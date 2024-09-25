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الزهراني: القهوة تقلل فرص الإصابة بالزهايمر

9/25/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al Watan) القهوة السعودية لها تاريخ طويل ومميز، حيث ارتبطت بشكل وثيق بالثقافة العربية ، وأصبحت رمزًا للثقافة والكرم، لم تكن جزءًا من الثقافة السعودية فقط بل أيضًا كانت نقطة انطلاق لتطور وانتشار القهوة في العالم أجمع ، رغم انتشار القهوة في جميع أنحاء العالم، وما زالت القهوة السعودية تحتفظ بطابعها التقليدي وبطريقة مميزة تبرز الثقافة العربية والهوية الفريدة للمملكة من زراعتها في جنوب المملكة إلى حصادها وتوزيعها.
واستضاف استديو SBC إخصائي التغذية د. سعد الزهراني ومن خلاله قام بالكشف عن فوائد القهوة وأضرارها ومدى تأثيرها على القوة العضلية
ويوضح من جانبه الزهراني "هناك عاملين أساسيين، الكافيين وهو يساعد في زيادة النشاط البدني ، ووجود حمض الكلوروجينيك يؤدي لتقليل امتصاص الكربوهيدرات مما يؤدي لزيادة الكتلة العضلية في داخل الجسم، والقهوة تحتوي على مضادات الأكسدة ما يؤدي إلى تقليل الإصابة بأمراض السرطان وشربها بشكل معتدل يؤدي لتقليل الإصابة بالزهايمر ومرض باركنسون والسكري النوع الأول".
وأضاف "أن شرب أكثر من كوبين يؤدي إلى المشاكل الصحية كالاضطرابات النفسية والقلق و إلى ما يسمى بتسمم الكافيين، فالأفضل شرب كوبين".
القهوة السعودية ليست مجرد مشروب، بل هي رمز من رموز التراث العربي الأصيل وتعكس قيم الضيافة والكرم التي تتميز بها المجتمعات العربية. يعود تاريخها إلى مئات السنين، وتظل القهوة السعودية حاضرة في المجالس، وتروي حكايات من التراث والثقافة العريقة التي تشهد على أهمية هذه العادة المستمرة عبر الأجيال.

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