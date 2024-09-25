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رئيس الوزراء يؤكد أهمية التواصل المباشر مع المواطنين

9/25/2024 3:07:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول ( بترا ) - أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، مشددًا على أن واجب الحكومة خدمتهم والاستماع إلى احتياجاتهم.
وقال الدكتور حسان في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة إكس : " واجبنا أن نكون بين المواطنين، فمهمتنا خدمتهم. الملاحظات التي سمعتها في دير علّا وغور الصافي من المواطنين والمستثمرين مهمة وضرورية في قراراتنا وسياساتنا. سنعمل على معالجة عدد من الاحتياجات خلال أسابيع قليلة وضمان عدم التأخر في تنفيذ المتطلبات الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
--( بترا )
ع ط
25/09/2024 21:33:51

MENAFN25092024000117011021ID1108715390

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