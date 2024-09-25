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أمين الرياض يفتتح المعرض السعودي للبنية التحتية

9/25/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، المعرض السعودي للبنية التحتية الذي يقام في موقع مشترك مع المعرض العالمي للمياه والمعرض السعودي للمدن الذكية الذي يقام حتى 26 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC).
وانضم إلى حفل قص الشريط كلاً من المهندس فهد البداح، الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية RIPC ومات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، ومحمد كازي، نائب الرئيس، فعاليات البناء، دي إم جي إيفنتس.
وخلال كلمته الافتتاحية في القمة السعودية للبنية التحتية، أكد صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف على دور الحدث في دعم نمو القطاع. وقال: "في صميم تحسين نوعية الحياة في المدن يكمن تطوير وتعزيز البنية التحتية، التي تدفع نمو المدن بشكل مباشر، ويعتمد نجاح جميع المشاريع والمبادرات الضخمة على وجود البنية التحتية المناسبة لدعمها. وفي هذا السياق، تعزز القمة السعودية للبنية التحتية الجهود والتعاون في تطوير المدن والنمو المستدام من خلال تسهيل تبادل الخبرات مع أولئك الذين نجحوا في التغلب على تحديات البنية التحتية".
من جانبه، قال المهندس فهد البداح: "يعمل مركز الرياض لمشاريع البنية التحتية على توحيد الجهود وتسخير القدرات للوصول إلى أعلى المستويات والمعايير في مشاريع البنية التحتية. ومن خلال القمة السعودية للبنية التحتية والمعرض، يتم استعراض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، فضلاً عن تبادل التجارب والخبرات في هذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دوراً أساسياً في تشكيل نمو الاقتصاد الوطني".
الدعوة لمرونة في البنية التحتية
وعقدت القمة جنباً إلى جنب مع المعرض السعودي للبنية التحتية، وكانت تجمعاً رفيع المستوى للقادة الحكوميين وخبراء البنية التحتية وصانعي السياسات الذين ركزوا على تحقيق رؤية 2030 الطموحة وتحفيز التحول التحويلي في مشهد البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.
وفي إحدى حلقات النقاش، التي أدارتها جوانا ستابلز، المدير الإقليمي للاستراتيجية والاستشارات في شركة AtkinsRéalis، سلّط عمرو صلاح، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والمرافق في شركة عجلان وإخوانه القابضة، الضوء على دمج تدابير الاستدامة في مشاريع البنية التحتية لضمان المرونة على المدى الطويل. شارك في الجلسة كلاً من روبرت غارنر، مدير البنية التحتية، شركة البحر الأحمر الدولية، محمد غانم الصقر، المدير العام للأصول المتكاملة في مركز مشاريع البنية التحتية RIPC. و وقاس إسماعيل، المدير المساعد للاستراتيجية والاستثمار والشراكات، شركة شِبْه الجزيرة للمقاولات SAJCO. وقد دعا المتحدثون بشكل جماعي إلى عرض البنية التحتية كبرنامج بدلاً من مشروع واحد لأنها تعمل على ربط مشاريع متعددة. وتتطلب الهياكل الأساسية الناجحة تنسيقاً وتكاملاً فعالين.
وتعليقاً على المشاركة في هذا الحدث البارز، علّق المهندس عوض القحطاني، مدير عام برنامج رفع جودة الطرق، وكالة التشغيل والصيانة، امانة منطقة الرياض بالقول: "لدى امانة الرياض تقنيات حديثة للمسح الرقمي للطرق وتقييم جودتها، تسهم في تحسين تجربة التنقل الآمن في رياض مزدهرة ومستدامة".
7 مذكرات تفاهم
في القمة السعودية للبنية التحتية، عزّز مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض جهوده التعاونية من خلال إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات الرئيسية من خلال توقيع سبع مذكرات تفاهم. وقد أبرمت هذه الاتفاقيات مع هيئات حكومية بارزة ومشاريع عملاقة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة.
وتشمل المنظمات المشاركة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية (GEOSA)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع (EXPRO)، والمركز الوطني للأرصاد، ومركز الاعتماد السعودي، والشركة الوطنية للإسكان (NHC)، وشركة روشن.
وتعليقاً على اليوم الأول من الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول، فعاليات الإنشاءات، دي إم جي إيفنتس: "كان اليوم الأول من المعرض السعودي للبنية التحتية رائعاً، حيث كانت أروقة الحدث مليئة بالمتخصصين في الصناعة وصناع القرار الذين يشاركون في محادثات هادفة. ويعكس الحماس والنشاط الأهمية الحاسمة لهذه الفعاليات، حيث مهدت الطريق للتعاون والابتكار وتطوير حلول البنية التحتية المستدامة التي ستشكل صناعة البنية التحتية".
ويضيف كازي بالقول: "في اليومين 2 و 3، سنرحب بخبراء من قطاعي المياه والمدن الذكية لمناقشة الفرص والتحديات في هذه المشاريع. وسيحول العارضون في المعرض العالمي للمياه ومعرض المدن الذكية السعودي، اللذان يعقدان في نفس الموقع مع المعرض السعودي للبنية التحتية، الحدث إلى مركز للعروض الحية وإطلاق المنتجات والشراكات الجديدة".
حضور الأحداث مجاني للمهنيين في التجارة والصناعة. لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بدخول المعرض. للتسجيل، يرجى زيارة:


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