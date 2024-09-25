رئيس الوزراء يؤكد أهمية التواصل المباشر مع المواطنين

رئيس الوزراء يؤكد أهمية التواصل المباشر مع المواطنين
التاريخ
9/25/2024 3:07:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول ( بترا ) - أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، مشددًا على أن واجب الحكومة خدمتهم والاستماع إلى احتياجاتهم.
وقال الدكتور حسان في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة إكس : " واجبنا أن نكون بين المواطنين، فمهمتنا خدمتهم. الملاحظات التي سمعتها في دير علّا وغور الصافي من المواطنين والمستثمرين مهمة وضرورية في قراراتنا وسياساتنا. سنعمل على معالجة عدد من الاحتياجات خلال أسابيع قليلة وضمان عدم التأخر في تنفيذ المتطلبات الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
--( بترا )
ع ط
25/09/2024 21:33:51
MENAFN25092024000117011021ID1108715391
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