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خدمة لتقدير الأضرار غير الناشئة عن الحوادث المرورية والجنائية

9/25/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين ((تقييم))، ممثلةً بمنظومة ((تقدير))، خدمة تقدير أضرار المركبات ((للأغراض الشخصية)) وهي خدمة تقدم من قبل مراكز تقدير تتيح للأفراد أو الشركات طلب تقرير عن الأضرار التي لحقت بالمركبات الخاصة بهم غير الناشئة عن حوادث مرورية أو جنائية للاستخدامات الشخصية والخاصة بالجهة أو الشخص مالك المركبة فقط.
الحوادث المرورية
وأوضحت ((تقييم)) أنه نظرًا لزيادة الطلب على خدمة تقييم الأضرار الناتجة عن غير الحوادث المرورية، تم إطلاق الخدمة التي تُعنى بطلب تقرير يوضح الضرر الحاصل على المركبة من سوء استخدام أو إهمال مثل الخدوش وأضرار مقصورة المركبة، إضافة إلى التكلفة التقديرية لإصلاح الضرر وأسعار قطع الغيار، ولا يقبل عادة هذا التقرير لأغراض المطالبات المالية التأمينية أو القضائية، التي تتطلب ارتباط الأضرار بحوادث مرورية أو جنائية، ويتم إصدار التقرير بناءً على المعايير المهنية المعتمدة لتقييم أضرار المركبات.
أفضل الممارسات العالمية
وتحرص تقييم من خلال منظومة ((تقدير)) على حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال العمل وفق معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر تم تأهيلها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة، حيث تسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات.
ويمكن الاستفادة من الخدمة في فروع مراكز تقدير حول المملكة كافة، عبر خطوات ميسرة من خلال الدخول لموقع تقدير TAQDEER .

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