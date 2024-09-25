Thursday, 26 September 2024 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البروفسور الإيطالي بيتر رامبينو: المملكة أصبحت مركزا عالميا

9/25/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة البروفسور الإيطالي رامبينو Pietro Paolo Rampino في لقاء ثقافي تحدث فيه عن كتابه "المملكة العربية السعودية: رؤية تتحقق SAUDI ARABIA، The vision Becomes Reality) بحضور المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة فيصل بن معمر، ومجموعة من الشخصيات المعنية بالمجالين التجاري والاقتصادي.
وعقد اللقاء ظهر اليوم بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بطريق خريص بالرياض، حيث أكد البروفسور بيترو باولو رامبينو نائب الرئيس وأمين الصندوق في الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة على أن اعتماد رؤية 2030 دليل على التزام المملكة بتعزيز نموذج التنمية المستدامة الذي لا يعزز مكانتها الاقتصادية العالمية فحسب بل يحقق أيضا توازناً بين الحداثة والتقاليد، وأشار إلى أن المملكة أصبحت مركزا عالميا للإنتاج والابتكار مما يتيح لها الظهور كقوة يتزايد تأثيرها يوماً بعد يوم على الساحة الاقتصادية العالمية، وهي أرض غنية بالفرص لرواد الأعمال الأجانب .
واستهل البروفسور بيترو رامبينو في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء، بالإشادة بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ودورها الثقافي، وتوجيه الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، الذي تفضل بكتابة مقدمة للكتاب، ولمعالي الأستاذ فيصل بن معمر، المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
وقال رامبينو : " إن الحديث عن المملكة العربية السعودية، هذا البلد العظيم، موضوع يستأثر بالاهتمام ويأخذ بالألباب "
وأضاف: "لقد أتتني فكرة تأليف هذا الكتاب من خبرتي الطويلة التي تمتد لعشرين عاماً بالعلاقات مع العالم العربي. فقد تيسر لي خلال مشواري المهني أن أشرف على تنظيم العديد من المهام التجارية في الدول العربية، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي"
وعبر كلمته أوضح رامبينو مدارات الكتاب ومضامينه وقال :إن هذا الكتاب يطمح إلى ردم الفجوة، ليكون أداة نافعة لكل من يرغب في التعرف على التفاعلات المركبة التي تجري في المملكة العربية السعودية، مع تركيز خاص على الأعمال التجارية، وعلى الجوانب الثقافية والاجتماعية في المجتمع السعودي، إضافة إلى علاقات المملكة مع إيطاليا وغيرها من الدول المهتمة"
وبين أن الهدف الرئيسي من الكتاب يمكن تلخيصه في العبارة التالية: " اعرف الماضي لتفهم الحاضر وتستشرف المستقبل"، وهي فكرة رئيسية تتكرر عبر الكتاب كله. كما يقدم الكتاب عدسة يمكن من خلالها استكشاف التفاعلات التاريخية، والاجتماعية، والاقتصادية، للمملكة، الأمر الذي ييسر ليس فهم التغيرات التي تشكل حاضر المملكة فحسب لكنه يساعد على توقع التطورات التي يمكن أن تحدث في المستقبل.
وأكد رامبينو في كلمته على أن "المملكة العربية السعودية تعدّ بالنسبة لرائد الأعمال الذي يتميز بالاطلاع ويتسم بالحذر أرضاً خصبة لفرص الأعمال الجديدة، وتعد مثالاً على كيفية تداخل التقاليد والابتكار لإيجاد مستقبل مزدهر ومستدام " وعلى أن كتابه يسعى إلى "إلهام رواد الأعمال السعوديين من خلال تقديم رؤى مهمة مستمدة من أمثلة على المناطق الصناعية الإيطالية- التي تعد ركائز التطوير للاقتصاد المتنوع- ودعم القطاع الخاص بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 – بدءا من مراكز التقنية الى الاستثمارات الدائرية، وتشكيل المناطق الصناعية كأساس لتقدم المملكة الاقتصادي وتجاوز التحديات الحالية" .
وأشار رامبينو إلى أهمية المناطق الصناعية حيث رأى أن أهميتها تكمن في اعتبارها "نموذجاً تشغيلياً لتعزيز الابتكار وضمان الإنتاج عالي الجودة وتقديم دفعة للتنمية الاقتصادية من خلال التخصص التجاري والتكتل كأداة لتوزيع المواقع الإنتاجية جغرافيا عبر البلاد."
لذلك – كما يوضح رامبينو - فإن الكتاب يقدم رسالة مزدوجة. فهو من جهة " يقدم المملكة العربية السعودية كأرض غنية بالفرص لرواد الأعمال الأجانب، مع تزويدهم بجميع الأدوات اللازمة للنجاح. ومن جهة أخرى يقدم لرواد الأعمال السعوديين نموذجا للإتقان الإيطالي ونموذجا للتنمية الاقتصادية قابلاً للتكرار. من خلال هذا المنظور الثنائي، يقترح الكتاب استراتيجية للتعاون والنمو المشترك، مما يضع الأساس لشراكة دائمة ومثمرة بين المملكة العربية السعودية وبقية دول العالم تقوم على تبادل المعرفة والتقنية وفرص الأعمال."
وأوضح رامبينو أن المملكة "تشهد تحولاً فريداً مدفوعاً بإصلاحات مستنيرة تتبنى كلا من الكفاءة في استخدام الطاقة والتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الابتكار التقني ونمو القطاع الخاص. تأتي هذه الطموحات لتوسيع وتحديث الاقتصاد من رؤية بلد لا يهدف فقط الى الاكتفاء الصناعي، ولكن أيضا للانفتاح على التعاون الدولي الاستراتيجي. وتعد هذه المبادرات أساسية في وضع المملكة كمركز عالمي للإنتاج والابتكار، مما يتيح لها الظهور كقوة يتزايد تأثيرها يوماً بعد يوم على الساحة الاقتصادية العالمية " .
وبالنسبة لرؤية المملكة 2030 رأى رامبينو أن "اعتماد رؤية 2030 لهو دليل على التزام المملكة بتعزيز نموذج التنمية المستدامة الذي لا يعزز مكانتها الاقتصادية العالمية فحسب بل يحقق أيضا توازناً بين الحداثة والتقاليد، ويتم ذلك من خلال التركيز الخاص على البيئة، وتشجيع الابتكار ودمج التقنيات المتقدمة في جميع مناحي الحياة."
وأضاف: "بصفتي إيطالياً يحب بلاده، فقد خصصت ملحقاً للعلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والتي تمتد لأكثر من 90 عاما من التاريخ. فقد شهد عام 2023 علامة فارقة في التعاون الاقتصادي بين البلدين بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى تهدف الى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وتعزيز الروابط الاقتصادية، وتشجيع استكشاف فرص الأعمال الجديدة.
واختتم كلمته منوها ببعض الشركات الإيطالية الموجودة في المملكة مثل ليوناردو، وويبيلد، ومابي، وبروجر، وماري تكنمونت وغيرها، كما سلط الضوء أيضا على أهمية مفهوم "صنع في السعودية" فيما يتعلق بالفرص المتاحة لرواد

MENAFN25092024000089011017ID1108715276

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث