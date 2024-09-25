كشفت شركة Data Dynamics عن Zubin، برنامج إدارة البيانات ذاتية الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت اليوم شركة Data Dynamics ، الشركة الرائدة في حلول إدارة بيانات المؤسسات، عن Zubin، وهو برنامج مبتكر لإدارة البيانات ذاتية الخدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي. سيقوم Zubin بإعادة تعريف كيفية تعامل المؤسسات مع إدارة المخاطر والخصوصية والسيادة والتحسين والاستدامة في نظام البيانات الخاص بها. يأتي إطلاق Zubin في لحظة محورية، تتماشى تمامًا مع التركيز العالمي على سيادة البيانات والذكاء الاصطناعي الأخلاقي وخصوصية البيانات. يدافع Zubin عن المبادئ الأساسية للثقة الرقمية وسهولة الوصول إلى البيانات، ويوجه المنظمات خلال عصر الذكاء الاصطناعي بثقة ووضوح. من خلال إنشاء عملية موحدة وسلسة، يعزز Zubin المساءلة والاتساق عبر المؤسسة، مما يضع الأساس لرؤية أوسع: تمكين حقوق بيانات المواطنين.
يُعدّ Zubin رائدًا في نهج "تسهيل الوصول إلى البيانات من خلال التصميم" الأول من نوعه في الصناعة، باستخدام إطار الخدمة الذاتية "افعل ذلك بنفسك" الذي يضع ملكية البيانات والتحكم فيها والعمل بها مباشرة في أيدي مالكي البيانات والتطبيقات. يدمج هذا النهج الشفافية والمساءلة والإشراف المسؤول في صميم عمليات إدارة البيانات في المؤسسة. بينما تتصارع المؤسسات مع التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي، الذي من المتوقع أن يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، فإن الطلب على خصوصية البيانات يعيد تشكيل المشهد، مما يخلق فرصًا ومخاطر على حد سواء. تواجه الشركات التحدي الإستراتيجي المتمثل في تحقيق التوازن بين توقعات العملاء والالتزامات التنظيمية والحاجة إلى الابتكار. تشتد التحديات في ظل كون 80% من بيانات المؤسسات غير منظمة وغير مُدارة، مما يجعل دقة البيانات مهمة ضخمة لنمذجة الذكاء الاصطناعي، خاصة بالنظر إلى اعتماد نموذج اللغة الكبيرة على البيانات غير المنظمة.
يعمل Zubin على تمكين المؤسسات من إدارة البيانات المركزية والتحكم اللامركزي في البيانات، مما يتيح لتكنولوجيا المعلومات المركزية وضع سياسات بيانات مخصصة مع منح أصحاب المصلحة على جميع المستويات في نفس الوقت. من مجموعة C إلى مالكي البيانات، يوفر Zubin لكل مستخدم القدرة على اكتشاف البيانات وتحديدها والعمل عليها وتحويلها وتدقيقها من خلال واجهة بديهية ذاتية الخدمة منخفضة الرمز. إنه يجلب الاتساق والتوحيد في جميع أنحاء المؤسسة، ويقدم رؤى دقيقة، ويوصي بسير العمل، وأتمتة الإجراءات، وضمان الأمن والحوكمة من خلال عمليات التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC).
قال Piyush Mehta، الرئيس التنفيذي لشركة Data Dynamics: "في عالم تستهلكه حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتنفيذها، فإن توفير الشفافية في إدارة البيانات أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة الرقمية بين الشركات وعملائها". "في Data Dynamics، نتعامل مع البيانات بأعلى مستوى من الاحترام-مع ضمان إدارة كل بايت بمسؤولية، وإعادة ملكية البيانات إلى أولئك الذين ينشئونها. يجسد Zubin هذه الفلسفة، ويعزز ثقافة الملكية والمساءلة، ويضع قوة إدارة البيانات مباشرة في أيدي المستخدمين. مع Zubin، قمنا ببناء شيء خاص حقًا-مستقبل حيث تؤدي الرؤية إلى الثقة، وتؤدي الثقة إلى الموافقة، وتخلق الموافقة التمكين، ويستمد التمكين القيمة للجميع. هذه هي رؤيتنا المشتركة، وهي رؤية نلتزم بشدة بتحقيقها مع عملائنا وشركائنا".
قالت Jennifer Glenn، مديرة الأبحاث في IDC: "يجب على الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمان أمن وخصوصية بياناتها لغرس الثقة مع عملائها وشركائها والامتثال لمتطلبات سيادة البيانات. هذا يتطلب إعادة التفكير في كيفية تسخير البيانات وإدارتها". "المنظمات التي تدمج حوكمة البيانات المركزية مع العمل اللامركزي هي أكثر قدرة على استخراج القيمة من بياناتها، من خلال ضمان بقائها متاحة للمستخدمين والأجهزة المناسبة عند الحاجة".
يتمتع Zubin بست قدرات رئيسية تجعله لا غنى عنها لإدارة البيانات الحديثة: خصوصية البيانات في الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر والوصول، وسيادة البيانات، وتمكين مالك البيانات، ووجهات النظر القائمة على الأدوار لبياناتك، وإدارة البيانات في السحابة الهجينة. تعمل هذه مجتمعة على تحويل كيفية تعامل المؤسسات مع بياناتها، وضمان أنها آمنة ومتوافقة ومُحسّنة للمتطلبات المتنوعة للعصر الرقمي.
اعرف المزيد عن Zubin . تتوفر أيضًا ورقة IDC Spotlight بعنوان إعادة التفكير في أمن البيانات .
البايت في مكانها الصحيح. امتلكها. وثق بها.
حول Data Dynamics
تقف Data Dynamics، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة بيانات المؤسسات، في طليعة التحول على مستوى الصناعة نحو الثقة الرقمية وتسهيل الوصول إلى البيانات. تحظى الشركة بثقة أكثر من 300 منظمة، بما في ذلك 25% من شركات Fortune 20، وهي معروفة بالتزامها بإنشاء نظام بيئي شفاف وموحد ومُمكّن للبيانات. سواء كانت الشركة تتعامل مع مخاطر البيانات أو الخصوصية أو السيادة أو التحسين أو الاستدامة، فإنها تستهل عصرًا جديدًا حيث تقع ملكية البيانات والتحكم فيها وقابليتها للتنفيذ على عاتق مالكي البيانات. تابعنا على LinkedIn .
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