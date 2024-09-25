منتدى المستقبل الحضري في مجموعة البريكس يجذب أكثر من 13000 مشارك من أكثر من 30 دولة حول العالم

MENAFN - AETOSWire) اختتمت في موسكو فعاليات منتدى المستقبل الحضري لمجموعة البريكس الذي أقيم تحت عنوان (المدينة السحابية)، حيث شهد المنتدى الذي أقيم في 18 و19 سبتمبر حضور خبراء لمناقشة مستقبل التنمية المستدامة في المدن الكبرى في الدول الأعضاء. كما تضمنت الفعالية تكريم موسكو بجائزة الابتكار العالمي. كما شهد المنتدى إصدار العديد من التصنيفات المرموقة. حيث احتلت موسكو المرتبة الأولى بين أفضل خمس مدن في مجموعة البريكس من حيث التطور في مجالي التكنولوجيا والفضاء، واحتلت المركز الثالث في تصنيف بريكس 250، كما ظهرت في قائمة العشرة الأوائل في مؤشر الابتكار العالمي للمدن العالمية في مجال الصحة والسلامة والبيئة، التي تعده المدرسة العليا للاقتصاد التابعة للجامعة الوطنية للبحوث.

يترأس المنتدى تقليدياً راي كوون تشونغ الحائز على جائزة نوبل للسلام. والذي أشاد خلال الفعالية بالإنجازات التي حققتها موسكو في مواجهة التحديات البيئية.

وقال تشونغ:” تتميز موسكو بدور ريادي في مواجهة التحديات الحضرية المعاصرة، وخاصة تلك المتعلقة بالتغير المناخي. لقد قدمت لنا من خلال منتدى بريكس للمستقبل الحضرية نماذج ناجحة لإدارة المدن بشكل مستدام. من وجهة نظري كمتخصص في هذا المجال، فإن تبني هذه التجارب يعد خطوة بالغة الأهمية لبناء مدن أكثر مرونة وقدرة على التكيف.“.

وشهد المنتدى مشاركة 24 وفداً من 21 دولة من بينها كوريا الجنوبية والصين والهند والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى مختلفة.

شهد المنتدى مشاركة نخبة من الخبراء والقيادات العالمية، من بينهم ميمونة محمد شريف، عمدة كوالالمبور والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وجيفري ساكس، المستشار الاقتصادي للأمين العام للأمم المتحدة، ودارون أسيموغلو، الخبير الاقتصادي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة، محافظ العاصمة البحرينية، والحائز على جائزة نوبل توماس سودوف.

وأشار الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس خلال كلمته في المنتدى إلى أنه من المتوقع أن تستضيف دول البريكس قريباً أكثر من نصف مدن العالم الكبرى، كما أسفرت الجهود التعاونية للدول الأعضاء في المجموعة عن نتائج مبهرة.

كما أعرب ساكس عن استغرابه قائلاً” هناك تعاون تعاون حقيقي بين دول البريكس. وهذا أمر مذهل. لكنني أود أيضاً أن أرى هذا النوع من التعاون بين كل من الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك بين الولايات المتحدة والصين. فبدلاً من حالة الانقسام الحالية في العالم مع وجود معسكرين متعارضين، لما لا يكون هناك تعاون“.

وخلال المنتدى، تبادل الخبراء والمشاركون تجاربهم في تطوير الابتكارات، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في الحلول الحضرية، وتطوير تقنيات”المدن الذكية“، وتحقيق نجاحات في إنشاء الخدمات السحابية.

كما تناول المنتدى التهديدات التي يشكلها ارتفاع معدلات التحضر والتطور التكنولوجي السريع. فقد أعرب دارون أسيموغلو، الخبير الاقتصادي والأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن مخاوفه بشأن دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمدن الكبرى قائلاً:”لقد ثبت أن أدوات اتخاذ القرار بمساعدة الذكاء الاصطناعي لا تجعل العملية أكثر كفاءة. فغالباً ما تفتقر نماذج الذكاء الاصطناعي إلى المعلومات الكافية وترتكب الأخطاء. ولكن حتى عندما تكون لديها بيانات ذات جودة، فإن هذه التقنيات تُثبط من عزيمة الناس وتقوض رغبتهم في الإبداع“.

وإلى جانب المناقشات حول الفرص والتهديدات، اعتاد المنتدى على تكريم المدن الكبرى وقادتها لمساهماتهم في التنمية المستدامة ومعالجة القضايا البيئية خلال حفل توزيع جائزة الابتكار العالمي. وتؤكد الجائزة على أهمية وأولوية التقدم التكنولوجي في تحقيق التنمية المستدامة. حيث قدم الحائز على جائزة نوبل للسلام راي كوون تشونغ الجائزة إلى عمدة موسكو سيرغي سوبيانين. واختار الخبراء موسكو الأفضل في فئة شق”المدن والمجتمعات المستدامة“ لجهودها في تطبيق تقنيات مستدامة مبتكرة في مجالات حماية التربة والمياه والهواء. حيث فازت العاصمة الروسية بالجائزة عن ثلاثة مشاريع، بما في ذلك روبوت التنظيف”بيكسل“، وأسطول بلدية موسكو، ومختبرات الرصد البيئي في المدينة.

