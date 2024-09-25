التدريب التقني بنجران ينظم حفلا باليوم الوطني

(MENAFN
- Al Watan)
أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، بمنطقة نجران، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني 94 تحت شعار نحلم ونحقق، وحضر الحفل جمع من منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة نجران.
استهل الحفل بالسلام الملكي، ثم كلمة مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران د. محمد الزهراني، بارك فيها لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول ولجميع منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران.
ثم تم تقديم هدايا تذكارية من الكلية التقنية للبنات، ممثلةً بعميدة الكلية أمريحة سالم، مقدمةً لسعادة الدكتور محمد الزهراني مدير عام الإدارة.
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