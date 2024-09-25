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8.2 ملايين عملية إلكترونية بمنصة أبشر خلال شهر

9/25/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر خلال أغسطس الماضي أكثر من (8.249.000) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
أبشر أفراد
ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 5.916.000 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 91.341 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و57.250 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و33.275 تعريفًا بفرد أسرة، و25.589 عملية في خدمة بياناتي، و16.849 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و11.076 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 6.452 سجل أسرة، و3.601 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.
الجوازات
وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 257.204 إقامات، وإصدار 225.483 تأشيرة خروج وعودة، و117.014 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و27.139 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و25.630 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و9.866 عملية في خدمة نقل الخدمات، و9.017 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4.361 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1.158 في خدمة تفويض استقبال القادمات للعمل.
الأمن العام
وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 125.147 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و95.972 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و72.383 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و67.239 تجديدًا لرخصة القيادة، و60.139 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و30.221 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و9.298 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و7.218 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5.605 عمليات في خدمات السلاح الناري.
وأنجزت المنصة خلال شهر أغسطس الماضي 146.598 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وتم إصدار 91.585 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3.498 استفسارًا عامًا عن البصمة.
أبشر أعمال
وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2.333.000 عملية، حيث تضمنت إصدار 1.139.060 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و404.382 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و242.617 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 104.761 تأشيرة خروج وعودة، وإضافة 87.353 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 71.410 عمليات في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و51.321 عملية نقل خدمات، وإجراء 39.436 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و33.265 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد 31.570 رخصة سير، وإصدار 23.302 شهادة خلو سوابق، و17.333 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و14.655 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و7.213 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و7.138 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، وإجراء 6.107 عمليات تحديث لمعلومات جواز السفر، و5.482 عملية في الأسلحة الهوائية، و4.069 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة.

MENAFN25092024000089011017ID1108715272

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