كما تم خلال منتدى المستقبل الحضري للمدينة السحابية لدول البريكس الإعلان عن أفضل خمس مدن من دول البريكس بناءً على مؤشر البيئة الحضرية والابتكار. حيث يقوم هذا المؤشر، الذي أعده اتحاد منظمات بحثية من الصين والهند وروسيا، بتقييم المدن بناءً على قدرتها على تزويد السكان بإمكانية الوصول المريح إلى مجموعة واسعة من الخدمات المادية والرقمية. حيث حصلت موسكو على المركز الأول في التصنيف، محافظةً على مكانتها من العام السابق. كما كانت شنغهاي وسان بطرسبرغ وبكين وغوانغتشو من بين المدن الرائدة.

وأشار الخبراء الدوليون إلى التطور المكاني المتوازن في موسكو وسهولة وصول السكان إلى مجموعة متنوعة من خدمات المدينة. كما سلطوا الضوء على اعتماد المدينة للتقنيات الجديدة في مختلف القطاعات، والتقدم المستمر في البنية التحتية للنقل، وتوافر وسائل النقل العام. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها موسكو لحماية البيئة وضمان سهولة الوصول للجمهور إلى المساحات الخضراء. وحسّنت موسكو ترتيبها في العديد من المؤشرات مقارنةً بالعام السابق، مما عزز مكانتها الرائدة.

كما كُشف النقاب في موسكو عن نتائج مؤشر بريكس -250، الذي جمعته المجلة الاقتصادية العالمية”وورلد إيكونوميك جورنال“ (هونغ كونغ، الصين). وحصلت العاصمة الروسية على المركز الثالث بين عواصم الأعمال في دول البريكس، حيث احتلت بكين المركز الأول وجاءت أبوظبي في المركز الثاني. كما احتلت الشركات الروسية التالية مراكز متقدمة في تصنيف شركات التكنولوجيا في مجموعة بريكس بناءً على إمكاناتها في تطوير التكنولوجيا الجديدة والابتكار والاستدامة والتركيز الاستراتيجي، خاصة فيما يتعلق باستراتيجياتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات: سبير وييندكس وروستيليكوم و في تي بي وفي كونتاكت ومويكس وروس نفت ومجموعة إكس 5وغيرها.

كما عُرضت في المنتدى نتائج مؤشر الابتكار العالمي للمدن العالمية للصحة والسلامة والبيئة لعام 2024. حيث حلل خبراء من معهد الدراسات الإحصائية واقتصاديات المعرفة التابع للمدرسة العليا للاقتصاد بالجامعة الوطنية للبحوث الاقتصادية المزايا التنافسية للمدن من حيث جاذبيتها لرواد العلوم والتكنولوجيا الفائقة والقطاعات الإبداعية. حيث احتلت موسكو مكانها ضمن المراكز العشرة الأولى في المؤشر، حيث حققت درجات عالية في فئات”التطور التكنولوجي“ و”الصناعات المبتكرة“ و”البيئة الحضرية“. كما احتلت لندن ونيويورك وطوكيو وبكين وسان فرانسيسكو وباريس وشنغهاي ولوس أنجلوس وسيول المراكز العشرة الأولى.

كما استعرض جناح حكومة مدينة موسكو في المنتدى مجموعة واسعة من الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها أن تشكل مستقبل العديد من الصناعات. وقد قدمت 17 شركة روسية رائدة، من بينها مجموعة موسكو للابتكار وشركة سكولكوفو، حلولاً مبتكرة في مجالات مثل إعادة تدوير البلاستيك، والروبوتات، واستكشاف الفضاء، والطاقة المتجددة. وقد أظهر هذا العرض الواسع للابتكارات الروسية مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال التكنولوجيا.

وتم تنظيم خمسة عشر عرضاً ترويجياً لضيوف المنتدى، حيث اجتذبت أكثر من 150 مشاركاً. وقد زارت الوفود الأجنبية مرافق رئيسية للبنية التحتية التكنولوجية في موسكو مثل مركز حالة المترو والتوأم الرقمي لموسكو ومجمع سكولكوفو للتكنولوجيا وغيرها.

كما أقيم منتدى المدن الخضراء لدول البريكس الذي نظمته حكومة مدينة موسكو لأول مرة كجزء من المنتدى. وكان البرنامج البيئي المكثف للمنتدى بمثابة منصة لتبادل الخبرات ومناقشة دمج الابتكارات الخضراء في الحياة الحضرية.

حيث ركز منتدى المدن الخضراء لدول البريكس على الجوانب العملية والنظرية لمواجهة التحديات: عرض واختبار الأساليب المبتكرة، وتقليل التأثيرات البشرية، ووضع استراتيجيات التنمية المستدامة، وتعزيز العادات الخضراء، وزيادة وعي المواطنين بسبل الحفاظ على البيئة.

وكان من بين المشاركين في منتدى المدن الخضراء لدول البريكس: راي كوون تشونغ؛ ومحمد الأحمري ممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ ونسيبة المرزوقي مدير إدارة الدراسات والبحوث والتطوير في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومريم أحمد الريسي رئيسة قسم التخطيط الحضري في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. الدكتور باتير بيرديكليشيف ممثل منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي؛ وسيرغي بوبيليف رئيس قسم الاقتصاد البيئي في كلية الاقتصاد في جامعة موسكو الحكومية، وهو أستاذ ودكتور في الاقتصاد وعضو فخري في الاتحاد الروسي وأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية والأكاديمية الروسية لعلم البيئة.

كان من أبرز فعاليات منتدى بريكس للمدن الخضراء هو الملتقى البيئي الدولي بعنوان”الرمز الأخضر لموسكو“. وقد استقطب هذا الحدث أكثر من 1700 مشارك من 27 دولة، سواء عبر الإنترنت أو في مكان انعقاده في زاريادي.