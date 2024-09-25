الاتصالات انقطاع الكيبل البحري بالوصلة التي تربط الكويت والخبر

ضعف جودة خدمات الإنترنت في البلاد.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الانقطاع



قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ان الكيبل البحري الدولي (فالكون) التابع لشركة GCX تعرض لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية، مما تسبب بضعف في جودة خدمات الإنترنت في البلاد.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس» أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع شركة GCX لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الانقطاع، كما يجري العمل مع مزودي خدمات الإنترنت على إعادة توجيه حركة البيانات عبر كوابل دولية بديلة لضمان استمرارية الخدمة.