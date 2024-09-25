كشفت شركة Data Dynamics عن Zubin، برنامج إدارة البيانات ذاتية الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت اليوم شركة Data Dynamics ، الشركة الرائدة في حلول إدارة بيانات المؤسسات، عن Zubin، وهو برنامج مبتكر لإدارة البيانات ذاتية الخدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي. سيقوم Zubin بإعادة تعريف كيفية تعامل المؤسسات مع إدارة المخاطر والخصوصية والسيادة والتحسين والاستدامة في نظام البيانات الخاص بها. يأتي إطلاق Zubin في لحظة محورية، تتماشى تمامًا مع التركيز العالمي على سيادة البيانات والذكاء الاصطناعي الأخلاقي وخصوصية البيانات. يدافع Zubin عن المبادئ الأساسية للثقة الرقمية وسهولة الوصول إلى البيانات، ويوجه المنظمات خلال عصر الذكاء الاصطناعي بثقة ووضوح. من خلال إنشاء عملية موحدة وسلسة، يعزز Zubin المساءلة والاتساق عبر المؤسسة، مما يضع الأساس لرؤية أوسع: تمكين حقوق بيانات المواطنين.

يُعدّ Zubin رائدًا في نهج "تسهيل الوصول إلى البيانات من خلال التصميم" الأول من نوعه في الصناعة، باستخدام إطار الخدمة الذاتية "افعل ذلك بنفسك" الذي يضع ملكية البيانات والتحكم فيها والعمل بها مباشرة في أيدي مالكي البيانات والتطبيقات. يدمج هذا النهج الشفافية والمساءلة والإشراف المسؤول في صميم عمليات إدارة البيانات في المؤسسة. بينما تتصارع المؤسسات مع التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي، الذي من المتوقع أن يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، فإن الطلب على خصوصية البيانات يعيد تشكيل المشهد، مما يخلق فرصًا ومخاطر على حد سواء. تواجه الشركات التحدي الإستراتيجي المتمثل في تحقيق التوازن بين توقعات العملاء والالتزامات التنظيمية والحاجة إلى الابتكار. تشتد التحديات في ظل كون 80% من بيانات المؤسسات غير منظمة وغير مُدارة، مما يجعل دقة البيانات مهمة ضخمة لنمذجة الذكاء الاصطناعي، خاصة بالنظر إلى اعتماد نموذج اللغة الكبيرة على البيانات غير المنظمة.

يعمل Zubin على تمكين المؤسسات من إدارة البيانات المركزية والتحكم اللامركزي في البيانات، مما يتيح لتكنولوجيا المعلومات المركزية وضع سياسات بيانات مخصصة مع منح أصحاب المصلحة على جميع المستويات في نفس الوقت. من مجموعة C إلى مالكي البيانات، يوفر Zubin لكل مستخدم القدرة على اكتشاف البيانات وتحديدها والعمل عليها وتحويلها وتدقيقها من خلال واجهة بديهية ذاتية الخدمة منخفضة الرمز. إنه يجلب الاتساق والتوحيد في جميع أنحاء المؤسسة، ويقدم رؤى دقيقة، ويوصي بسير العمل، وأتمتة الإجراءات، وضمان الأمن والحوكمة من خلال عمليات التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC).

قال Piyush Mehta، الرئيس التنفيذي لشركة Data Dynamics: "في عالم تستهلكه حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتنفيذها، فإن توفير الشفافية في إدارة البيانات أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة الرقمية بين الشركات وعملائها". "في Data Dynamics، نتعامل مع البيانات بأعلى مستوى من الاحترام-مع ضمان إدارة كل بايت بمسؤولية، وإعادة ملكية البيانات إلى أولئك الذين ينشئونها. يجسد Zubin هذه الفلسفة، ويعزز ثقافة الملكية والمساءلة، ويضع قوة إدارة البيانات مباشرة في أيدي المستخدمين. مع Zubin، قمنا ببناء شيء خاص حقًا-مستقبل حيث تؤدي الرؤية إلى الثقة، وتؤدي الثقة إلى الموافقة، وتخلق الموافقة التمكين، ويستمد التمكين القيمة للجميع. هذه هي رؤيتنا المشتركة، وهي رؤية نلتزم بشدة بتحقيقها مع عملائنا وشركائنا".

قالت Jennifer Glenn، مديرة الأبحاث في IDC: "يجب على الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمان أمن وخصوصية بياناتها لغرس الثقة مع عملائها وشركائها والامتثال لمتطلبات سيادة البيانات. هذا يتطلب إعادة التفكير في كيفية تسخير البيانات وإدارتها". "المنظمات التي تدمج حوكمة البيانات المركزية مع العمل اللامركزي هي أكثر قدرة على استخراج القيمة من بياناتها، من خلال ضمان بقائها متاحة للمستخدمين والأجهزة المناسبة عند الحاجة".

يتمتع Zubin بست قدرات رئيسية تجعله لا غنى عنها لإدارة البيانات الحديثة: خصوصية البيانات في الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر والوصول، وسيادة البيانات، وتمكين مالك البيانات، ووجهات النظر القائمة على الأدوار لبياناتك، وإدارة البيانات في السحابة الهجينة. تعمل هذه مجتمعة على تحويل كيفية تعامل المؤسسات مع بياناتها، وضمان أنها آمنة ومتوافقة ومُحسّنة للمتطلبات المتنوعة للعصر الرقمي.

اعرف المزيد عن Zubin . تتوفر أيضًا ورقة IDC Spotlight بعنوان إعادة التفكير في أمن البيانات .

البايت في مكانها الصحيح. امتلكها. وثق بها.

حول Data Dynamics

تقف Data Dynamics، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة بيانات المؤسسات، في طليعة التحول على مستوى الصناعة نحو الثقة الرقمية وتسهيل الوصول إلى البيانات. تحظى الشركة بثقة أكثر من 300 منظمة، بما في ذلك 25% من شركات Fortune 20، وهي معروفة بالتزامها بإنشاء نظام بيئي شفاف وموحد ومُمكّن للبيانات. سواء كانت الشركة تتعامل مع مخاطر البيانات أو الخصوصية أو السيادة أو التحسين أو الاستدامة، فإنها تستهل عصرًا جديدًا حيث تقع ملكية البيانات والتحكم فيها وقابليتها للتنفيذ على عاتق مالكي البيانات. تابعنا على LinkedIn .

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