Thursday, 26 September 2024 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التدريب التقني بنجران ينظم حفلا باليوم الوطني

9/25/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، بمنطقة نجران، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني 94 تحت شعار نحلم ونحقق، وحضر الحفل جمع من منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة نجران.
استهل الحفل بالسلام الملكي، ثم كلمة مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران د. محمد الزهراني، بارك فيها لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول ولجميع منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران.
ثم تم تقديم هدايا تذكارية من الكلية التقنية للبنات، ممثلةً بعميدة الكلية أمريحة سالم، مقدمةً لسعادة الدكتور محمد الزهراني مدير عام الإدارة.

MENAFN25092024000089011017ID1108715273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث