وتطلعاتهم المستقبليّة. كما يعزّز المعرض من قدرة الشباب الإماراتي على دعم النمو الاقتصادي الوطني المعرفي ودفع التحوّل الرقمي الذكي بالإمارة".

وتابع سعادته: "يجسّد دعم الغرفة التزامها المتواصل بتطوير مهارات المبدعين الشباب والارتقاء بقدراتهم الإبداعيّة والفكريّة، ليتمكّنوا من الانطلاق عبر مختلف القطاعات الحيويّة المحليّة، وبما يسهم في رفد قطاع الأعمال بالكوادر الإماراتيّة المبدعة والموهوبة لدفع القطاع نحو آفاق تنمويّة جديدة ومبتكرة، وتعزيز جاذبيته وتنافسيته على مستوى المنطقة والعالم. كما تنسجم رعايتنا للحدث مع توجهاتنا الرامية إلى دعم جهود التوطين بالدولة وتحقيق التنمية الاقتصاديّة الوطنيّة المستدامة والشاملة".

وقد علق فادي حرب، مدير الفعاليات في إنفورما الشرق الأوسط، على "توظيف x زاهب" قائلاً: "لقد صمّمنا المعرض ليكون أكثر من مجرد منصّة للتوظيف، حيث يقدّم نظرة معمّقة على المسارات الوظيفية المثيرة المتاحة، مع فرص للإرشاد من خبراء في عدة مجالات. بالإضافة إلى التركيز على التوظيف، يتناول الحدث قضايا وطنية حيوية ومستقبل الإمارات كمركز للصناعات المتقدمة."

كما يشهد الحدث موضوعات مهمة مثل "جهود ومستهدفات التوطين" و"تميّز قطاع التعليم"، بالإضافة إلى "تمكين التنوّع" الذي يركز على دمج المرأة الإماراتية في سوق العمل.